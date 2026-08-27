Skoraj 30 let po kultnem filmu sta videti takole

Legendarni igralki, Sandra Bullock in Nicole Kidman sta v Londonu pritegnili vse poglede, vsaka s svojo drzno kreacijo. 62-letna Bullockova je nosila oprijeto Givenchyjevo obleko z leopardjim vzorcem, steznikom in visokim razporkom, medtem ko je 59-letna Kidmanova blestela v po meri izdelani Chanelovi obleki, prekriti z bleščečimi detajli, zlatimi verigami in prav tako visokim razporkom. A veliko pomembnejše od njunih modnih izbir je bilo to, da sta se po skoraj 30 letih znova pojavili kot Sally in Gillian Owens, sestri, ki sta v prvem filmu osvojili srca gledalcev.

Po skoraj 30 letih se vračata Sally in Gillian

Prvi del filma Čarovnice za vsak dan je v kinematografe prišel leta 1998. Bullockova je igrala Sally Owens, bolj zadržano in prizemljeno sestro, Kidmanova pa njeno bolj divjo in nepredvidljivo sestro Gillian. Film je sprva prejel precej mlačen odziv, vendar je z leti pridobil kultni status. Prav močna zgodba o sestrstvu, ženskih odnosih, ljubezni in družinskemu prekletstvu je pripomogla k temu, da so si oboževalci desetletja želeli nadaljevanje. In zdaj so ga končno dobili.

icon-expand Sandra Bullock In Nicole Kidman na premieri. FOTO: Profimedia

V nadaljevanju se Bullockova in Kidmanova vračata v svojih ikoničnih vlogah, pridružita pa se jima tudi Stockard Channing in Dianne Wiest kot teti Jet in Franny Owens. Med novimi obrazi so Joey King, Maisie Williams, Lee Pace in Xolo Maridueña. Zgodba je povezana tudi z romanom Alice Hoffman The Book of Magic iz leta 2021, ki nadaljuje zgodbo družine Owens. V središču je še vedno družinsko prekletstvo, ki ženskam v družini preprečuje srečno ljubezen.

Poseben trenutek na premieri

Bullockova in Kidmanova sta na rdeči preprogi delovali izjemno povezano. Njuno dolgoletno prijateljstvo je bilo eden od razlogov, zaradi katerih je bilo njuno ponovno srečanje pred kamerami tako težko pričakovano. Na premieri sta pozirali skupaj, se objemali in se z nasmehi spominjali časa, ko sta prvič postali čarovnici iz družine Owens. Tokrat pa je bila njuna vrnitev še posebej pomembna, saj se Bullockova na velika platna vrača po večletnem premoru. Po poročanju Reutersa sta obe igralki pri nadaljevanju sodelovali tudi kot producentki.

icon-expand Igralki sta dokazali, da je med njima še vedno prisotna močna kemija. FOTO: Profimedia

Znamenite polnočne margarite so bile precej resnične

Ena najbolj priljubljenih scen iz prvega filma je zagotovo tista, v kateri Sally, Gillian in njuni teti ponoči pripravljajo margarite, plešejo po kuhinji in preprosto uživajo v družbi druga druge. Prizor je postal tako priljubljen, da je izraz midnight margaritas danes skoraj sinonim za film. Toda za oboževalce filma obstaja še bolj zabavna podrobnost: igralke so med snemanjem prizora dejansko pile tekilo. Režiser Griffin Dunne je pozneje povedal, da so Bullockova, Kidmanova, Stockard in Dianne med snemanjem pile pravo tekilo in da se jim je pri tem pridružil tudi sam. Po koncu snemanja so tako nadaljevali z zabavo. Ni čudno, da je prizor videti tako sproščeno.

Tudi znamenita hiša Owens ni bila prava

Še ena od največjih skrivnosti filma je znamenita viktorijanska hiša, v kateri živita sestri Owens. Čeprav je videti kot resnična hiša, je bila njena zunanjost zgrajena posebej za film. Oblikovalca Robin Standefer in Stephen Alesch sta jo zasnovala kot kombinacijo viktorijanske arhitekture in elementov svetilnikov vzhodne ameriške obale. Hišo so postavili na otoku San Juan v zvezni državi Washington, po koncu snemanja pa so jo porušili. Tudi notranjost ni bila preprosto prava družinska hiša. Notranje prostore so ustvarili kot filmske scenografije v Los Angelesu, pri čemer so jih napolnili s starinami, posebnimi rekviziti in detajli, ki so pomagali ustvariti prepoznaven čar družine Owens. Prav kuhinja je postala eden najbolj prepoznavnih prostorov v filmu, predvsem zaradi znamenitega prizora s polnočnimi margaritami.

icon-expand Igralki sta navdušili na rdeči preprogi v Londonu. FOTO: Profimedia

Film, ki je potreboval skoraj 30 let, da je postal kult

Zanimivo je, da film Čarovnice za vsak dan ob izidu leta 1998 ni veljal za velik uspeh. Film je prejel precej mešane odzive, vendar se je z leti zgodilo nekaj, česar ustvarjalci morda niso pričakovali. Postal je kultni film. Njegova priljubljenost je še posebej rasla med ženskami, ki so v zgodbi prepoznale nekaj več kot le romantično fantazijo o čarovnicah. V ospredju je namreč odnos med sestrama, njihova medsebojna zaščita in ideja, da lahko družinske vezi preživijo tudi najtežje preizkušnje. Prav to je eden od razlogov, zaradi katerih je nadaljevanje po skoraj treh desetletjih dobilo tako močno podporo oboževalcev.

Čarovnija se je vrnila

Tudi začetek snemanja drugega dela je bil čustven. Kidmanova je julija 2025 objavila posnetke s prvega dne snemanja, na katerih se je ponovno srečala s Sandro. Obe sta se vrnili v vlogi Sally in Gillian, Kidmanova pa je ob tem zapisala, da so se čarovnice vrnile. Nadaljevanje je režirala Susanne Bier, film pa naj bi ohranil bistvo izvirnika: čarovnijo, humor, ljubezen in predvsem sestrstvo. Za ljubitelje izvirnika bo zato Čarovnice za vsak dan 2 precej več kot običajno nadaljevanje starega filma. Po skoraj 30 letih se namreč vračajo igralke, ki so ustvarile njegove najbolj prepoznavne like, skupaj z eno najbolj ikoničnih filmskih hiš in prizorov devetdesetih. In če bo nadaljevanje vsaj malo tako zabavno kot snemanje znamenitih polnočnih margarit, je jasno, zakaj so oboževalci nanj čakali tako dolgo.

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