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Nina Badrić - ig
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Pri 54 letih navdušila v kopalkah: z dopusta je pokazala postavo, ki jemlje dih

N. Č.
14. 08. 2026 09.08
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Hrvaška glasbenica Nina Badrić te dni uživa na sončnem Hvaru, od koder redno deli utrinke svojega poletnega oddiha. Tokrat je sledilce navdušila s fotografijo v elegantnih enodelnih kopalkah, pod katero so se hitro usuli številni komplimenti.

Nina Badrić je na Instagramu objavila fotografijo, posneto na krovu čolna v bližini Hvara. Ob kristalno modrem morju in sončnem vremenu je pozirala v temnih enodelnih kopalkah, celoten videz pa dopolnila s sončnimi očali. Ob objavi je zapisala: "Pest solz, vreča smeha."

Fotografija je med njenimi sledilci požela veliko pozornosti, številni pa so v komentarjih poudarili, kako odlično je videti in kako sijoče deluje med poletnim dopustom.

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Dokaz, da so enodelne kopalke vedno dobra izbira

Pevka je znova pokazala, da so lahko enodelne kopalke hkrati elegantne, ženstvene in zelo modne. Izbrala je model z zanimivim izrezom v predelu pasu, ki subtilno poudari postavo in ustvari sofisticiran videz.

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Takšni modeli so tudi letos med največjimi poletnimi trendi, saj združujejo udobje in eleganco, obenem pa pristajajo različnim postavam.

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Poletje v znamenju morja, sonca in sprostitve

Že nekaj časa je jasno, da Nina Badrić poletje najraje preživlja ob morju. Njene objave pogosto razkrivajo trenutke sprostitve, vožnje s čolnom, kopanja in uživanja v naravnih lepotah dalmatinske obale.

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Tokratna fotografija pa ni navdušila le zaradi čudovite kulise, temveč tudi zaradi brezčasnega poletnega videza. S preprosto kombinacijo elegantnih kopalk, sončnih očal in morskega ozadja je ustvarila prizor, ki je v trenutku pritegnil pozornost sledilcev.

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Sledilci niso skoparili s komplimenti

Pod objavo so se hitro zvrstili srčki, ognjeni emotikoni in številni pohvalni komentarji. Med sledilci so se oglasili tudi znani obrazi, ki so pevki namenili lepe besede in ji zaželeli še veliko brezskrbnih poletnih trenutkov.

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Nina Badrić tako še naprej dokazuje, da zna navdušiti tako z glasbo kot tudi s sproščenimi utrinki iz zasebnega življenja, ki jih z veseljem deli s svojimi oboževalci.

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KOMENTARJI (2)

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jouža 14. 08. 2026 18.07
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Ni navdušila nikogar, ampak je t.i. čas kislih kumaric in N.Č. nima kaj pisati, da zasluži honorar, pa je izlila domišljijo na podlagi fotke iz instagrama in jo raztegnila v članek. N.Č, če so ti to plačali, potem vsa čast.
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krjola 14. 08. 2026 11.51
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mene ni navdušila...
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