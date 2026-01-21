Zadovoljna.si
Naomi Osaka
Trači

Tega od slavne tenisačice ni pričakoval nihče

N. Č.
21. 01. 2026 14.21
0

Tenisačica Naomi Osaka je na Avstralskem odprtem prvenstvu pritegnila veliko pozornosti. Trenutno vsi govorijo o njenem videzu in opravi, v kateri je prišla na igrišče.

Naomi Osaka je navdušila na Avstralskem odprtem prvenstvu. V Rod Laver Areni je na igrišče prišla s širokokrajnim klobukom, pajčolanom in belim sončnikom, okrašenim z motivom metulja.

"Ko sem danes igrala, sem si preprosto rekla: 'Bodi osredotočena. Če te premaga, je to nesrečno. Ampak, hej, vsaj v trendu si na družbenih omrežjih,'" je dejala po tekmi, na kateri je na koncu slavila zmago.

Naomi Osaka
Naomi OsakaFOTO: Profimedia

Kakšen pomen se skriva za njeno opravo?

Za natančno izdelanimi detajli njenega videza se skriva večplasten pomen. Metulj, ki je krasil njene modne dodatke, ni zgolj naključna izbira; predstavlja poklon nepozabnemu trenutku iz leta 2021, ko je metulj pristal na njenem ramenu med odločilno tekmo na istem turnirju, poroča CNN.

Njena elegantna obleka v odtenkih modre in zelene je bila oblikovana s posebno osebno noto. Posvečena je hčerki Shai in je izraz njene fascinacije nad meduzami, še dodaja CNN Style. Izbira teh motivov ne le poudarja njeno edinstveno osebnost, ampak tudi združuje umetniški izraz z osebnim sporočilom.

Naomi Osaka
Naomi OsakaFOTO: Profimedia
Oblikovanje njene oprave je trajalo več mesecev

Oblikovanje in realizacija Naominega odmevnega stajlinga sta trajala več mesecev. "Navdih so bile meduze, nato metulji, kar se nekako navezuje na trenutek z metuljem, ki sem ga imela tukaj pred davnimi časi, leta 2021," je po poročanju CNN še dejala Osaka.

Vir: edition.cnn.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
