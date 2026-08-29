Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Naomi Osaka - ig
Moda slavnih

Kratko krilo, s katerim buri duhove teniška zvezdnica

N. Č.
29. 08. 2026 04.00
0

Naomi Osaka je na pripravah za letošnji turnir US Open v New Yorku postregla z drznim oranžnim videzom, ki združuje športno eleganco in vrhunsko modo. Preverite, s katerimi modnimi dodatki je tokrat dopolnila svojo čudovito opravo.

Naomi Osaka je znova dokazala, da ni le ena največjih teniških zvezdnic današnjega časa, temveč tudi prava modna ikona. Japonska teniška igralka je pred začetkom letošnjega odprtega prvenstva ZDA v New Yorku predstavila svoj prvi stajling, ki je v hipu pritegnil pozornost modnih poznavalcev in oboževalcev po vsem svetu.

Kdo je Naomi Osaka, nova kraljica teniškega igrišča, o kateri govori ves svet?
Preberi še
Kdo je Naomi Osaka, nova kraljica teniškega igrišča, o kateri govori ves svet?

Na igrišče je prišla v modni kreaciji, ki je ni bilo mogoče spregledati

Osaka je na praznem stadionu Arthur Ashe pozirala v živahni oranžni kombinaciji, sestavljeni iz kratkega krila in topa brez naramnic. Lahkotna tkanina ter romantični cvetlični detajli so ustvarili videz, ki je združeval športno energijo in visoko modo, piše Tportal.

Razkrila, zakaj je nosila krvavo obleko
Preberi še
Razkrila, zakaj je nosila krvavo obleko

Tenisačica je fotografije objavila na družbenih omrežjih in ob njih zapisala le: '2026 US Open - First Practice', a to je bilo dovolj, da so se pod objavo usuli navdušeni komentarji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Modni dodatki, ki so pritegnili dodatne poglede

Poleg oranžne kreacije je pozornost pritegnila tudi bela usnjena torbica z velikimi vrtnicami, videz pa je dopolnila z rjavimi čevlji z nizko peto modne oblikovalke Amine Muaddi. Celoten stajling je deloval drzno, a hkrati ženstveno in prefinjeno, še dodajajo.

Tega od slavne tenisačice ni pričakoval nihče
Preberi še
Tega od slavne tenisačice ni pričakoval nihče

Ni skrivnost, da Osaka posebno pozornost namenja modi. V zadnjih letih je večkrat dokazala, da zna teniški svet povezati z modnimi trendi, njeni nastopi pa so pogosto tema pogovorov tudi zunaj športnih krogov.

US Open ima zanjo poseben pomen

Naomi Osaka se na turnir vrača z velikimi ambicijami. Prav na US Openu je namreč dosegla nekatere največje uspehe v karieri. Svoj prvi naslov je osvojila leta 2018, ko je v finalu premagala Sereno Williams, drugo lovoriko v New Yorku pa je osvojila leta 2020.

Serena Williams obrnila hrbet dolgoletni prijateljici
Preberi še
Serena Williams obrnila hrbet dolgoletni prijateljici

V preteklosti je že večkrat poudarila, da ji je ta turnir še posebej pri srcu. Stadion Arthur Ashe je opisala kot posebno mesto, vrnitev v New York pa zanjo predstavlja močan čustveni trenutek, še dodaja Tportal.

Naomi Osaka
Naomi OsakaFOTO: Profimedia

Če gre soditi po začetku, nas čaka prava modna poslastica

Ljubitelji mode že ugibajo, s čim bo Osaka navdušila med samim turnirjem. Glede na njene pretekle modne izbire, med katerimi je bil tudi odmeven videz, navdihnjen s tradicionalnim kimonom na Wimbledonu, ni dvoma, da bo tudi letos poskrbela za nekaj nepozabnih modnih trenutkov.

Naomi Osaka
Naomi OsakaFOTO: Profimedia
Serena Williams iskreno spregovorila o zakonu
Preberi še
Serena Williams iskreno spregovorila o zakonu
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: tportal.hr

Naomi Osaka US Open modni trendi tenis stil slavnih kratko krilo oranžno krilo
Trači

Gigi Hadid v svetleči rožnati obleki navdušila na poroki Taylor Swift

Moda slavnih

Prisega na sandale, ki že leta ne gredo iz mode

24ur.com Vplivnica z izbiro obleke za Wimbledon razburila splet
24ur.com Naomi Osaka ob prihodu na igrišče navdušila z bleščicami
Zadovoljna.si Navdušila v pikčasti obleki, ki jo želimo imeti vse
Zadovoljna.si Modni favorit: Kako nositi denim krilo?
24ur.com Modna klasika: kateri dodatki bodo vašemu stajlingu dodali eleganco?
Zadovoljna.si Navdušila v beli obleki, vsi govorijo o detajlu na hrbtu
Zadovoljna.si Zvezdnica s svojim videzom navdušila na milanskem tednu mode
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1906