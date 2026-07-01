Tatjana Mihelj: balada Senza je dobila tudi svojo vizualno podobo

V prepletu slovenščine in italijanščine pesem poslušalca popelje v svet mediteranske melanholije, hrepenenja in svetlobe, ki vedno znova najde pot skozi senco. Prav v tej dvojnosti se skriva tudi naslov skladbe. Senza v italijanščini pomeni "brez", slovenskemu ušesu pa zveni kot "senca". Med obema pomenoma se razpira zgodba o izgubah, odločitvah, notranjih bojih in neugasljivi želji po svobodi.

"Senza govori o trenutku, ko se odločiš slediti svojemu notranjemu glasu, čeprav ne poznaš vseh odgovorov. Navdih je deloma nastal ob razmišljanju o mitu o Ikarju – o človeku, ki si je upal poleteti proti svetlobi. Zame je ta pesem predvsem zgodba o pogumu. O tem, da si dovoliš sanjati, iskati in začeti znova. Hkrati pa predstavlja tudi zaključek nekega pomembnega ustvarjalnega obdobja. S to skladbo tudi simbolično zapiram poglavje, ki me je močno zaznamovalo, in z odprtim srcem stopam naproti novi glasbeni eri," pravi Tatjana Mihelj.