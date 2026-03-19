Lepotica, ki je sprožila škandal v družini Beckham

David in Victoria Beckham sta se poročila julija 1999 in imata štiri otroke: Brooklyna, Romea, Cruza in Harper. V aprilu 2022 se je Brooklyn poročil z igralko Nicolo Peltz. Kljub prazničnemu vzdušju pa naj bi ta dogodek pomenil začetek domnevnega spora med Brooklynom in Nicolo ter preostalo družino Beckham.

Se je vse začelo s poročno obleko?

Ena ključnih točk domnevnega spora med družinama se je začela pri poročni obleki. Takoj po poroki so začele krožiti govorice o napetosti med Nicolo in njeno taščo Victorio, ker se Nicola ni odločila za eno izmed Victorijinih kreacij, čeprav je to prvotno načrtovala, poroča People. V avgustu 2022 je Nicola za Variety pojasnila, da do spora glede obleke ni prišlo, saj je bil Victorijin atelje preprosto preobremenjen in ni mogel zagotoviti želene obleke. Kljub temu pa je vir maja 2025 za People razkril, da naj bi Victoria Nicoli ponudila, da bi ji izdelala poročno obleko, potem ko sta se z Brooklynom zaročila. Nicola je to sprejela in odgovorila, da bi ji 'bila čast in bi z veseljem nosila eno njenih originalnih kreacij'. Vendar pa naj bi Victoria čez čas spremenila svoje mnenje in poklicala Nicolino mamo, da ji sporoči, da obleke ne bo več izdelala, piše People. Drugi vir je za People trditve o spopadu zanikal in jih označil za 'daleč od resnice' ter jih razložil kot 'poskus, da se Nicolo prikaže kot žrtev'.

To ni bil edini incident v povezavi z njuno poroko

Sporna poročna obleka pa ni bil edini incident, ki je zaznamoval poroko Brooklyna in Nicole. Maja 2025 je vir za People razkril, da so družinske napetosti dosegle vrhunec po incidentu s plesom. Marc Anthony naj bi na poroki ženina spodbudil k plesu z Victorio, Brooklyn pa je njen ples označil za 'neprimeren'.

"Ko je bil načrtovan moj romantični ples z ženo, me je pred 500 svati Marc Anthony poklical na oder, kjer me je čakala mati. Pred vsemi je z menoj plesala na neprimeren način. Še nikoli v življenju se nisem počutil tako neprijetno in ponižanega," je januarja zapisal v objavi na družbenih omrežjih.

Brooklyn in Nicola se Davidove zabave za 50. rojstni dan nista udeležila

V začetku maja 2025 je David Beckham praznoval svoj 50. rojstni dan z zvezdniško zabavo v Londonu. Čeprav so se udeležili Romeo, Cruz in Harper, sta Brooklyn in Nicola kljub prejetemu povabilu dogodek izpustila, a sprva ni bilo povsem jasno, zakaj.

Eden izmed virov je za People povedal, da naj bi dogodek izpustila zaradi 'napetosti med Brooklynom in Nicolo ter družino', drugi vir pa je prav tako za People povedal, da naj bi Brooklyn izpustil dogodek, ker ni želel biti v istem prostoru kot DJ Kim Turnball, za katero naj bi se včasih govorilo, da je bila povezana z Brooklynom.

"Brooklyn ni želel biti v isti sobi kot ona, in to je povedal svojemu očetu," je za People dejal vir in dodal: "Toda David se je odločil, da bo Kim tam namesto Nicole". Drugi vir je dodal: "Brooklyn in Kim se poznata iz preteklosti, in njegova družina ve, da se ob njej ne počuti udobno".

Na spodnji fotografiji zabave za Davidov 50. rojstni dan lahko vidite tudi Kim Turnball.

Brooklyn Beckham prekinil molk in obtožil starše manipulacije

V začetku januarja 2026 je Brooklyn Beckham prekinil molk z dolgo objavo na Instagramu, v kateri je starše obtožil manipuliranja medijev in širjenja laži, da bi sabotirali njegov zakon. Izjavil je, da je bil 'leta tiho in poskušal zadeve obdržati zasebne, a so ga starši in njihova ekipa prisilili, da spregovori'. Brooklyn je v omenjeni objavi razkril tudi, da sta David in Victoria pred poroko večkrat pritiskala nanj in ga poskušala podkupiti, da bi se odrekel pravicam do svojega imena pred vstopom v zakonski stan. "Bila sta vztrajna, da podpišem pred datumom poroke, saj bi se takrat sprožili pogoji dogovora," je zapisal v objavi in poudaril, da ga od takrat naprej nikoli več nista obravnavala enako.

Danes, 19. marca, pa na VOYO prihaja tudi nov dokumentarni film o sporu v družini Beckham. Ogledate si ga lahko TUKAJ!

O čem govori dokumentarni film na VOYO?

Dokumentarni film se osredotoča na družinski spor znotraj družine Beckham, ki so ga sprožili komentarji Brooklyna Beckhama na družbenih omrežjih. Zakaj je zgodba o njihovem razkolu odmevala hitreje in glasneje kot katerikoli drugi zvezdniški škandal? Resnica, ki se skriva za popolno fasado Beckhamovih, bo končno razkrita.

