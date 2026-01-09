Poročena sta bila skoraj dve desetletji, zdaj pa ...

Nicole Kidman in Keith Urban sta tudi uradno ločena. Po devetnajstih letih zakona je njuno razvezo 6. januarja potrdil sodnik v Tennesseeju, kot poroča E! News.

Preberi še Ločujeta se po sedmih letih zakona

Nicole je vložila zahtevo za ločitev septembra, kot razlog pa navedla nepremostljive razlike. Mediji poročajo, da sta se nekdanja zakonca strinjala o sporazumni razrešitvi vseh podrobnosti že pred uradno vložitvijo, s tem pa sta se izognila dolgim sodnim procesom, formalnemu odkrivanju premoženja in javnim zaslišanjem. Ena ključnih podrobnosti njunega dogovora, kot navajajo E! News in Daily Mail, je ta, da sta Nicole in Keith prečrtala tako preživnino za partnerja kot tudi za otroke.

icon-expand Nicole Kidman in Keith Urban FOTO: Profimedia

Preberi še Lepa igralka po ločitvi zanika govorice o novem razmerju

Kakšen je dogovor glede skrbništva?

Dokumenti, ki jih povzemajo E! News in Daily Mail, določajo, da bo imela Nicole Kidman primarno skrbništvo za 306 dni v letu. Keith Urban bo s hčerama preživel 59 dni, kar vključuje vsak drugi vikend. Kot je poročal TMZ, sta se zakonca prav tako zavezala k udeležbi na tečajih o skupnem starševstvu, s čimer bosta zagotovila usklajeno vzgojo. Ključno je, da se vse glavne odločitve, ki se nanašajo na otroka, vključno z izobraževanjem, zdravjem in versko vzgojo, sprejemajo skupaj.

Preberi še Nicole Kidman ob razhodu našla oporo v družini

Sicer imata dve hčerki - 17-letno Sunday Rose in 14-letno Faith Margaret.

icon-expand Nicole Kidman in Sunday Rose FOTO: Profimedia

Kdo se je odločil za ločitev?

Po podatkih, ki jih navajata TMZ in Daily Mail, je bila Nicole sprva tista, ki si je želela rešiti zakon, medtem ko je bil Keith tisti, ki se je odločil, da rešitev njunega zakona ni več možna.

Kako se je začela njuna ljubezenska zgodba?

Zgodba njune ljubezni se je začela leta 2005, ko sta se Nicole in Keith srečala v Los Angelesu. Kot je Kidmanova povedala za People leta 2019, je takrat verjela, da je Urban 'ljubezen njenega življenja', kar priča o intenzivnosti njunega odnosa. Tudi Keith z lepimi besedami ni skoparil, leta 2020 je namreč v podcastu Daxa Sheparda Armchair Expert dejal, da je Nicole 'tista, ki jo je iskal vse življenje'.

Romanca z Maggie Baugh

Oktobra so se po spletu razširile govorice o Keithovi morebitni romanci s 25-letno kitaristko Maggie Baugh. Keith naj bi na nastopu spremenil besedilo pesmi 'The Fighter', ki jo je predhodno napisal in posvetil Nicole, da bi izrazil čustva do nove, mlajše izbranke. To dejanje je po navedbah virov zelo prizadelo Nicole in povzročilo špekulacije o Keithovih motivih. Mnogi se sprašujejo, ali je šlo za namerno dejanje, s katerim je Keith želel 58-letno Nicole 'javno ponižati in prizadeti'. Več si lahko preberete TUKAJ!

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.