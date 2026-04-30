Videti je bila kot prava egipčanska boginja sodobnega časa

Nicky Hilton navdušila z videzom, ki spominja na egipčansko boginjo
Nicky Hilton se je na evropski premieri filma Hudičevka v Pradi pojavila v čudovitem couture kosu, okrašenem z bleščečimi kristali in geometrijskimi detajli, ki so spominjali na staroegipčanske motive. Po poročanju Instagram profila Runway X Red Carpet je bila obleka del jesenske modne kolekcije priznane znamke Roberto Cavalli, kreacija pa je bila na modni pisti predstavljena leta 2023.
Nicky je videz dopolnila z dramatičnim eyelinerjem, visokim sijajem na ličnicah, nežno rožnato šminko in elegantno valovito pričesko, ki je dodatno poudarila njen 'kraljevski videz'. Nicky, ki je znana po svojem brezhibnem modnem okusu, je tako še enkrat dokazala, da se na rdeči preprogi znajde kot prava profesionalka.
Modna dediščina, ki jo Nicky Hilton mojstrsko nadgrajuje
Nicky Hilton sicer že leta velja za eno najbolj doslednih modnih osebnosti v Hollywoodu. Čeprav je pogosto v senci svoje starejše sestre Paris, je Nicky zgradila povsem svojo identiteto – bolj umirjeno, elegantno in prefinjeno.
Vir: Runway X Red Carpet
