To je Naomi Campbell podarila papežu Leonu XIV.

Nedavno srečanje Naomi Campbell s papežem Leom XIV. v Vatikanu je poželo veliko pozornosti. Supermanekenka Naomi Campbell se je s papežem srečala odeta v izbrani komplet znamke Dolce & Gabbana, podarila pa mu je tudi prav posebno darilo.
Kaj je Naomi Campbell podarila papežu Leonu XIV.?
Naomi Campbell je s papežem Leom XIV. delila darilo. Podarila mu je knjigo z naslovom 'La Via Delle Spezie', kar v prevodu pomeni 'Pot začimb'. To darilo naj ne bi bilo zgolj simbolično, temveč izjemno premišljeno, saj je poudarilo zgodovinsko in kulturno pomembnost začimb v človeški civilizaciji.
Knjiga je znana po tem, da ponuja poglobljen pregled vloge, ki so jo imele začimbe skozi zgodovino, tako v kulinariki kot tudi v trgovini, medicini in celo duhovnosti, poroča Daily Mail. S takšnim darilom je Campbellova pokazala razumevanje in spoštovanje do kulturnih vrednot ter interes za zgodovinsko dediščino.
Srečanje v kompletu znamke Dolce & Gabbana
Za srečanje s papežem Leom XIV. je Naomi Campbell izbrala poseben outfit, ki je bil skladen z vatikanskim protokolom. Oblečena je bila v črn komplet znamke Dolce & Gabbana, ki ga je sestavljal suknjič z dvojnim zapenjanjem in svinčnik krilo, ki sega pod kolena. Pod suknjičem je nosila klasično belo srajco.
Kot supermodel se je Naomi odločila, da bo k outfitu dodala nekaj svojega značilnega stila: na krilu je imela leopardjo podlogo, ki je bila vidna na zadnji strani, čisto spodaj, kar je dodalo subtilen, a modni dotik. Obleko je dopolnila s črnimi najlonkami in klasičnimi črnimi salonarji.
