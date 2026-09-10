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Natalia Paragoni
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V osmem mesecu nosečnosti je izvedela pretresljivo diagnozo: danes navdihuje milijone

K.Č
10. 09. 2026 04.00
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Italijanska vplivnica Natalia Paragoni je javnost ganila z iskreno izpovedjo o eni najtežjih preizkušenj v svojem življenju. Le nekaj dni pred rojstvom druge hčerke je izvedela, da ima raka. Namesto brezskrbnega pričakovanja novega družinskega člana so jo spremljali strah, negotovost in zahtevni zdravstveni pregledi.

Natalia Paragoni, 28-letna vplivnica, ki ji na družbenih omrežjih sledi več kot 1,3 milijona ljudi, je diagnozo prejela v posebej občutljivem obdobju. Aprila letos je opazila povečano bezgavko na vratu, preiskave pa so pokazale, da gre za Hodgkinov limfom, obliko raka limfnega sistema, piše Story.hr. Takrat je bila že v osmem mesecu nosečnosti.

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Namesto veselja ob prihodu otroka šok in strah

Natalia je priznala, da so se ji življenjski načrti v trenutku porušili. Zadnje tedne nosečnosti bi morala preživljati v pričakovanju rojstva hčerke, a se je morala soočiti z diagnozo, ki ji je življenje postavila na glavo. "V tem mesecu sem občutila bolečino, strah in veliko jokala, čeprav bi se morala samo veseliti," je zapisala svojim sledilcem.

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S partnerjem Andreo Zelletto sta že starša deklice Ginevre, njuna druga hčerka Beatrice pa se je rodila 5. maja, le nekaj dni po tem, ko je Natalia izvedela za bolezen.

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Po porodu je začela kemoterapijo

Po rojstvu hčerke se je začelo zdravljenje. Sprva svoje diagnoze ni želela deliti z javnostjo, saj je potrebovala čas, da se sprijazni z novo realnostjo. Pozneje je sledilcem pogumno razkrila, kaj prestaja, in poudarila, da se bo borila predvsem zaradi svojih dveh deklic.

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Eden najtežjih trenutkov je bil izpadanje las zaradi kemoterapije. Najprej si je lase skrajšala, nato pa se odločila za popolno britje glave. Namesto da bi posledice zdravljenja skrivala, se je pojavila brez lasulje in s tem številne navdušila s svojo iskrenostjo ter pogumom.

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Dobre novice sredi težkega obdobja

Kljub zahtevnemu zdravljenju je Natalia nedavno delila spodbudne novice. Preiskave so pokazale, da terapija učinkuje in da se je tumorska masa zmanjšala. Pred njo je sicer še en cikel kemoterapije in nadaljnji pregledi, a ostaja optimistična.

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Nedavno se je udeležila tudi filmskega festivala v Benetkah, kjer je navdušila s svojim pristnim, naravnim videzom. Utrinke je delila na svojih družbenih omrežjih.

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Vir: Story.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Natalia Paragoni Hodkinov limfom Rak Kemoterapija
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Umrla mu je v naročju, njuna ljubezen pa še danes navdihuje milijone

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