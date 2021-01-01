Zadovoljna.si
Kdo je skrivnostno dekle, o kateri poje Luka Sešek?

Kdo je skrivnostno dekle, o kateri poje Luka Sešek?

Se še spomnite teh oddaj, ki smo jih gledali na POP TV?

Se še spomnite teh oddaj, ki smo jih gledali na POP TV?

Neverjetna transformacija igralca, ki ga poznamo vsi

Neverjetna transformacija igralca, ki ga poznamo vsi

To bi si morala prebrati vsaka ženska

To bi si morala prebrati vsaka ženska

Škornji, ki si jih boste to zimo zaželeli takoj!

Škornji, ki si jih boste to zimo zaželeli takoj!

Slovenska glasbenica po koncu devetletne zveze predstavlja novo pesem

Slovenska glasbenica po koncu devetletne zveze predstavlja novo pesem

Priljubljena pevka Eva Boto predstavlja novo avtorsko skladbo z naslovom Ljubezni dajva krila, ki jo opisuje kot svojo najbolj osebno, iskreno in intimno pesem doslej. Gre za čustveno izpoved, v kateri je brez zadržkov razgalila svojo dušo, bolečino in upanje, da se po koncu ljubezni znova rodiš – močnejši in svobodnejši.
Blaž Švab iskreno: 'Niso vsem Modrijanom vse pesmi všeč'

Blaž Švab iskreno: 'Niso vsem Modrijanom vse pesmi všeč'

Noč Modrijanov je eden najbolj prepoznavnih glasbenih dogodkov v Sloveniji, ki vsako leto privabi na tisoče obiskovalcev iz vseh koncev države. Leta 2026 pa bo dogodek še posebej poseben – prvič v zgodovini bo namreč potekal kar dva dni zapored, 24. in 25. septembra, v ljubljanski Areni Stožice.
Slovenski ansambel, ki igra že 25 let: Z leti postaneš hvaležen za odnose, ki nekaj pomenijo

Slovenski ansambel, ki igra že 25 let: Z leti postaneš hvaležen za odnose, ki nekaj pomenijo

Ansambel Unikat, eden izmed najbolj prepoznavnih slovenskih ansamblov, letos praznuje 25 let delovanja. Ob tej posebni obletnici predstavljajo novo pesem in videospot z naslovom Češnje spet zorijo, s katero so člani skupine počastili dolgoletno prijateljstvo in glasbeno pot, ki jo skupaj ustvarjajo že četrt stoletja.
40 let Agropopa: Stari hiti in nepozaben žur v Hali Tivoli

40 let Agropopa: Stari hiti in nepozaben žur v Hali Tivoli

Agropop ne počiva! Potem ko so s Srečno familijo napovedali veliko vrnitev, tokrat obujajo eno svojih največjih uspešnic Skupaj se veselimo v novi preobleki in norčavim videospotom!
Skoraj vsi so že oddani, le eden še čaka tisto pravo

Skoraj vsi so že oddani, le eden še čaka tisto pravo

Mladi korenjaki predstavljajo nov videospot za polko Sej bi bil nor in ob tem priznavajo, da jim kri še vedno najbolj zavre ob njihovih boljših polovicah!
Fehtarji danes praznujejo dvojno!

Fehtarji danes praznujejo dvojno!

Fehtarji danes praznujejo dvojno! Ob zaključku svoje prve samostojne turneje Zan'ga dej predstavljajo novi videospot za pesem Gojzar tanc, hkrati pa praznujejo tudi rojstni dan njihovega harmonikarja Blaža, ki se tokrat kot avtor podpisuje tako pod besedilo kot pod melodijo nove skladbe.
Ansambel Pogum praznuje 25 let z novo polko "Ne povem ti"

Ansambel Pogum praznuje 25 let z novo polko "Ne povem ti"

Ansambel Pogum, eden izmed prepoznavnih obrazov slovenske narodnozabavne glasbe, letos praznuje častitljivih 25 let delovanja. Ob tej pomembni obletnici so svoje oboževalce razveselili z novo polko z naslovom "Ne povem ti", ki izraža svežino, muzikalnost in značilno igrivost, ki je zaznamovala njihovo dolgoletno pot.
Tako je videti slovenski Harry Potter

Tako je videti slovenski Harry Potter

Med harmoniko in čarovnijo! Vzrock predstavlja nov videospot za pesem Čira Čara, ki je nastala prav zaradi njihovega novega člana!
Eva Potrebuješ zapela z očetom Jožetom in skupino Čuki

Eva Potrebuješ zapela z očetom Jožetom in skupino Čuki

Skupina Čuki je predstavila svojo najnovejšo pesem in videospot z naslovom "Tišlarski pozdrav", ki je že navdušil ljubitelje narodno-zabavne glasbe. Posebnost te skladbe je sodelovanje Eve Potrebuješ, hčerke Jožeta Potrebuješa, ki je s svojim vokalom dodala svežino in čustvenost pesmi.
Marko Škugor s Kvatropirci prvič zapel v slovenščini

Marko Škugor s Kvatropirci prvič zapel v slovenščini

Kvatropirci in prvi glas Dalmacije Marko Škugor so združili moči v čustveni skladbi Obljubim ti, za katero so posneli tudi videospot. Pesem, ki je v celoti posneta v v slovenskem jeziku, je za Škugorja pomenila poseben izziv, a tudi prav posebno izkušnjo.
Glasbeno potovanje Fehtarjev: Od Kanade do Hollywooda in srečanja z Anžetom Kopitarjem!

Glasbeno potovanje Fehtarjev: Od Kanade do Hollywooda in srečanja z Anžetom Kopitarjem!

Fehtarji so navdušili slovenske izseljence v Kanadi, se v ZDA srečali z Anžetom Kopitarjem in se podali v srce Hollywooda! Pred kratkim so predstavili tudi nov videospot za pesem Mama Paula!
Spoznala sta se 18 let nazaj, zdaj sta končno združila moči

Spoznala sta se 18 let nazaj, zdaj sta končno združila moči

Dejan Dogaja in 6pack Čukur sta združila moči v pesmi All in, za katero sta posnela tudi videospot. Dejan, ki 6pack Čukurja spremlja že od malih nog ne skriva navdušenja nad skupnim projektom.
