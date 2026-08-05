Pri 49 letih pokazala zavidljivo postavo v kopalkah

Natalija Verboten je navdušila z objavo nove poletne fotografije. Na fotografiji Natalija samozavestno pozira na skalnatem obrežju, obdana z modrino morja in jasnim poletnim nebom. Gre za profesionalni posnetek fotografa Tiborja Goloba, s katerim pevka pogosto ustvarja vizualno izjemne projekte. Tokratna objava je izstopala zaradi njenega izjemno fit videza, ki ga je poudaril živahen bikini in sproščena poletna energija.

Sledilci so takoj opazili, da je pevka v vrhunski formi, kar je še posebej impresivno, saj konec leta praznuje 50. rojstni dan.