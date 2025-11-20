Zadovoljna.si
Naomi Campbell in Heidi Klum
Trači

Na rdeči preprogi v obleki, ki jo je nosila pred skoraj 30 leti

N. Č.
20. 11. 2025 04.00
0

Na podelitvi nagrad Bambi je Naomi Campbell nosila slip obleko Johna Galliana iz leta 1996, ki jo je takrat sama predstavila na modni pisti.

Naomi Campbell
Naomi Campbell FOTO: Profimedia

Naomi Campbell je na nedavni podelitvi nagrad Bambi v Münchnu presenetila javnost z obleko z bogato zgodovino. Na prireditvi v Münchnu, kjer se slavijo izjemni dosežki v mednarodnih medijih in kreativnosti, se je pojavila v vintage kreaciji, ki jo je pred skoraj 30 leti sama nosila na modni pisti.

Gre za slip obleko oblikovalca Johna Galliana, ki jo je Campbell prvič nosila leta 1996, ko je predstavil svojo pomladno kolekcijo. Naomi je to obleko izbrala za podelitev nagrade svoji kolegici, manekenki Heidi Klum, kot poroča revija Women's Wear Daily.

Obleka, ki je prestala preizkus časa

Vintage Gallianova slip obleka iz leta 1996 je izdelana iz lahke bele tkanine z značilnimi luknjičastimi detajli, ki prispevajo k njenemu edinstvenemu videzu. Ključni elementi oblike vključujejo asimetrični izrez. Za razliko od običajnih naramnic ta obleka ponuja kombinacijo različnih.

Te obleke je na rdeči preprogi nosila večkrat
Preberi še
Te obleke je na rdeči preprogi nosila večkrat

Pri stajlingu je Naomi Campbell poskrbela za vsak detajl, da bi ohranila pristen duh devetdesetih let in Gallianove kreacije. Svoj videz je dopolnila z belim cvetom v laseh, ki je bil identičen tistemu, ki ga je nosila na pisti leta 1996, poroča Women's Wear Daily. Obula je tudi klasične bele salonarje, ki so se popolnoma ujemali z obleko.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ni prvič, da je oblekla kreacijo izpred let

Že lansko leto je na Filmskem festivalu v Cannesu pokazala podobno gesto. Takrat je nosila vintage Chanelovo obleko, ki jo je prav tako pred tem že predstavljala na modni pisti, prav tako leta 1996.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Vir: wwd.com

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Naomi Campbell obleka nagrade podelitev
