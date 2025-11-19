Zadovoljna.si
Naomi Campbell in papež
Trači

To je Naomi Campbell podarila papežu Leonu XIV.

N. Č.
19. 11. 2025 04.00
0

Naomi Campbell se je v Vatikanu srečala s papežem Leom XIV. Ob tej priložnosti mu je podarila knjigo 'La Via Delle Spezie'.

Nedavno srečanje Naomi Campbell s papežem Leom XIV. v Vatikanu je poželo veliko pozornosti. Supermanekenka Naomi Campbell se je s papežem srečala odeta v izbrani komplet znamke Dolce & Gabbana, podarila pa mu je tudi prav posebno darilo.

Kaj je Naomi Campbell podarila papežu Leonu XIV.?

Naomi Campbell
Naomi Campbell FOTO: Profimedia

Naomi Campbell je s papežem Leom XIV. delila darilo. Podarila mu je knjigo z naslovom 'La Via Delle Spezie', kar v prevodu pomeni 'Pot začimb'. To darilo naj ne bi bilo zgolj simbolično, temveč izjemno premišljeno, saj je poudarilo zgodovinsko in kulturno pomembnost začimb v človeški civilizaciji. 

Knjiga je znana po tem, da ponuja poglobljen pregled vloge, ki so jo imele začimbe skozi zgodovino, tako v kulinariki kot tudi v trgovini, medicini in celo duhovnosti, poroča Daily Mail. S takšnim darilom je Campbellova pokazala razumevanje in spoštovanje do kulturnih vrednot ter interes za zgodovinsko dediščino. 

Srečanje v kompletu znamke Dolce & Gabbana

Za srečanje s papežem Leom XIV. je Naomi Campbell izbrala poseben outfit, ki je bil skladen z vatikanskim protokolom. Oblečena je bila v črn komplet znamke Dolce & Gabbana, ki ga je sestavljal suknjič z dvojnim zapenjanjem in svinčnik krilo, ki sega pod kolena. Pod suknjičem je nosila klasično belo srajco. 

Kot supermodel se je Naomi odločila, da bo k outfitu dodala nekaj svojega značilnega stila: na krilu je imela leopardjo podlogo, ki je bila vidna na zadnji strani, čisto spodaj, kar je dodalo subtilen, a modni dotik. Obleko je dopolnila s črnimi najlonkami in klasičnimi črnimi salonarji. 

Naomi Campbell in papež - podarila mu je knjigo.
Naomi Campbell in papež - podarila mu je knjigo.FOTO: Profimedia
Vir: wmagazine.com, dailymail.com

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Naomi Campbell Papež Leo XIV Vatikan Dolce & Gabbana La Via Delle Spezie pot začimb knjiga darilo srečanje
