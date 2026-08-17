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Neda Ukraden - ig
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76-letna estradnica navdušuje v kopalkah: leta so zanjo res le številka

N. Č.
17. 08. 2026 10.37
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Neda Ukraden je včeraj praznovala že 76. rojstni dan, ob tem pa na družbenih omrežjih delila serijo poletnih fotografij, s katerimi je znova dokazala, da je videti odlično. Priljubljena pevka oboževalce redno navdušuje z utrinki s potovanj, dopustov in nastopov, tudi tokrat pa ni bilo nič drugače.

Neda Ukraden je na Instagramu ob 76. rojstnem dnevu delila zapis, v katerem je poudarila, da ne šteje let, temveč nepozabne trenutke. Sledilcem se je zahvalila za podporo, prijateljem in družini pa za ljubezen, ki jo spremlja skozi življenje.

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"Minilo je še eno leto in moje srce je polno še več ljubezni, spominov in hvaležnosti," je zapisala in dodala: "Ne štejem let, temveč trenutke, ki so me osrečili. Hvaležna sem za vsak nov dan, za svojo družino, prijatelje, svoje občinstvo in za vse vas, ki ste mi skozi leta stali ob strani. Življenje je najlepše, ko ga zajamemo z veliko žlico."

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Njena rojstnodnevna objava je v zelo kratkem času zbrala na tisoče všečkov in številne čestitke sledilcev z vseh koncev regije.

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Poletni utrinki navdušili sledilce

Pevka je v zadnjih tednih večkrat delila fotografije s črnogorske obale, kjer je uživala v sončnih dneh in morskih radostih. Na eni izmed fotografij pozira v kopalkah in lahki črni prosojni obleki, na drugi pa se je fotografirala med vožnjo z ladjico v družbi svojega yorkshirskega terierja.

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Sledilci so pod objavami pohvalili njen videz, energijo in življenjski optimizem. Številni so zapisali, da pevka dokazuje, da leta res niso ovira za aktiven življenjski slog in skrb zase.

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Skrivnost njenega mladostnega videza?

Neda Ukraden pogosto poudarja, da prisega na zmernost, gibanje ter pozitiven pogled na življenje. Tudi njena družbena omrežja razkrivajo, da ostaja zelo aktivna, saj redno nastopa, potuje in svoje občinstvo razveseljuje z novimi utrinki iz zasebnega in poklicnega življenja. Več si lahko preberete TUKAJ!

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