Najlepši zaročni prstani slavnih v letu 2026

Zoë Kravitz navdušila z razkošnim diamantom

Ko so oboževalci spomladi na roki igralke Zoë Kravitz opazili velik podolgovat diamant, so se govorice o zaroki hitro razširile. Kmalu je postalo jasno, da gre za zaročni prstan, ki naj bi ga izbral pevec Harry Styles. Gre za podolgovato blazinasto brušen diamant (elongated cushion cut), velik približno od 10 do 12 karatov. Strokovnjaki ocenjujejo, da je njegova vrednost med 520.000 in 690.000 evri, zaradi česar velja za enega najdražjih zaročnih prstanov letošnjega leta.

icon-expand Zoë Kravitz zaročni prstan FOTO: Profimedia

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Halle Berry prisega na brezčasno eleganco

Po skoraj šestih letih zveze je Halle Berry potrdila zaroko z glasbenikom Vanom Huntom. Namesto ogromnega diamanta je izbrala nekoliko bolj klasičen in zelo eleganten prstan iz rumenega zlata. V središču je okrogel briljant, obdan s stopničasto brušenimi safirji, ki ustvarjajo prefinjen vintage videz. Čeprav je diamant velik le okoli enega do dveh karatov, naj bi bil prstan zaradi kakovosti izdelave in dragih kamnov vreden približno 175.000 evrov.

icon-expand Halle Berry zaročni prstan FOTO: Profimedia

Aryna Sabalenka blesti z enim največjih diamantov leta

Beloruska teniška zvezdnica Aryna Sabalenka je marca razkrila zaroko s podjetnikom Georgiosom Frangulisom in navdušila z enim najbolj impresivnih zaročnih prstanov leta. Ovalni diamant, velik približno 12 karatov, skriva še posebno podrobnost – pod kamnom je skrit venček smaragdov, ki prstanu doda unikaten pečat. Njegova ocenjena vrednost znaša med 435.000 in 690.000 evri.

icon-expand Aryna Sabalenka zaročni prstan FOTO: Profimedia

Dove Cameron izbrala vintage glamur

Pevka in igralka Dove Cameron je ob zaroki z Damianom Davidom, pevcem skupine Måneskin, pokazala prstan, ki se močno razlikuje od klasičnih hollywoodskih diamantov. Njegov osrednji kamen je Asscherjev brus, priljubljen predvsem v obdobju art decoja, zato deluje brezčasno in elegantno. Diamant meri približno tri do štiri karate, vrednost prstana pa strokovnjaki ocenjujejo na približno 87.000 do 260.000 evrov.

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icon-expand Dove Cameron zaročni prstan FOTO: Profimedia

Lily Muni He navdušila z najbolj unikatnim prstanom

Profesionalna golfistka Lily Muni He in dirkač formule 1 Alex Albon sta po več kot šestih letih zveze oznanila zaroko, njen prstan pa je eden najbolj posebnih letošnjega leta. Namesto klasičnega obroča je diamant postavljen na umetelno oblikovan prstan iz zelenega žada, kar ustvarja izjemno moderen in hkrati umetniški videz. Diamant meri med pet in deset karatov, ocenjena vrednost prstana pa znaša približno 87.000 do 175.000 evrov.

icon-expand Lily Muni He zaročni prstan FOTO: Profimedia

Čeprav ogromni diamanti še vedno ostajajo simbol hollywoodskega razkošja, leto 2026 kaže tudi nov trend: vse več zvezdnic posega po prstanih z osebno zgodbo. Vintage navdihi, nenavadni brusi, barviti dragi kamni in unikatni materiali postajajo enako zaželeni kot veliki diamanti. Skupno sporočilo letošnjih zaročnih prstanov je jasno: popoln prstan ni nujno največji ali najdražji, temveč tisti, ki najbolje odraža osebnost para in njuno ljubezensko zgodbo.

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