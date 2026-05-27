Znana Slovenka žari od ljubezni

Po poročanju revije Lady naj bi bila Nika Zorjan že nekaj mesecev v zvezi z Lanom Vlašičem, mlajšim sinom priznanih glasbenikov Matjaža in Urše Vlašič. Par naj bi se zbližal jeseni lani, ko sta zaradi glasbenega sodelovanja preživela več časa skupaj. Prav družina Vlašič stoji za številnimi slovenskimi uspešnicami, med drugim tudi za Nikino zmagovalno skladbo Kliše, ki sta jo ustvarila Urša in Maj Vlašič. Omenjena pesem je prejela celo naziv najboljše zabavne skladbe leta.
Nika Zorjan je ponovno zaljubljena
Njuna zveza je postala javna tema po nedavni podelitvi glasbenih priznanj, kjer je Nika slavila kar dve zlati piščali. Na dogodku naj bi ji družbo delal prav njen novi srčni izbranec Lan Vlašič.
"Če bi mi nekdo rekel, da bom prvič nominirana za zlato piščal in domov odnesla obe nagradi, mu verjetno ne bi verjela. Točno to se je zgodilo včeraj. Pesem Klišé je postala zabaven komad leta, jaz pa zabavna izvajalka leta," je zapisala Nika v objavi na družbenih omrežjih.
"Takšni trenutki mi dajo še večji zagon za naprej. Zdaj pa s polno paro naprej, nova pesem prihaja že naslednji mesec," je še dodala Nika, objavo pa pospremila s prisrčnimi fotografijami.
Kdo je Lan Vlašič?
Lan Vlašič prihaja iz ene najbolj vplivnih glasbenih družin v Sloveniji, od Nike pa je po poročanju slovenskih medijev mlajši sedem let. Njegova starša, Matjaž in Urša Vlašič, sta ustvarila nešteto uspešnic, njegov brat Maj pa je skupaj z Uršo podpisan pod Nikino zmagovalno pesem Kliše. Lan je tako že od malih nog obkrožen z glasbo, ustvarjalnostjo in glasbeno industrijo, kar naj bi ga z Niko še dodatno povezalo.
Po poročanju Lady naj bi se par zbližal prav prek dela, saj so se zaradi uspeha skladbe večkrat srečevali na vajah, snemanjih in nastopih. Viri blizu para pravijo, da sta se ujela naravno in spontano, predvsem zaradi podobnih interesov in življenjskega ritma. Lan je sicer član priljubljene skupine Fehtarji, s katerimi redno nastopa.
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