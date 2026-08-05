Pri 49 letih pokazala zavidljivo postavo v kopalkah

Natalija Verboten je navdušila z objavo nove poletne fotografije. Na fotografiji Natalija samozavestno pozira na skalnatem obrežju, obdana z modrino morja in jasnim poletnim nebom. Gre za profesionalni posnetek fotografa Tiborja Goloba, s katerim pevka pogosto ustvarja vizualno izjemne projekte. Tokratna objava je izstopala zaradi njenega izjemno fit videza, ki ga je poudaril živahen bikini in sproščena poletna energija.
Sledilci so takoj opazili, da je pevka v vrhunski formi, kar je še posebej impresivno, saj konec leta praznuje 50. rojstni dan.
Odzivi: val pohval in občudovanja
Pod objavo so se zvrstili izključno pozitivni komentarji, polni navdušenja nad njeno postavo, energijo in mladostnim videzom. Sledilci so zapisali, da je "v raketni formi", da "žari kot vedno" in da je "dokaz, da se lahko tudi pri 50 letih počutiš in si videti vrhunsko".
Mnogi so poudarili, da je Natalija zgled, kako se z doslednostjo, gibanjem in pozitivnim odnosom do življenja lahko ohranja vitalnost. Njena fotografija je tako postala navdih za številne ženske, ki jo spremljajo že desetletja.
Samozavest kot del njene javne podobe
Natalija Verboten ostaja ena najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenic, ki zna združiti profesionalnost, toplino in igrivost. Poletne objave so del njene komunikacije s sledilci, kjer pogosto pokaže svojo sproščeno, nasmejano in energično plat.
Tokratna fotografija je še en dokaz, da pevka ostaja zvesta sebi – samozavestna, pozitivna in ponosna na svoje telo. S tem nadaljuje tradicijo zvezdnic, ki navdihujejo s pristnostjo in iskrenostjo, hkrati pa dokazujejo, da so leta le številka.
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