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Nicole Kidman - za njo sta dve odmevni ločitvi.
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Ni pričakovala, da se bo končalo tako: zdaj je spregovorila o boleči ločitvi

N. Č.
15. 08. 2026 04.00
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Avstralska zvezdnica Nicole Kidman v nedavnem intervjuju odkrito spregovorila o dveh bolečih ločitvah in tveganjih, ki jih je sprejela za ljubezen. Preverite, kaj je povedala.

Nicole Kidman je v novem intervjuju spregovorila o življenjskih prelomnicah, ki so zaznamovale njeno zasebno življenje. Z oskarjevko, ki se je letos znašla v središču pozornosti zaradi ločitve od Keitha Urbana, je britanska revija Vogue opravila iskren pogovor o ljubezni, izgubah in novem začetku.

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Po ločitvi od Keitha Urbana se uči živeti drugače

Nicole Kidman je za bistanski Vogue priznala, da je bilo zadnje leto zanjo zelo zahtevno. Potem ko je septembra 2025 vložila zahtevo za ločitev od country glasbenika Keitha Urbana, s katerim je bila poročena skoraj dve desetletji, je bil postopek zaključen januarja letos.

Nicole Kidman - za njo sta dve odmevni ločitvi.
Nicole Kidman - za njo sta dve odmevni ločitvi. FOTO: Profimedia

V intervjuju je priznala, da si takšnega razpleta ni predstavljala. "Nisem pričakovala tega. Imela sem povsem drugačno predstavo o tem, kakšno bo moje življenje, a zdaj je tako, kot je," je dejala igralka.

Dodala je, da človek načrtuje prihodnost, nato pa ugotovi, da življenje ubere povsem drugo smer. Po njenih besedah se je treba prilagoditi in sprejeti negotovost, čeprav je ta včasih strašljiva.

Tudi izkušnja s Tomom Cruisom je ni pripravila na novo bolečino

Čeprav je Nicole Kidman že prestala eno najbolj spremljanih hollywoodskih ločitev, ko se je leta 2001 po enajstih letih zakona razšla s Tomom Cruisom, pravi, da nobena pretekla izkušnja človeka ne pripravi na novo čustveno preizkušnjo.

Na vprašanje, ali ji je druga velika ločitev kaj lažja zaradi preteklih izkušenj, je odgovorila preprosto: "Vsakič je vse novo." Priznala je tudi, da je bila v nekem obdobju po razhodu zelo ranljiva in prestrašena, nato pa se je odločila, da bo kljub negotovosti gledala naprej z upanjem.

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Zaradi ljubezni bi bila pripravljena žrtvovati kariero

V intervjuju se je dotaknila tudi svojega zakona s Tomom Cruisom, s katerim se je poročila leta 1990, ko je bila stara komaj 23 let. Takrat so jo številni opozarjali, da bo zakon z enim največjih filmskih zvezdnikov negativno vplival na njeno kariero. 

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A Nicole takrat ni dvomila o svoji odločitvi. "Bila sem zaljubljena. Želela sem biti poročena. Če bi bilo treba, bi zaradi tega odvrgla tudi svojo kariero," je povedala.

Zvezdnika sta se spoznala med snemanjem filma Dnevi grmenja (Days of Thunder), kmalu zatem pa postala eden najbolj slavnih hollywoodskih parov. V zakonu sta posvojila hčerko Isabello in sina Connorja.

Tom Cruise, Nicole Kidman
Tom Cruise, Nicole KidmanFOTO: Profimedia
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Še vedno išče trenutke običajnega življenja

Kljub desetletjem slave Nicole priznava, da si še vedno želi povsem običajnih trenutkov. V pogovoru je razkrila, da občasno uporablja sončna očala, kape in celo lasulje, da lahko neopaženo odide med ljudi, pleše in preživi čas s prijatelji. Takšni trenutki ji pomagajo ohranjati stik z resničnim življenjem in najti ravnovesje med zasebnostjo ter slavo.

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Pred njo je novo poglavje

Čeprav priznava, da je bilo obdobje po ločitvi boleče, danes na prihodnost gleda z več optimizma. V intervjuju je poudarila, da želi ostati odprta za življenje, nove izkušnje in ljubezen. "Srce želim pustiti odprto," je ena od misli, s katerimi povzema svoje trenutno življenjsko obdobje. Po vseh vzponih in padcih Nicole Kidman ostaja zvesta prepričanju, da je treba tudi po največjih prelomnicah vedno najti pogum za nov začetek.

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Vir: vogue.co.uk

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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