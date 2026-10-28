Bi ju prepoznali? Tako sta bila videti pred 26 leti

Nocoj ob 20.00 nas na programu KINO čaka akcijska uspešnica Samo še 60 sekund (Gone in 60 Seconds). Film je zaznamoval začetek novega tisočletja, danes pa je zanimiv tudi zato, ker sta v njem zaigrala Nicolas Cage in Angelina Jolie, ki sta bila takrat v povsem drugačnem obdobju svojih karier. Njune fotografije iz leta 2000 marsikoga presenetijo še danes.

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Film, ki je združil dve veliki hollywoodski imeni

Leta 2000 je v kina prišel film Gone in 60 Seconds, v katerem je Nicolas Cage zaigral tatu avtomobilov Randalla "Memphisa" Rainesa, Angelina Jolie pa Saro "Sway" Wayland. Akcijski spektakel je gledalce navdušil z adrenalinskimi pregoni, nepozabnimi avtomobili in zvezdniško igralsko zasedbo.

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Čeprav je bilo v ospredju akcijsko dogajanje, so ustvarjalci pomemben del zgodbe namenili tudi odnosu med Memphisom in Sway. Njuna skupna preteklost se skozi film večkrat znajde v središču pozornosti in zgodbi doda nekoliko bolj osebno noto.

icon-expand Nicolas Cage - danes FOTO: Profimedia

Angelina Jolie je bila na pragu svetovne slave

Danes si je skoraj nemogoče predstavljati Hollywood brez Angeline Jolie, a leta 2000 še ni bila globalna superzvezdnica, kakršna je postala pozneje.

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Le leto prej je prejela oskarja za vlogo v filmu Girl, Interrupted, nato pa so sledili projekti, ki so jo izstrelili med največja igralska imena na svetu. Med njimi je bil tudi omenjeni film Samo še 60 sekund oz. Gone in 60 Seconds.

icon-expand Angelina Jolie - danes FOTO: Profimedia

Marsikdo se še danes spominja njenega videza v filmu: dolgih svetlih kit, usnjenih oblačil in uporniške podobe, ki je postala eden najbolj prepoznavnih elementov lika Sway. Takrat je bila stara komaj 25 let, a je že nakazovala, da jo čaka izjemna kariera.

Nicolas Cage je bil že eden največjih zvezdnikov

Medtem ko je bila Angelina Jolie šele na začetku velikega vzpona, je bil Nicolas Cage že uveljavljen hollywoodski obraz. Za seboj je imel uspešnice, kot so The Rock, Con Air in Face/Off, občinstvo pa ga je oboževalo zaradi njegove karizme in intenzivnega igralskega sloga. Ko je prevzel glavno vlogo v filmu Gone in 60 Seconds, je veljal za enega najbolj priljubljenih akcijskih igralcev tistega časa.

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Prav zato je bilo sodelovanje med njima za številne gledalce toliko bolj zanimivo. Na eni strani igralec na vrhuncu slave, na drugi strani mlada oskarjevka, ki je šele osvajala svet.

icon-expand Nicolas Cage je bil že takrat uveljavljen igralec. FOTO: Profimedia

Fotografije in posnetki iz leta 2000 so prava doza nostalgije

Če danes pogledamo fotografije s premier in promocijskih dogodkov ob izidu filma, se zdi, kot da gledamo povsem drugo obdobje Hollywooda.

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Nicolas Cage je bil star 36 let, Angelina Jolie pa 25. Takrat še nihče ni mogel vedeti, da bo prav Jolie v naslednjih letih postala ena najbolj fotografiranih žensk na svetu, medtem ko bo Cage ostal ena najbolj prepoznavnih in samosvojih hollywoodskih zvezd.

icon-expand Samo še 60 sekund FOTO: 24ur.com

Scena v avtomobilu, ki ostane v spominu

Med filmom si delita več skupnih prizorov, med drugim tudi prizor v avtomobilu, ki gledalcu razkrije nekoliko bolj osebno plat njunega odnosa. Med čakanjem v parkiranem avtomobilu, ko opazujeta par v bližnji hiši, Memphis in Sway doživita trenutek igrive napetosti. Njuno spogledovanje je očitno, kemija pa je otipljiva.

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Uspešnica, ki jo gledalci radi pogledajo znova

Čeprav je od premiere minilo že več kot četrt stoletja, Gone in 60 Seconds ostaja eden najbolj znanih akcijskih filmov zgodnjih 2000-ih. Kombinacija hitrih avtomobilov, napetih pregonov in zvezdniške igralske zasedbe še danes privablja gledalce pred televizijske zaslone.

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Za mnoge pa je film tudi zanimiv opomnik na čas, ko sta bila Nicolas Cage in Angelina Jolie videti precej drugače kot danes. In prav zato bo nocojšnja projekcija za marsikoga tudi potovanje v obdobje, ko je Hollywood pisal povsem drugačne zgodbe.