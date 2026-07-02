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Nika in Mark Vlahovič - ig
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Najlepši poročni utrinki znanega slovenskega para ob obletnici ganili sledilce

N. Č.
02. 07. 2026 04.00
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Nika in Mark Vlahovič sta ob četrti obletnici poroke na družbenih omrežjih delila nekaj najlepših trenutkov iz svojega poročnega slavja. Ob fotografijah sta razkrila tudi vrsto zanimivih podrobnosti, ki jih njuni sledilci doslej niso poznali.

Vplivneža Nika in Mark Vlahovič sta ob četrti obletnici poroke na družbenih omrežjih delila prikupne fotografije iz njunega poročnega slavja, v objavi pa sta razkrila še kar nekaj zanimivih podrobnosti tistega dne. "Za naju je bila najina poroka res popolna! Še zdaj ne dojamem, kako imam tako srečo, da imam res najboljšega možeka," je ob obletnici zapisala Nika.

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Tako sproščena nevesta, da je pozabila poročni šopek

Ko se mladoporočenca danes spominjata svojega velikega dne, ju spremljajo predvsem lepi spomini in zabavne anekdote. Ena takšnih je povezana kar z nevesto, ki je bila na poročni dan tako sproščena, da je na pomemben detajl preprosto pozabila. "To je bil tako sproščen dan, da mi je bilo čisto vseeno, da sem za obred pozabila šopek," je iskreno priznala Nika.

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Mark pa je poskrbel za presenečenje, ki ga nosi še danes

Mark je za svojo izbranko pripravil prav posebno presenečenje. Na poročni dan jo je presenetil s tetovažo datuma njune poroke, poleg tega pa si je v lase vbril še črko N. "Mark me je presenetu s tatujem datuma poroke in pa vbrito črko N," je zapisala Nika ter razkrila eno najbolj osebnih gest tistega dne.

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Gostje na njuni poroki niso bili le opazovalci

Nika in Mark sta si želela, da bi bili gostje aktivni del praznovanja, zato so jim zaupali posebno nalogo. "Želela sva, da gostje pripravijo igre," je pojasnila vplivnica. Tako je bilo slavje polno zabavnih trenutkov, smeha in skupnih spominov, ki so poskrbeli za še bolj sproščeno vzdušje.

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Eden največjih večernih spektaklov sta pripravila Nikina starša. Ker je Nika v preteklosti trenirala hip hop, sta se odločila za prav posebno presenečenje. "Ker sem trenirala hip hop, sta moja starša pred poroko skrivaj hodila na plesne vaje hip hopa in sta naju presenetila s točko," je razkrila na družbenih omrežjih.

Tudi Markovi najbližji so pripravili posebno točko. Ker je kot otrok oboževal film The Mask, so ga presenetili s plesnim nastopom, navdihnjenim po kultni filmski uspešnici. 

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Najlepši trenutek med vsemi

Med vsemi spomini enega vendarle postavljata na posebno mesto. "Najlepši trenutek je bil seveda ta, ko sva rekla DA," je zapisala Nika in poudarila trenutek, ko sta si uradno obljubila skupno življenje.

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Med fotografijami je posebno mesto namenila tudi svoji babici, ki je bila prisotna na poročnem dnevu. "Moja babi je bila še z nami na ta poseben dan," je zapisala ob fotografiji ter delila spomin, ki ima zanjo danes še toliko večjo vrednost.

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Med najbolj čustvenimi trenutki večera je bil tudi trenutek, ko je Mark odprl posebno steklenico. "Mark je dobil steklenico, ki jo je pokojni dedek podaril ob njegovem rojstvu in je bila namenjena za dan, ko se poroči," je zapisala Nika. Gre za darilo z močno simbolno vrednostjo, ki je poročnemu dnevu dodalo še poseben pomen.

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KOMENTARJI (2)

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Hc4life 02. 07. 2026 18.17
0 0
Vplivneža....na koga pa ta dva vplivata ,mislim s čim bi ta dva vplivala na bilo kaj
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SpamEx 02. 07. 2026 08.24
0 0
A je Jake Paula pojedu?
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