Tega od slavne tenisačice ni pričakoval nihče

Naomi Osaka je navdušila na Avstralskem odprtem prvenstvu. V Rod Laver Areni je na igrišče prišla s širokokrajnim klobukom, pajčolanom in belim sončnikom, okrašenim z motivom metulja.
"Ko sem danes igrala, sem si preprosto rekla: 'Bodi osredotočena. Če te premaga, je to nesrečno. Ampak, hej, vsaj v trendu si na družbenih omrežjih,'" je dejala po tekmi, na kateri je na koncu slavila zmago.
Kakšen pomen se skriva za njeno opravo?
Za natančno izdelanimi detajli njenega videza se skriva večplasten pomen. Metulj, ki je krasil njene modne dodatke, ni zgolj naključna izbira; predstavlja poklon nepozabnemu trenutku iz leta 2021, ko je metulj pristal na njenem ramenu med odločilno tekmo na istem turnirju, poroča CNN.
Njena elegantna obleka v odtenkih modre in zelene je bila oblikovana s posebno osebno noto. Posvečena je hčerki Shai in je izraz njene fascinacije nad meduzami, še dodaja CNN Style. Izbira teh motivov ne le poudarja njeno edinstveno osebnost, ampak tudi združuje umetniški izraz z osebnim sporočilom.
Oblikovanje njene oprave je trajalo več mesecev
Oblikovanje in realizacija Naominega odmevnega stajlinga sta trajala več mesecev. "Navdih so bile meduze, nato metulji, kar se nekako navezuje na trenutek z metuljem, ki sem ga imela tukaj pred davnimi časi, leta 2021," je po poročanju CNN še dejala Osaka.
