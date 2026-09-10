V osmem mesecu nosečnosti je izvedela pretresljivo diagnozo: danes navdihuje milijone

Natalia Paragoni, 28-letna vplivnica, ki ji na družbenih omrežjih sledi več kot 1,3 milijona ljudi, je diagnozo prejela v posebej občutljivem obdobju. Aprila letos je opazila povečano bezgavko na vratu, preiskave pa so pokazale, da gre za Hodgkinov limfom, obliko raka limfnega sistema, piše Story.hr. Takrat je bila že v osmem mesecu nosečnosti.
Namesto veselja ob prihodu otroka šok in strah
Natalia je priznala, da so se ji življenjski načrti v trenutku porušili. Zadnje tedne nosečnosti bi morala preživljati v pričakovanju rojstva hčerke, a se je morala soočiti z diagnozo, ki ji je življenje postavila na glavo. "V tem mesecu sem občutila bolečino, strah in veliko jokala, čeprav bi se morala samo veseliti," je zapisala svojim sledilcem.
S partnerjem Andreo Zelletto sta že starša deklice Ginevre, njuna druga hčerka Beatrice pa se je rodila 5. maja, le nekaj dni po tem, ko je Natalia izvedela za bolezen.
Po porodu je začela kemoterapijo
Po rojstvu hčerke se je začelo zdravljenje. Sprva svoje diagnoze ni želela deliti z javnostjo, saj je potrebovala čas, da se sprijazni z novo realnostjo. Pozneje je sledilcem pogumno razkrila, kaj prestaja, in poudarila, da se bo borila predvsem zaradi svojih dveh deklic.
Eden najtežjih trenutkov je bil izpadanje las zaradi kemoterapije. Najprej si je lase skrajšala, nato pa se odločila za popolno britje glave. Namesto da bi posledice zdravljenja skrivala, se je pojavila brez lasulje in s tem številne navdušila s svojo iskrenostjo ter pogumom.
Dobre novice sredi težkega obdobja
Kljub zahtevnemu zdravljenju je Natalia nedavno delila spodbudne novice. Preiskave so pokazale, da terapija učinkuje in da se je tumorska masa zmanjšala. Pred njo je sicer še en cikel kemoterapije in nadaljnji pregledi, a ostaja optimistična.
Vir: Story.hr
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