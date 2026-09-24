Nekoč je veljal za zapeljivca, danes ga komaj prepoznajo

Hollywoodski zvezdnik Nicolas Cage je znova pritegnil pozornost javnosti. Tokrat ne zaradi nove filmske vloge, temveč zaradi redkega nastopa na rdeči preprogi, kjer se je pojavil v družbi svoje žene Riko Shibata. Fotografije z dogodka so hitro zaokrožile po spletu, številni oboževalci pa so komentirali, da igralca na prvi pogled skoraj niso prepoznali.

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Redek skupni nastop zakoncev

Nicolas Cage in Riko Shibata se v javnosti ne pojavljata pogosto, zato je njun prihod na prestižni dogodek vzbudil precej zanimanja. Par je na rdeči preprogi deloval sproščeno in dobro razpoloženo, številni fotografi pa so ju ves čas spremljali.

icon-expand Nicolas Cage in Riko Shibata FOTO: Profimedia

Pozornost je pritegnil predvsem igralčev videz. Na družbenih omrežjih so se hitro pojavili komentarji, da je 62-letni zvezdnik videti precej drugače kot v času svojih najbolj prepoznavnih filmskih uspešnic.

Ljubezenska zgodba, ki še vedno buri zanimanje

Razmerje med Nicolasom Cageom in Riko Shibata že od začetka privlači zanimanje javnosti. Med njima je namreč precejšnja starostna razlika, kar pogosto sproža odzive oboževalcev in medijev. Kljub temu zakonca svoje zasebno življenje večinoma ohranjata stran od žarometov. Prav zato so njuni skupni nastopi redki in običajno hitro postanejo tema pogovorov na družbenih omrežjih.

Še vedno eden najbolj prepoznavnih hollywoodskih igralcev

Čeprav je za Nicolasom Cageom že več desetletij dolga kariera, ostaja eden najbolj prepoznavnih igralcev svoje generacije. V preteklosti je navdušil v številnih uspešnicah, danes pa še vedno redno sodeluje pri novih filmskih projektih.

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Njegov zadnji javni nastop dokazuje, da zna tudi brez nove filmske premiere pritegniti veliko pozornosti. Tokrat so bili v središču zanimanja predvsem njegova preobrazba, elegantna podoba in redka skupna fotografija z ženo.

icon-expand Nicolas Cage in Riko Shibato FOTO: Profimedia

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Oboževalci ne morejo mimo ene podrobnosti

Po objavi fotografij so splet preplavili komentarji, v katerih so številni poudarjali, da igralec danes deluje precej drugače kot nekoč. Drugi pa so zapisali, da se odlično drži glede na leta in da je ob svoji ženi videti srečen in sproščen, piše revija Hello!.

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