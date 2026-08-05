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Natalija Verboten - ig
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Pri 49 letih pokazala zavidljivo postavo v kopalkah

N. Č.
05. 08. 2026 08.45
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Natalija Verboten je z novo poletno fotografijo sprožila val navdušenja. Objavila jo je med dopustovanjem ob morju, sledilci pa so jo zasuli s pohvalami na račun njene neverjetne postave, ki jo ohranja tik pred tem, ko bo dopolnila 50 let.

Natalija Verboten je navdušila z objavo nove poletne fotografije. Na fotografiji Natalija samozavestno pozira na skalnatem obrežju, obdana z modrino morja in jasnim poletnim nebom. Gre za profesionalni posnetek fotografa Tiborja Goloba, s katerim pevka pogosto ustvarja vizualno izjemne projekte. Tokratna objava je izstopala zaradi njenega izjemno fit videza, ki ga je poudaril živahen bikini in sproščena poletna energija.

Sledilci so takoj opazili, da je pevka v vrhunski formi, kar je še posebej impresivno, saj konec leta praznuje 50. rojstni dan.

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Odzivi: val pohval in občudovanja

Pod objavo so se zvrstili izključno pozitivni komentarji, polni navdušenja nad njeno postavo, energijo in mladostnim videzom. Sledilci so zapisali, da je "v raketni formi", da "žari kot vedno" in da je "dokaz, da se lahko tudi pri 50 letih počutiš in si videti vrhunsko".

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Mnogi so poudarili, da je Natalija zgled, kako se z doslednostjo, gibanjem in pozitivnim odnosom do življenja lahko ohranja vitalnost. Njena fotografija je tako postala navdih za številne ženske, ki jo spremljajo že desetletja.

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Samozavest kot del njene javne podobe

Natalija Verboten ostaja ena najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenic, ki zna združiti profesionalnost, toplino in igrivost. Poletne objave so del njene komunikacije s sledilci, kjer pogosto pokaže svojo sproščeno, nasmejano in energično plat.

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Tokratna fotografija je še en dokaz, da pevka ostaja zvesta sebi – samozavestna, pozitivna in ponosna na svoje telo. S tem nadaljuje tradicijo zvezdnic, ki navdihujejo s pristnostjo in iskrenostjo, hkrati pa dokazujejo, da so leta le številka.

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