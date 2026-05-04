Neil Patrick Harris in David Burtka
Trači

Ljubita se že več kot dve desetletji

N. Č.
04. 05. 2026 04.00
0

Hollywoodski zvezdnik Neil Patrick Harris je z možem Davidom dokazal, da sta po dveh desetletjih še vedno eden najtesnejših parov v zabavni industriji.

Neil Patrick Harris in David Burtka sta eden najbolj prepoznavnih in najstabilnejših parov v Hollywoodu. Kot poroča People, sta skupaj že več kot dve desetletji, njuna zveza pa je postala simbol predanosti, humorja in medsebojnega spoštovanja. 

Nedavno sta se pojavila na dobrodelni večerji City Harvest Gala v New Yorku, kjer sta s svojo eleganco in sproščenostjo znova dokazala, zakaj ju mnogi označujejo za enega najbolje oblečenih parov. Net.hr poroča, da sta na dogodku pritegnila pozornost vseh prisotnih, fotografi pa so ju ujeli v objemu, ki je odražal toplino in povezanost, ki ju delita že vrsto let.

Neil Patrick Harris in David Burtka
Neil Patrick Harris in David Burtka FOTO: Profimedia

Kako se je začela njuna zgodba?

Njuna pot se je začela leta 2004, ko sta se spoznala prek skupnega prijatelja v New Yorku. People navaja, da je Harris takrat priznal, da ga je Burtka takoj očaral, vendar ni želel posegati v njegovo takratno razmerje. Burtka je bil namreč v zvezi na daljavo, ki se je kmalu zatem končala, kar je odprlo prostor za novo poglavje. Po prvih srečanjih sta se začela družiti skoraj vsak dan, kar je hitro preraslo v resno zvezo. Kot navaja People, je Harris dejal, da ga je Burtka "hipnotiziral" in da je že od začetka čutil, da je med njima nekaj posebnega.

Od prvih zmenkov do družine

Po poročanju People sta Harris in Burtka leta 2005 postala par, kmalu zatem pa sta se skupaj preselila v Los Angeles, ko je Harris dobil vlogo Barneyja v ikonični humoristični seriji How I Met Your Mother (Kako sem spoznal vajino mamo). V seriji Harris igra 'ženskarja' in tesnega prijatelja glavnega lika po imenu Ted.

Leta 2010 sta prek nadomestne matere pozdravila dvojčka Harper Grace in Gideona Scotta, kar je njuno zvezo še dodatno utrdilo. Net.hr poudarja, da sta danes ponosna starša, ki svoje družinsko življenje gradita stran od škandalov in medijskih pretresov. Leta 2014 sta svojo zvezo kronala s poroko v Italiji, ki je bila po navedbah People ena najlepših slavnih porok tistega leta.

Neil Patrick Harris in David Burtka z otrokoma.
Neil Patrick Harris in David Burtka z otrokoma.FOTO: Profimedia
Njuna ljubezen skozi leta

People poroča, da sta Harris in Burtka skozi leta ohranila izjemno močno vez, ki temelji na humorju, iskrenosti in medsebojni podpori. V intervjuju za People je Burtka dejal, da je smeh tisto, kar ju drži skupaj, Harris pa je dodal, da je Burtka njegova največja opora. Njuna zveza je preživela selitve, karierne prelomnice in osebne izzive, vključno z Burtkino odločitvijo za popolno abstinenco, o kateri je spregovoril za revijo People. Kljub temu sta ostala povezana in predana drug drugemu.

Neil Patrick Harris in David Burtka - skupaj že več kot dve desetletji.
Neil Patrick Harris in David Burtka - skupaj že več kot dve desetletji.FOTO: Reuters
V objemu na dobrodelnem dogodku

Na nedavni dobrodelni večerji City Harvest Gala sta Neil in David znova pokazala svojo eleganco in prefinjen slog. Net.hr poroča, da sta bila oblečena v klasične večerne kombinacije, ki sta jih nosila z lahkotnostjo in samozavestjo. Profimedia piše, da sta delovala "sproščeno in nadvse elegantno", kar potrjuje njun status modnega para. Objeta sta pozirala fotografom, njuna energija pa je napolnila prostor. Dogodek je bil več kot le modni trenutek – bil je poklon humanitarnemu delu, ki ga oba redno podpirata.

Neil Patrick Harris in David Burtka
Neil Patrick Harris in David Burtka FOTO: Profimedia
Vir: net.hr, people.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Neil Patrick Harris David Burtka ljubezen ljubezenska zgodba
