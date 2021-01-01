Zadovoljna.si
25 prazničnih vprašanj z Lucijo Harum

Intervju
Sunny je našla ljubezen in prejela prstan

Oddaje
0
Nuša Šebjanič: "Ne bojim se ničesar"

Intervju
0
To mesto v Italiji preprosto morate obiskati

Potovanja
To je najdaljši maraton v zgodovini Slovenije

To je najdaljši maraton v zgodovini Slovenije

Novice
Znani Slovenec razkril, kako se je odločil za igralski poklic

Znani Slovenec razkril, kako se je odločil za igralski poklic

Ko sta nagrajenki naše nagradne igre obiskali snemalni dan priljubljene serije Nemirna kri, sta poleg ekskluzivnega vpogleda v zakulisje doživeli še nekaj posebnega – osebni pogovor z igralcem Svitom Stefanijo, ki v seriji igra lik Lukasa Novaka.
Intervju
0
To se bo zgodilo v zadnji epizodi serije Nemirna kri

Nemirna kri je serija, ki je to jesen navdušila in popolnoma prevzela slovensko občinstvo. Gre za napeto kriminalno zgodbo, ki je pritegnila številne gledalce ter jih potegnila v svoj svet skrivnosti, drame in škandalov. Prva sezona serije bo zdaj dobila svoj epilog, kaj vse pa se bo zgodilo v zadnji epizodi, pa si lahko preberete v nadaljevanju.
Oddaje
0
Ko izve, da je lagala, jo odpusti

Nova slovenska serija Nemirna kri prinaša vznemirljivo dogajanje od ponedeljka do petka ob 21.20 na POP TV. Spodaj pa si preberite, kaj vse vas čaka v tem tednu.
Oddaje
0
Končno izve, da je v resnici policistka pod krinko

Nova slovenska serija Nemirna kri prinaša vznemirljivo dogajanje od ponedeljka do petka ob 20.00 na POP TV. Spodaj pa si preberite, kaj vse vas čaka v tem tednu.
Oddaje
0
Nagradna igra: Doživi snemalni dan serije Nemirna kri

Si ljubitelj serije Nemirna kri, ki trenutno navdušuje vso Slovenijo? Na našem Instagram in TikTok računu trenutno poteka nagradna igra, v kateri lahko osvojiš super nagrado in doživiš snemalni dan priljubljene slovenske serije Nemirna kri.
Nemirna kri
0
Obtoži ga umora, on pa zanika krivdo

Nova slovenska serija Nemirna kri prinaša vznemirljivo dogajanje od ponedeljka do petka ob 20.00 na POP TV. Spodaj pa si preberite, kaj vse vas čaka v tem tednu.
Oddaje
0
Med jahanjem je izginila, nato pa se je konj vrnil sam

Nova slovenska serija Nemirna kri prinaša vznemirljivo dogajanje od ponedeljka do petka ob 20.00 na POP TV. Spodaj pa si preberite, kaj vse vas čaka v tem tednu.
Oddaje
0
Osvoji skodelico iz serije Nemirna kri

Si ljubitelj serije Nemirna kri, ki je v zadnjem mesecu navdušila celo Slovenijo? Na našem Instagram in TikTok računu trenutno poteka nagradna igra, morda pa prav ti osvojiš svojo skodelico iz priljubljene serije!
Nemirna kri
0
Ta trenutek bo Mirjam Korbar vedno ostal v spominu

Na POP TV že nekaj tednov spremljamo serijo Nemirna kri, ki navdušuje z napeto družinsko zgodbo. V vlogi Olge Veber nam je Mirjam Korbar zaupala več o izzivih snemanja in lepih spominih s prizorišča.
Intervju
0
Poljub, ki ga ni pričakoval nihče

Nova slovenska serija Nemirna kri prinaša vznemirljivo dogajanje od ponedeljka do petka ob 20.00 na POP TV. Spodaj pa si preberite, kaj vse vas čaka v tem tednu.
Oddaje
0
Za njim trenutno norijo vse Slovenke

Mineva že skoraj mesec dni, odkar se je na POP TV začela predvajati nova slovenska serija z naslovom Nemirna kri. Gledalci so že dodobra spoznali osrednje like serije in anketa kaže, da jim je Lukas Novak še posebej všeč.
Oddaje
0
Nemirna kri: Kdo je vaš najljubši lik v novi slovenski seriji?

Slovenke in Slovenci smo zdaj že dodobra spoznali novo slovensko serijo Nemirna kri. Igralci in njihovi liki so nam že prirasli k srcu, nekateri malo bolj, spet drugi malo manj ... Kdo pa je vaš najljubši lik v seriji?
Oddaje
0
