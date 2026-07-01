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Tatjana Mihelj
Narodna

Tatjana Mihelj: balada Senza je dobila tudi svojo vizualno podobo

Zadovoljna.si
01. 07. 2026 12.45
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Pesem Senza, ki jo je Tatjana Mihelj predstavila kot nežno, orkestralno balado o svetlobi, pogumu in novih začetkih, je zdaj dobila še svoj videospot. Skladba, ki je dolgo zorela in se prepletla v dveh jezikih – slovenščini in italijanščini – tako dobiva novo dimenzijo, saj se njena intimna zgodba nadaljuje tudi v vizualni pripovedi.

Tatjana Mihelj, ki se je mnogi še vedno spomnimo iz prve sezone šova Slovenija ima talent, predstavlja videospot za orkestralno balado Senza.

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V prepletu slovenščine in italijanščine pesem poslušalca popelje v svet mediteranske melanholije, hrepenenja in svetlobe, ki vedno znova najde pot skozi senco. Prav v tej dvojnosti se skriva tudi naslov skladbe. Senza v italijanščini pomeni "brez", slovenskemu ušesu pa zveni kot "senca". Med obema pomenoma se razpira zgodba o izgubah, odločitvah, notranjih bojih in neugasljivi želji po svobodi.

"Senza govori o trenutku, ko se odločiš slediti svojemu notranjemu glasu, čeprav ne poznaš vseh odgovorov. Navdih je deloma nastal ob razmišljanju o mitu o Ikarju – o človeku, ki si je upal poleteti proti svetlobi. Zame je ta pesem predvsem zgodba o pogumu. O tem, da si dovoliš sanjati, iskati in začeti znova. Hkrati pa predstavlja tudi zaključek nekega pomembnega ustvarjalnega obdobja. S to skladbo tudi simbolično zapiram poglavje, ki me je močno zaznamovalo, in z odprtim srcem stopam naproti novi glasbeni eri," pravi Tatjana Mihelj.

Tatjana Mihelj
Tatjana MiheljFOTO: Katjuša Karlovini - Studio SOL

Zgodba zdaj dobiva novo vizualno podobo

Zgodba pesmi zdaj dobiva tudi novo vizualno podobo. Za produkcijo videospota je poskrbel Andraž Gliha iz produkcije Videco.si, ki je atmosfero skladbe prelil v krasno, minimalistično in slikovito vizualno pripoved.

Posebno noto skladbi dodajajo tudi spremljevalni vokali priznane pevke Maye Sar, sicer tudi bosansko-hercegovske predstavnice na Pesmi Evrovizije 2012, katere prepoznaven glas nežno dopolnjuje Tatjanino interpretacijo in bogato orkestralno zvočno sliko. Skladba Senza je nastala v sodelovanju avtorjev Žige Pirnata, Željka Mladenovića in Andraža Glihe.

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"Senza zame ni le nova skladba in ni le zgolj nov videospot. Je trenutek na poti. Trenutek, ko se ozreš nazaj, se zahvališ prehojeni poti in pogumno narediš korak naprej," z nasmehom na obrazu še pove Tatjana Mihelj, ki z novim videospotom za skladbo Senza simbolično zaključuje eno zgodbo in napoveduje začetek nove.

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