Na rdeči preprogi v obleki, ki jo je nosila pred skoraj 30 leti

Naomi Campbell je na nedavni podelitvi nagrad Bambi v Münchnu presenetila javnost z obleko z bogato zgodovino. Na prireditvi v Münchnu, kjer se slavijo izjemni dosežki v mednarodnih medijih in kreativnosti, se je pojavila v vintage kreaciji, ki jo je pred skoraj 30 leti sama nosila na modni pisti.

Gre za slip obleko oblikovalca Johna Galliana, ki jo je Campbell prvič nosila leta 1996, ko je predstavil svojo pomladno kolekcijo. Naomi je to obleko izbrala za podelitev nagrade svoji kolegici, manekenki Heidi Klum, kot poroča revija Women's Wear Daily.