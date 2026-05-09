Naomi Osaka
Trači

Razkrila, zakaj je nosila krvavo obleko

N. Č.
09. 05. 2026 04.00
0

Svetovna teniška zvezdnica Naomi Osaka je v sodelovanju z oblikovalcem Robertom Wunom na Met Gala 2026 predstavila dih jemajočo kreacijo, ki simbolizira človeško anatomijo.

Teniška šampionka Naomi Osaka je na rdeči preprogi Met Gala 2026 poskrbela za pravi vizualni spektakel v obleki, ki je bila zasnovana iz dveh delov. Pod njen videz se je podpisal priznani oblikovalec Robert Wun, s katerim je Osaka že sodelovala pri nekaterih prejšnjih projektih, piše People.

Dvodelna oprava, ki ni ostala neopažena

Prvi del njene oprave je predstavljal bel plašč, pod njim pa se je skrivala rdeča večerna obleka, ki je z neverjetno natančnostjo posnemala notranjost človeškega organizma, piše People in dodaja, da je bil to eden izmed bolj opaznih stajlingov večera. 

Naomi Osaka
Naomi Osaka FOTO: Profimedia

Zunanja plast, bela struktura z rdečimi peresi, je simulirala telesne poškodbe oziroma prebitje kože. Ko se je teniška igralka začela vzpenjati po stopnicah, je to plast slekla in razkrila oprijeto rdečo obleko, še dodaja. Ta druga plast je bila izdelana iz kristalov in perlic, ki so v rdečih nitih tekli vzdolž njenega telesa, ustvarjajoč vizualni učinek mišičnega tkiva, ven in celotnega obtočnega sistema. Šlo je za vrhunsko rokodelstvo, ki je zahtevalo ure in ure natančnega ročnega dela.

Zakaj je nosila krvavo obleko?

Naomi Osaka je za Vanity Fair povedala, da je bila obleka zasnovana kot metafora za preobrazbo, ranljivost in ponovno rojstvo. Oblikoval jo je Robert Wun, znan po konceptualnih kreacijah, ki prepletajo modo in umetnost. People poroča, da je želel ustvariti videz, ki "razkriva, kaj je pod površjem".  

Osaka je razložila, da je želela prikazati proces "odmetavanja stare kože" in vstopanja v novo življenjsko obdobje. "Želela sem pokazati, kako je videti, ko se osvobodiš stare verzije sebe," je povedala za Vanity Fair in dodala: "Kri predstavlja bolečino, ki jo moraš prestati, da zrasteš."

Naomi Osaka
Naomi OsakaFOTO: Profimedia
Vir: people.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
