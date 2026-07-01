Tatjana Mihelj: balada Senza je dobila tudi svojo vizualno podobo

Tatjana Mihelj, ki se je mnogi še vedno spomnimo iz prve sezone šova Slovenija ima talent, predstavlja videospot za orkestralno balado Senza.
Čustvena balada, ki se je ne moremo naposlušati
V prepletu slovenščine in italijanščine pesem poslušalca popelje v svet mediteranske melanholije, hrepenenja in svetlobe, ki vedno znova najde pot skozi senco. Prav v tej dvojnosti se skriva tudi naslov skladbe. Senza v italijanščini pomeni "brez", slovenskemu ušesu pa zveni kot "senca". Med obema pomenoma se razpira zgodba o izgubah, odločitvah, notranjih bojih in neugasljivi želji po svobodi.
"Senza govori o trenutku, ko se odločiš slediti svojemu notranjemu glasu, čeprav ne poznaš vseh odgovorov. Navdih je deloma nastal ob razmišljanju o mitu o Ikarju – o človeku, ki si je upal poleteti proti svetlobi. Zame je ta pesem predvsem zgodba o pogumu. O tem, da si dovoliš sanjati, iskati in začeti znova. Hkrati pa predstavlja tudi zaključek nekega pomembnega ustvarjalnega obdobja. S to skladbo tudi simbolično zapiram poglavje, ki me je močno zaznamovalo, in z odprtim srcem stopam naproti novi glasbeni eri," pravi Tatjana Mihelj.
Zgodba zdaj dobiva novo vizualno podobo
Zgodba pesmi zdaj dobiva tudi novo vizualno podobo. Za produkcijo videospota je poskrbel Andraž Gliha iz produkcije Videco.si, ki je atmosfero skladbe prelil v krasno, minimalistično in slikovito vizualno pripoved.
Posebno noto skladbi dodajajo tudi spremljevalni vokali priznane pevke Maye Sar, sicer tudi bosansko-hercegovske predstavnice na Pesmi Evrovizije 2012, katere prepoznaven glas nežno dopolnjuje Tatjanino interpretacijo in bogato orkestralno zvočno sliko. Skladba Senza je nastala v sodelovanju avtorjev Žige Pirnata, Željka Mladenovića in Andraža Glihe.
"Senza zame ni le nova skladba in ni le zgolj nov videospot. Je trenutek na poti. Trenutek, ko se ozreš nazaj, se zahvališ prehojeni poti in pogumno narediš korak naprej," z nasmehom na obrazu še pove Tatjana Mihelj, ki z novim videospotom za skladbo Senza simbolično zaključuje eno zgodbo in napoveduje začetek nove.
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