Vsi govorijo o frizuri Nicole Kidman

Nicole Kidman je ponovno pritegnila pozornost javnosti. Tokrat z objavo fotografije, na kateri je pozirala ob svoji mlajši sestri, Antonii Kidman. Medtem ko je fotografija prikazovala redke trenutke sestrskega druženja in poudarila zavidljivo podobnost obeh žensk, je bila glavna zvezda objave igralkina pričeska.
Nicole Kidman, ki smo jo v zadnjih letih najpogosteje videli s popolnoma ravnimi lasmi, je na omenjeni fotografiji pokazala svoje naravne kodre. Ta sprememba je hitro pritegnila pozornost oboževalcev in postala glavna tema pogovorov na družbenih omrežjih in v medijih, piše Tportal.
S skodranimi lasmi so jo opazili tudi na letališču
Nicole Kidman in njeni dve hčerki, Sunday Rose in Faith, so božično-novoletne praznike letos preživele v Avstraliji, poroča InStyle. "Nicole in dekleta so za božič v Avstraliji. To je vse, kar si je želela po burni jeseni," je za revijo People povedal anonimni vir in dodal: "Vse, kar si je želela, je, da bi praznovali božič doma."
Ujete na letališču
Fotografi so ujeli Nicole skupaj s hčerkama, ko je po božično-novoletnih praznikih zapuščala Avstralijo. Fotografirali so jih na letališču v Sydneyju. Posebno pozornost je že takrat pritegnila kodrasta frizura Nicole Kidman, ki je spominjala na tisto iz zgodnjih let njene kariere.
