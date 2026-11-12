Najboljšo prijateljico prosila, naj se zredi, da bi bila sama videti vitkejša

Ženska, ki se na družbenem omrežju TikTok predstavlja kot Jackie, je povedala, da jo je dolgoletna prijateljica Nikki povabila na kosilo in jo prosila, naj bo njena družica na poroki, načrtovani za december prihodnje leto. Povabilo jo je sprva zelo razveselilo, saj je bila prepričana, da bo lahko sodelovala pri pomembnem življenjskem dogodku svoje najboljše prijateljice. Toda navdušenje naj bi hitro minilo. Ko sta začeli govoriti o podrobnostih poroke, naj bi Nikki predstavila seznam zahtev, ki je Jackie povsem osupnil.

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Želela je, da se prijateljica zredi in odpravi akne

Po Jackieinih besedah ji je bodoča nevesta najprej povedala, da pričakuje, da bo do poroke pridobila precej kilogramov. Želela naj bi namreč, da bi bila na poročnih fotografijah sama videti najvitkejša ženska. Jackie je bila nad zahtevo šokirana, še posebej zato, ker si je tudi sama v tistem obdobju prizadevala izgubiti nekaj kilogramov. Prijateljici je zato predlagala, da bi lahko, če si želi biti vitkejša, namesto tega sama nekoliko shujšala. Toda Nikki naj bi se na njen odgovor odzvala s solzami in jo obtožila, da ji želi pokvariti poroko. To pa ni bila edina zahteva glede videza. Bodoča nevesta naj bi od prijateljice pričakovala tudi, da bo dvakrat na teden obiskovala kozmetične tretmaje obraza, saj naj bi jo motile njene akne. Jackie je povedala, da ji je prijateljica pojasnila, da bodo na poroki nastale številne fotografije, zato ne želi dodatno plačevati za retuširanje njenega obraza. "Tvoje akne so zelo opazne in ne bom plačevala dodatno samo zato, da ti bodo retuširali obraz," naj bi ji rekla Nikki. Jackie je priznala, da ni mogla verjeti, kaj posluša. Še pred nekaj trenutki se je veselila, da bo lahko stala ob strani svoji najboljši prijateljici, zdaj pa se je zdelo, da mora za to spremeniti svoj videz.

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Želela je biti tudi najvišja ženska na poroki

Po pripovedi Jackie se nenavadne zahteve pri teži in videzu niso končale. Nikki naj bi si želela tudi, da bi bila med poročnim obredom videti višja od vseh drugih žensk. Zato naj bi prijateljici naročila, naj med obredom na odru stoji nekoliko sklonjena oziroma upognjena, da bi bila sama videti najvišja ženska v prostoru. Ko ji je Jackie povedala, da so njene zahteve nerazumne, naj bi se prepir še zaostril. Nikki jo je obtožila ljubosumja, ker se sama poroči, Jackie pa je še vedno samska. Po Jackieinih besedah je v nekem trenutku izgubila živce in jo prijateljica celo obmetala s krožnikom špagetov. Bodoča nevesta naj bi jo žalila in ji očitala, da ji ne privošči sreče. Jackie se je odločila, da ima vsega dovolj. Zapustila je restavracijo, pred tem pa naj bi celo plačala račun za obe. Ko se je še zadnjič ozrla proti prijateljici, naj bi jo zagledala, kako pobira špagete s tal.

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Uporabniki spleta ji svetujejo, naj prekine prijateljstvo

Jackieina pripoved je na TikToku sprožila številne odzive. Posnetek je zbral več kot 100.000 ogledov, komentatorji pa so večinoma stopili na njeno stran. Mnogi so menili, da takšno vedenje ni združljivo z iskrenim prijateljstvom in da bi morala Jackie razmisliti, ali si Nikki sploh še zasluži mesto v njenem življenju. Nekateri so ji svetovali, naj se poroke sploh ne udeleži, drugi pa so poudarili, da nihče nima pravice od prijatelja zahtevati, da spremeni svoje telo samo zato, da bi sam na fotografijah izpadel bolje. Jackie je ob koncu svoje pripovedi dejala, da je bila nad izkušnjo tako razočarana, da se je pošalila, da se nikoli več ne bo udeležila nobene poroke.

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