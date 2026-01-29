Za njim so v 90. norele tudi številne Slovenke

Se še spomnite priljubljene skupine Backstreet Boys? Za fanti iz omenjene skupine so v 90. norele številne oboževalke, pevci pa so močno priljubljeni tudi danes. Zaradi neverjetnega zanimanja in povpraševanja oboževalcev tudi letos nizajo koncert za koncertom.

Se še spomnite Nicka Carterja?

Vzpon Nicka Carterja do statusa ikone popkulture se je začel v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je kot najmlajši član megapopularne skupine Backstreet Boys osvojil srca milijonov najstnic po vsem svetu. Skupina, ki je prodala več kot 100 milijonov albumov, je s svojo neizbrisno prisotnostjo pustila trajen pečat v zgodovini glasbe.

icon-expand Nick Carter v najstniških letih FOTO: AP

Nick je pri zgolj šestnajstih letih zakorakal v osrčje svetovne slave, s katero so prišle ne le oboževalke, ampak tudi breme nenehne medijske izpostavljenosti in pričakovanj. Njegov edinstveni videz in vokalni talent sta ga postavila v vlogo ene najbolj prepoznavnih osebnosti svoje generacije, a njegovo življenje je bilo vse prej kot lahko. Boril se je z odvisnostjo, čustvenimi težavami zaradi življenja pod žarometi, življenje pa mu je prineslo tudi veliko izgube.

Smrt sestre Leslie

Prva tragična izguba v družini Carter se je zgodila leta 2012, ko je pri starosti 25 let umrla njegova mlajša sestra Leslie Carter. Uradni vzrok smrti je bilo predoziranje, pri čemer so na prizorišču našli več zdravil na recept, vključno z zdravili za shizofrenijo, bipolarno motnjo, mišični relaksant in zdravilo proti anksioznosti, poroča Today. Leslie je za seboj pustila moža in hčerko Alysso, rojeno leta 2011, še dodajajo pri omenjenem mediju.

Nick se njenega pogreba ni udeležil, saj so starši prav njega krivili za njeno smrt. Menili so, da če bi bil tam zanjo, do tega tragičnega dogodka morda ne bi prišlo. V dokumentarcu The Carters: Hurts to Love You pa je njegova najmlajša sestra Angel Carter Conrad podala natančnejšo razlago. Povedala je, da je imel Nick namen priti, vendar ga je od tega odvrnilo dejanje njunega očeta. "Nick je bil namenjen na pogreb... Poklical je mojega očeta in to je bilo prvič po dolgem času, ko se je Nick pogovarjal z njim. Prva stvar, ki jo je moj oče vprašal dan po smrti moje sestre, je bil denar," je izjavila Angel. Dodala je, da je po tem dogodku poklicala Nicka in mu svetovala, naj ne pride.

icon-expand Aaron, Bobbie Jean, Leslie, Angel in Nick Carter FOTO: Profimedia

Smrt brata Aarona in sestre Bobbie Jean Carter

Eden največjih udarcev je bila smrt njegovega mlajšega brata Aarona Carterja leta 2022. Aaron je bil prav tako glasbenik in njegova smrt je prišla po letih javnih družinskih sporov. Leto pozneje je umrla tudi Nickova sestra Bobbie Jean Carter. Te tragične izgube so globoko vplivale na Nicka in preostale člane družine.

icon-expand Nick in Aaron Carter FOTO: Profimedia

Kakšno je Nickovo življenje danes?

Danes Nick Carter živi mirno družinsko življenje. Predan je svoji ženi Lauren Kitt in njunim trem otrokom. Poudarja, da sta mu obvladovanje lastnih demonov in ustvarjanje družine prinesla stabilnost in nov smisel, piše Net.hr.

Kljub osebnim bojem je Nick ohranil tudi svojo profesionalno kariero. S skupino Backstreet Boys še vedno nastopa po svetu, in sicer pred polnimi dvoranami. Pred kratkim so zaradi velikega zanimanja in povpraševanja oboževalcev celo razpisali še dodatne termine za koncerte v letu 2026.

icon-expand Nick Carter FOTO: Profimeda

