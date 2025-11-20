Na rdeči preprogi v obleki, ki jo je nosila pred skoraj 30 leti

Naomi Campbell je na nedavni podelitvi nagrad Bambi v Münchnu presenetila javnost z obleko z bogato zgodovino. Na prireditvi v Münchnu, kjer se slavijo izjemni dosežki v mednarodnih medijih in kreativnosti, se je pojavila v vintage kreaciji, ki jo je pred skoraj 30 leti sama nosila na modni pisti.
Gre za slip obleko oblikovalca Johna Galliana, ki jo je Campbell prvič nosila leta 1996, ko je predstavil svojo pomladno kolekcijo. Naomi je to obleko izbrala za podelitev nagrade svoji kolegici, manekenki Heidi Klum, kot poroča revija Women's Wear Daily.
Obleka, ki je prestala preizkus časa
Vintage Gallianova slip obleka iz leta 1996 je izdelana iz lahke bele tkanine z značilnimi luknjičastimi detajli, ki prispevajo k njenemu edinstvenemu videzu. Ključni elementi oblike vključujejo asimetrični izrez. Za razliko od običajnih naramnic ta obleka ponuja kombinacijo različnih.
Pri stajlingu je Naomi Campbell poskrbela za vsak detajl, da bi ohranila pristen duh devetdesetih let in Gallianove kreacije. Svoj videz je dopolnila z belim cvetom v laseh, ki je bil identičen tistemu, ki ga je nosila na pisti leta 1996, poroča Women's Wear Daily. Obula je tudi klasične bele salonarje, ki so se popolnoma ujemali z obleko.
Ni prvič, da je oblekla kreacijo izpred let
Že lansko leto je na Filmskem festivalu v Cannesu pokazala podobno gesto. Takrat je nosila vintage Chanelovo obleko, ki jo je prav tako pred tem že predstavljala na modni pisti, prav tako leta 1996.
