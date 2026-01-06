93-letna mama odobrila njegovo novo pesem

Miran Rudan, priznani slovenski pop glasbenik z več kot štirimi desetletji aktivnega ustvarjanja, je s svojo zasedbo inDESIGN v novo leto vstopil z novo pesmijo Hočem te. Pesem je po njegovih besedah nastajala iskreno, tiho in brez velikih obljub.

Miran opisuje skladbo kot izraz globokega občutka, ki ga vsi poznamo, a le redko izrazimo. Kot je dejal, "Hočem te govori o odnosu, ki se gradi skozi čas, preizkušnje in vsakdanje trenutke. O ljubezni, ki ni samoumevna, temveč zraste iz zvestobe, hvaležnosti in globoke povezanosti."

icon-expand Miran Rudan FOTO: Jaka Bizjak

Mama kot opora skozi leta glasbenega ustvarjanja

Čigavo mnenje pa Miran najbolj ceni? Mnenje svoje 93-letne mame. Poudarja, da je prav ona tista, ki ga ponosno spremlja in podpira na njegovi glasbeni poti, tudi po vseh teh letih ustvarjanja. Miran je pred kratkim na družbenih omrežjih delil tudi fotografijo z njo, ob kateri je razkril, da ima z mamo že vse življenje zelo lep odnos in da je njegova največja podpora v življenju. Prav tako je njegova mati prejela posebno čast, saj je novo pesem Hočem te in videospot lahko slišala ter videla pred uradno premiero.

icon-expand Novo pesem je prva slišala Miranova mati, ki je njegova največja oboževalka. FOTO: Jaka Bizjak

Posneli čudovit videospot

Sočasno z izdajo pesmi je bil javnosti predstavljen tudi nov videospot, ki razkriva zrelo in čustveno plat Miranovega ustvarjanja. Za videospot, ki so ga snemali na več lokacijah v sodelovanju z Neo Visuals, je potekala obsežna avdicija. Nanjo se je prijavilo več kot 350 parov, kar potrjuje zanimanje.

Miran je razkril: "Na koncu smo prepustili izbiro ženskemu delu ekipe in delo je bilo opravljeno fenomenalno." Glavni vlogi sta pripadli Dragi in Mihi Potočniku, ki sta s svojo pristno zaljubljenostjo videu dodala poseben pečat in prefinjeno piko na i, s čimer sta sporočilo pesmi prenesla tudi vizualno.

Ekipa, ki se podpisuje pod novo uspešnico

Pod melodijo se je tokrat podpisal kitarist zasedbe inDESIGN, Maj Vlašič, ki je s svojim pristopom obogatil zvočno pokrajino skladbe. Besedilo, ki se dotika univerzalnih tem ljubezni, zvestobe in hvaležnosti, pa je napisal Miran Rudan.

Ta avtorska sinergija poudarja skupinsko ustvarjalnost in poskrbi za svež zvok, ki hkrati ohranja Miranov prepoznavni glasbeni slog. To sodelovanje dokazuje, da tudi po dolgih letih na sceni lahko umetniki najdejo nove vire navdiha in kreativne partnerje za ustvarjanje pomembnih glasbenih del.