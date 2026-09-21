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Nicole Scherzinger
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Vsi govorijo o vroči usnjeni opravi, v kateri navdušuje pri 48 letih

N. Č.
21. 09. 2026 04.00
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Nicole Scherzinger je znova dokazala, da zna pritegniti poglede. Ob odhodu z nastopa v Parizu je navdušila v oprijeti usnjeni kombinaciji, ki je poudarila njeno zavidljivo postavo.

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Nicole Scherzinger že leta velja za eno najbolje oblečenih zvezdnic na glasbeni sceni, njena zadnja modna izbira pa ni ostala neopažena. Paparaci so jo ujeli v Parizu po koncertu, ko se je vračala v hotel, pozornost pa je pritegnila predvsem njena elegantna povsem črna kombinacija. Na fotografijah nosi oprijet usnjen korzetni top brez naramnic in usnjene hlače, s katerimi je ustvarila videz, ki je hkrati drzen in sofisticiran.

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Videz, ki poudari postavo

Zvezdnica je stavila na monokromatski videz, ki velja za enega najbolj priljubljenih modnih trikov, ko želimo optično podaljšati silhueto. Črna barva, oprijet kroj in minimalistični dodatki so ustvarili eleganten videz, ki je hitro pritegnil pozornost fotografov.

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Posebno piko na i so dodali dolgi valoviti lasje in sijoč make-up v naravnih tonih, zaradi katerih je celotna modna kombinacija delovala še bolj glamurozno.

Nicole Scherzinger
Nicole Scherzinger FOTO: Profimedia
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Z leti je videti vse bolje

Ob vsaki novi javni pojavnosti številni oboževalci komentirajo, kako mladostno in sveže deluje Nicole Scherzinger. Nekdanja članica skupine The Pussycat Dolls je sicer že večkrat razkrila, da velik poudarek namenja redni vadbi, uravnoteženi prehrani in skrbi za dobro počutje.

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Prav doslednost pri zdravem življenjskem slogu naj bi bila eden od razlogov, da tudi danes navdušuje z zavidljivo energijo in fit postavo.

Nicole Scherzinger
Nicole Scherzinger FOTO: Profimedia

Modni navdih za jesenske večere

Usnjeni kosi bodo tudi letos med največjimi jesenskimi trendi. Čeprav je videz Nicole Scherzinger primeren predvsem za večerne priložnosti, lahko podobno modno formulo poustvarimo tudi v bolj vsakdanji različici. Dovolj so usnjene hlače, elegantna črna bluza in nekaj minimalističnih dodatkov.

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Zvezdnica je tako še enkrat dokazala, da je včasih manj več. S preprosto, a premišljeno kombinacijo je ustvarila videz, o katerem modni navdušenci govorijo še danes.

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Vir: profimedia.si

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