Nicole Kidman in Keith Urban
Trači

Ločitev, ki je šokirala svet

M. A.
03. 01. 2026 04.00
0

Čeprav so se nekoč javno zavezali večni ljubezni, je leto 2025 za številne slavne pare pomenilo konec skupne poti. Nekateri razhodi so bili mirni in sporazumni, drugi pa so se odvijali pod budnim očesom javnosti. Spodaj predstavljamo najodmevnejše ločitve slavnih parov, ki so zaznamovale leto.

Amy Schumer in Chris Fischer

Komičarka Amy Schumer in kuharski mojster Chris Fischer sta decembra potrdila, da po sedmih letih zakona zaključujeta svojo zakonsko zgodbo. Par, ki se je poročil leta 2018 in leto pozneje dobil sina Gena, je dolgo veljal za zelo povezanega in prizemljenega. Schumerjeva je v svojem značilnem, humorja polnem slogu poudarila, da se razhajata z veliko spoštovanja ter da ostajata družina, predvsem zaradi sina, ki jima je absolutna prioriteta.

Ločujeta se po sedmih letih zakona
Amy Schumer in Chris Fischer
Amy Schumer in Chris Fischer

Nicole Kidman in Keith Urban

Eden najbolj občudovanih hollywoodskih zakonov se je po 19 letih končal tiho in boleče. Nicole Kidman in Keith Urban naj bi po poročanjih živela ločeno že več mesecev, preden je novica prišla v javnost. Viri blizu para razkrivajo, da si igralka razhoda ni želela in je skušala zakon rešiti. Kljub temu oba ostajata predana starša hčerkama Sunday Rose in Faith Margaret.

Nicole Kidman in Keith Urban
Nicole Kidman in Keith Urban

Kandi Burruss in Todd Tucker

Zvezdnica resničnostnega šova Real Housewives of Atlanta je po 11 letih zakona napovedala ločitev od producenta Todda Tuckerja. Kandi je priznala, da je bila odločitev težka in čustveno zahtevna, a nujna za njeno notranje ravnovesje. Ob tem je poudarila pomen mirnega sostarševstva ter dejala, da želi novo življenjsko poglavje posvetiti sebi, otrokom in karieri.

Kandi Burruss in Todd Tucker
Kandi Burruss in Todd TuckerFOTO: Profimedia

Lori Loughlin in Mossimo Giannulli

Po skoraj treh desetletjih skupnega življenja sta se razšla tudi Lori Loughlin in modni oblikovalec Mossimo Giannulli. Njuno razmerje je v zadnjih letih zaznamovala afera s podkupovanjem za vpis hčera na prestižno univerzo, zaradi katere sta oba prestajala zaporne kazni. Po virih naj bi se odločila za premor in ločeno življenje, da bi vsak zase predelala posledice preteklih dogodkov.

Lori Loughlin, Mossimo Giannulli
Lori Loughlin, Mossimo GiannulliFOTO: Profimedia

Kanye West in Bianca Censori

Razmerje, ki je od vsega začetka burilo duhove, se je končalo burno. Bianca Censori naj bi po dveh letih zakona zapustila Kanyeja Westa zaradi njegovih vse bolj ekstremnih javnih izjav in spornih potez. Po poročanjih naj bi se želela distancirati od škandalov, ki so negativno vplivali tudi na njeno osebno in profesionalno življenje.

Zato Kanye West ni ljubitelj valentinovega
Kanye West in Bianca Censori
Kanye West in Bianca Censori

Lily Allen in David Harbour

Britanska pevka in ameriški igralec sta se po štirih letih zakona razšla, potem ko naj bi se njun odnos že dalj časa krhal. Lily Allen je v preteklosti odkrito govorila o duševnem zdravju in pritiskih slave, kar naj bi dodatno obremenilo zakon. Kljub razhodu naj bi ostala v korektnih odnosih.

Lily Allen in David Harbour
Lily Allen in David HarbourFOTO: Profimedia

Ryan Lochte in Kayla Reid

Olimpijski prvak in njegova žena Kayla sta se po sedmih letih zakona odločila za ločitev. Kayla je na družbenih omrežjih zapisala, da je bila ta odločitev ena najtežjih v njenem življenju. Skupaj imata tri otroke, zato poudarjata pomen spoštljivega odnosa in sodelovanja tudi po koncu zakona.

Ryan Lochte in Kyla Rae Reid
Ryan Lochte in Kyla Rae ReidFOTO: Instagram

Sia in Dan Bernard

Avstralska glasbenica je presenetila z novico o ločitvi po dveh letih zakona, še posebej zato, ker je javnost šele ob tem izvedela, da sta z možem postala starša. Sia je zaprosila za skrbništvo nad otrokom, ob tem pa poudarila, da želi razhod rešiti čim bolj mirno.

Sia in Dan Bernard
Sia in Dan Bernard

Jennifer Lopez in Ben Affleck

Njuna ljubezenska zgodba je veljala za eno najbolj romantičnih vrnitev v Hollywoodu, a se je leta 2025 dokončno zaključila. Jennifer Lopez in Ben Affleck sta po ponovni poroki leta 2022 uradno zaključila ločitveni postopek. Čeprav sta ob vrnitvi drug k drugemu delovala bolj zrela in usklajena, so ju znova ujele stare razlike: predvsem različni pogledi na zasebnost in življenje pod nenehnim drobnogledom javnosti. Viri blizu para poudarjajo, da je bil razhod miren in spoštljiv, Jennifer pa se je po ločitvi povsem posvetila glasbi, filmu in svojim otrokom. Za mnoge oboževalce je bil to grenak konec ene najbolj opevanih ljubezenskih zgodb sodobnega Hollywooda.

Njuna ljubezenska zgodba se je začela leta 2002, zdaj je uradno zaključena
Jennifer Lopez in Ben Affleck
Jennifer Lopez in Ben Affleck

Leto 2025 je znova pokazalo, da tudi najbolj bleščeči zakoni niso imuni na izzive vsakdanjega življenja. Za številnimi rdečimi preprogami, nasmehi in popolnimi fotografijami se skrivajo resnične zgodbe o nerazumevanju, osebni rasti in pogumnih odločitvah. Čeprav so se ti pari odločili za razhod, mnogi med njimi dokazujejo, da je mogoče zakon končati spoštljivo: z mislijo na otroke, duševno zdravje in prihodnost. Morda prav v teh koncih tiči nov začetek.

Vir: pagesix.com

