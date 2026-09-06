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Nicole Kidman
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Vsi se sprašujejo isto stvar o Nicole Kidman

N. Č.
06. 09. 2026 04.00
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Nicole Kidman je na premieri težko pričakovanega nadaljevanja filma Practical Magic 2 znova pritegnila pozornost. Tokrat ne le zaradi modne izbire, ampak tudi zaradi intervjuja, ki je hitro postal viralen in sprožil številne odzive na družbenih omrežjih.

Nicole Kidman se je v Los Angelesu udeležila premiere filma Practical Magic 2 (Čarovnice za vsak dan 2), nadaljevanja priljubljenega filma iz leta 1998, v katerem ponovno igra ob Sandri Bullock. Med pogovorom z novinarji je s svojim sproščenim in nekoliko nenavadnim nastopom pritegnila veliko pozornosti.

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Viralni trenutek na rdeči preprogi

Posnetek intervjuja, ki ga je na družbenih omrežjih objavil Entertainment Tonight, se je hitro razširil po spletu. Mnogi gledalci so opazili, da je bila Kidmanova 'izjemno dobre volje', zaradi česar so se pod objavo začela vrstiti ugibanja o razlogih za njeno prešerno razpoloženje.

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"Na čem je ona?"

Na družbenih omrežjih so se kmalu pojavili številni komentarji. Nekateri uporabniki so se šalili, da je igralka videti, kot da je spila kakšno margarito preveč, drugi pa so menili, da je bila preprosto utrujena ali odlično razpoložena. Med komentarji so se pojavili tudi zapisi: 'Na čem je ona?', 'Videti je, kot da se odlično zabava' in 'Dajte še meni malo tega', piše Net.hr.

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Kljub ugibanjem večina oboževalcev ni skrivala navdušenja nad njeno sproščenostjo. Številni so zapisali, da je prav zaradi svoje spontanosti ena najbolj priljubljenih hollywoodskih igralk.

Nicole Kidman
Nicole KidmanFOTO: Profimedia

Razkrila je skrivnost kultne scene

Povod za del viralnega posnetka je bilo tudi vprašanje o znameniti sceni "polnočnih margarit" iz prvega filma Practical Magic (Čarovnice za vsak dan). Novinarje je zanimalo, ali so igralke med snemanjem zares pile tekilo.

Nicole Kidman - vsi so se spraševali: 'Na čem je ona?' Je spila preveč margarit?
Nicole Kidman - vsi so se spraševali: 'Na čem je ona?' Je spila preveč margarit? FOTO: Profimedia

Nicole je na vprašanje odgovorila z nasmehom: "Ne. To se imenuje igra." Njen sproščen odziv je med oboževalci požel veliko navdušenja in dodatno prispeval k viralnosti posnetka.

Vsi govorijo o nadaljevanju kultnega filma

Ob viralnem intervjuju se veliko govori tudi o samem filmu Practical Magic 2 (Čarovnice za vsak dan 2), ki predstavlja nadaljevanje priljubljene zgodbe o sestrah Owens. Poleg Nicole Kidman in Sandre Bullock v filmu nastopata tudi Joey King in Maisie Williams. Film temelji na romanu The Book of Magic pisateljice Alice Hoffman.

Ne glede na to, ali je bila Nicole Kidman preprosto dobre volje ali zgolj utrujena od naporne promocijske turneje, je jasno eno: njen kratek intervju je v zgolj nekaj urah postal ena najbolj komentiranih tem na družbenih omrežjih.

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Vir: net.hr

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