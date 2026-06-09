Tako dobro je videti znana Slovenka

Natalija Verboten je objavi na Instagramu delila utrinek s snemanja pesmi Mamma Maria, s katero je sicer navdušila že letos marca. Z omenjeno objavo je ponovno dokazala, da leta zanjo niso ovira. Njena postava je izklesana, videz pa svež in poln energije, čeprav pevka šteje že skoraj pol stoletja.
V videu, ki ga je objavila, izžareva samozavest in igrivost, ki sta že dolgo njen zaščitni znak, hkrati pa dokazuje, da je skrb za telo in zdrav življenjski slog lahko izjemno učinkovita kombinacija.
Mamma Maria – nova uspešnica v duetu z Domnom Kumrom
Objava je hkrati del promocije pesmi Mamma Maria, ki jo je Natalija marca izdala skupaj z Domnom Kumrom. Gre za priredbo legendarne italijanske uspešnice skupine Ricchi e Poveri, ki je v osemdesetih osvojila Evropo. Po poročanju 24ur.com sta Domen in Natalija želela pesem posodobiti, ji dati sodoben pop zvok in jo približati mlajšemu občinstvu, hkrati pa ohraniti njen prepoznavni, lahkoten in plesni značaj.
Videospot in promocijski posnetki, ki jih pevka deli na Instagramu, prikazujejo živahno energijo, barvite stajlinge in sproščeno vzdušje, ki se popolnoma ujema z duhom pesmi. Natalija v videu blesti v drznih modnih kombinacijah, ki še dodatno poudarijo njeno mladostno postavo in izjemno karizmo.
Kdo pravi, da se vikend ne začne že v četrtek?
S pripisom, ki ga je dodala k objavi – 'Kdo pravi, da se vikend ne more začeti že v četrtek?' – je Natalija še enkrat pokazala svojo pozitivno naravnanost in veselje do življenja. Njena pozitivna energija, mladosten videz in profesionalnost dokazujejo, da je ena najbolj predanih in zabavnih slovenskih glasbenic, ki tudi pri skoraj petdesetih letih ostaja v vrhunski formi in na vrhu glasbene scene.
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