Kratko krilo, s katerim buri duhove teniška zvezdnica

Naomi Osaka je znova dokazala, da ni le ena največjih teniških zvezdnic današnjega časa, temveč tudi prava modna ikona. Japonska teniška igralka je pred začetkom letošnjega odprtega prvenstva ZDA v New Yorku predstavila svoj prvi stajling, ki je v hipu pritegnil pozornost modnih poznavalcev in oboževalcev po vsem svetu.
Na igrišče je prišla v modni kreaciji, ki je ni bilo mogoče spregledati
Osaka je na praznem stadionu Arthur Ashe pozirala v živahni oranžni kombinaciji, sestavljeni iz kratkega krila in topa brez naramnic. Lahkotna tkanina ter romantični cvetlični detajli so ustvarili videz, ki je združeval športno energijo in visoko modo, piše Tportal.
Tenisačica je fotografije objavila na družbenih omrežjih in ob njih zapisala le: '2026 US Open - First Practice', a to je bilo dovolj, da so se pod objavo usuli navdušeni komentarji.
Modni dodatki, ki so pritegnili dodatne poglede
Poleg oranžne kreacije je pozornost pritegnila tudi bela usnjena torbica z velikimi vrtnicami, videz pa je dopolnila z rjavimi čevlji z nizko peto modne oblikovalke Amine Muaddi. Celoten stajling je deloval drzno, a hkrati ženstveno in prefinjeno, še dodajajo.
US Open ima zanjo poseben pomen
Naomi Osaka se na turnir vrača z velikimi ambicijami. Prav na US Openu je namreč dosegla nekatere največje uspehe v karieri. Svoj prvi naslov je osvojila leta 2018, ko je v finalu premagala Sereno Williams, drugo lovoriko v New Yorku pa je osvojila leta 2020.
V preteklosti je že večkrat poudarila, da ji je ta turnir še posebej pri srcu. Stadion Arthur Ashe je opisala kot posebno mesto, vrnitev v New York pa zanjo predstavlja močan čustveni trenutek, še dodaja Tportal.
Če gre soditi po začetku, nas čaka prava modna poslastica
Ljubitelji mode že ugibajo, s čim bo Osaka navdušila med samim turnirjem. Glede na njene pretekle modne izbire, med katerimi je bil tudi odmeven videz, navdihnjen s tradicionalnim kimonom na Wimbledonu, ni dvoma, da bo tudi letos poskrbela za nekaj nepozabnih modnih trenutkov.
Vir: tportal.hr
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