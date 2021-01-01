Sunny je našla ljubezen in prejela prstan
Oddaje
0
Nuša Šebjanič: "Ne bojim se ničesar"
Intervju
0
To mesto v Italiji preprosto morate obiskati
Potovanja
To je najdaljši maraton v zgodovini Slovenije
Novice
Arhiv člankov
Znani Slovenec razkril, kako se je odločil za igralski poklicKo sta nagrajenki naše nagradne igre obiskali snemalni dan priljubljene serije Nemirna kri, sta poleg ekskluzivnega vpogleda v zakulisje doživeli še nekaj posebnega – osebni pogovor z igralcem Svitom Stefanijo, ki v seriji igra lik Lukasa Novaka.
Intervju
0
To se bo zgodilo v zadnji epizodi serije Nemirna kriNemirna kri je serija, ki je to jesen navdušila in popolnoma prevzela slovensko občinstvo. Gre za napeto kriminalno zgodbo, ki je pritegnila številne gledalce ter jih potegnila v svoj svet skrivnosti, drame in škandalov. Prva sezona serije bo zdaj dobila svoj epilog, kaj vse pa se bo zgodilo v zadnji epizodi, pa si lahko preberete v nadaljevanju.
Oddaje
0
Ko izve, da je lagala, jo odpustiNova slovenska serija Nemirna kri prinaša vznemirljivo dogajanje od ponedeljka do petka ob 21.20 na POP TV. Spodaj pa si preberite, kaj vse vas čaka v tem tednu.
Oddaje
0
Končno izve, da je v resnici policistka pod krinkoNova slovenska serija Nemirna kri prinaša vznemirljivo dogajanje od ponedeljka do petka ob 20.00 na POP TV. Spodaj pa si preberite, kaj vse vas čaka v tem tednu.
Oddaje
0
Nagradna igra: Doživi snemalni dan serije Nemirna kriSi ljubitelj serije Nemirna kri, ki trenutno navdušuje vso Slovenijo? Na našem Instagram in TikTok računu trenutno poteka nagradna igra, v kateri lahko osvojiš super nagrado in doživiš snemalni dan priljubljene slovenske serije Nemirna kri.
Nemirna kri
0
Obtoži ga umora, on pa zanika krivdoNova slovenska serija Nemirna kri prinaša vznemirljivo dogajanje od ponedeljka do petka ob 20.00 na POP TV. Spodaj pa si preberite, kaj vse vas čaka v tem tednu.
Oddaje
0
Med jahanjem je izginila, nato pa se je konj vrnil samNova slovenska serija Nemirna kri prinaša vznemirljivo dogajanje od ponedeljka do petka ob 20.00 na POP TV. Spodaj pa si preberite, kaj vse vas čaka v tem tednu.
Oddaje
0
Osvoji skodelico iz serije Nemirna kriSi ljubitelj serije Nemirna kri, ki je v zadnjem mesecu navdušila celo Slovenijo? Na našem Instagram in TikTok računu trenutno poteka nagradna igra, morda pa prav ti osvojiš svojo skodelico iz priljubljene serije!
Nemirna kri
0
Ta trenutek bo Mirjam Korbar vedno ostal v spominuNa POP TV že nekaj tednov spremljamo serijo Nemirna kri, ki navdušuje z napeto družinsko zgodbo. V vlogi Olge Veber nam je Mirjam Korbar zaupala več o izzivih snemanja in lepih spominih s prizorišča.
Intervju
0
Poljub, ki ga ni pričakoval nihčeNova slovenska serija Nemirna kri prinaša vznemirljivo dogajanje od ponedeljka do petka ob 20.00 na POP TV. Spodaj pa si preberite, kaj vse vas čaka v tem tednu.
Oddaje
0
Za njim trenutno norijo vse SlovenkeMineva že skoraj mesec dni, odkar se je na POP TV začela predvajati nova slovenska serija z naslovom Nemirna kri. Gledalci so že dodobra spoznali osrednje like serije in anketa kaže, da jim je Lukas Novak še posebej všeč.
Oddaje
0