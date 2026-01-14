Zadovoljna.si
Nicole Kidman ujeta na letališču.
Trači

Vsi govorijo o frizuri Nicole Kidman

N. Č.
14. 01. 2026 04.00
0

Nicole Kidman razkazuje svoje naravne kodre. Oboževalci so navdušeni. Pohvalili so njeno naravno teksturo las.

Nicole Kidman je ponovno pritegnila pozornost javnosti. Tokrat z objavo fotografije, na kateri je pozirala ob svoji mlajši sestri, Antonii Kidman. Medtem ko je fotografija prikazovala redke trenutke sestrskega druženja in poudarila zavidljivo podobnost obeh žensk, je bila glavna zvezda objave igralkina pričeska.

Preberi še
Nicole Kidman, ki smo jo v zadnjih letih najpogosteje videli s popolnoma ravnimi lasmi, je na omenjeni fotografiji pokazala svoje naravne kodre. Ta sprememba je hitro pritegnila pozornost oboževalcev in postala glavna tema pogovorov na družbenih omrežjih in v medijih, piše Tportal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nicole Kidman navdušila s frizuro iz preteklosti.

S skodranimi lasmi so jo opazili tudi na letališču

Nicole Kidman in njeni dve hčerki, Sunday Rose in Faith, so božično-novoletne praznike letos preživele v Avstraliji, poroča InStyle. "Nicole in dekleta so za božič v Avstraliji. To je vse, kar si je želela po burni jeseni," je za revijo People povedal anonimni vir in dodal: "Vse, kar si je želela, je, da bi praznovali božič doma."

Preberi še
Gre za prvi božič, odkar se je ločila od Keitha Urbana. Več o njuni ločitvi si lahko preberete TUKAJ!

Ujete na letališču

Fotografi so ujeli Nicole skupaj s hčerkama, ko je po božično-novoletnih praznikih zapuščala Avstralijo. Fotografirali so jih na letališču v Sydneyju. Posebno pozornost je že takrat pritegnila kodrasta frizura Nicole Kidman, ki je spominjala na tisto iz zgodnjih let njene kariere.

Nicole Kidman ujeta na letališču.
Nicole Kidman ujeta na letališču.FOTO: Profimedia
Preberi še
Vir: tportal.hr, instyle.com, people.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
