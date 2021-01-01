icon-video-call-1

Marko Škugor s Kvatropirci prvič zapel v slovenščini Kvatropirci in prvi glas Dalmacije Marko Škugor so združili moči v čustveni skladbi Obljubim ti, za katero so posneli tudi videospot. Pesem, ki je v celoti posneta v v slovenskem jeziku, je za Škugorja pomenila poseben izziv, a tudi prav posebno izkušnjo.