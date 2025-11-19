To je Naomi Campbell podarila papežu Leonu XIV.

Nedavno srečanje Naomi Campbell s papežem Leom XIV. v Vatikanu je poželo veliko pozornosti. Supermanekenka Naomi Campbell se je s papežem srečala odeta v izbrani komplet znamke Dolce & Gabbana , podarila pa mu je tudi prav posebno darilo.

Naomi Campbell je s papežem Leom XIV. delila darilo. Podarila mu je knjigo z naslovom 'La Via Delle Spezie', kar v prevodu pomeni 'Pot začimb'. To darilo naj ne bi bilo zgolj simbolično, temveč izjemno premišljeno, saj je poudarilo zgodovinsko in kulturno pomembnost začimb v človeški civilizaciji.

Knjiga je znana po tem, da ponuja poglobljen pregled vloge, ki so jo imele začimbe skozi zgodovino, tako v kulinariki kot tudi v trgovini, medicini in celo duhovnosti, poroča Daily Mail. S takšnim darilom je Campbellova pokazala razumevanje in spoštovanje do kulturnih vrednot ter interes za zgodovinsko dediščino.