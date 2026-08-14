Pri 54 letih navdušila v kopalkah: z dopusta je pokazala postavo, ki jemlje dih

Nina Badrić je na Instagramu objavila fotografijo, posneto na krovu čolna v bližini Hvara. Ob kristalno modrem morju in sončnem vremenu je pozirala v temnih enodelnih kopalkah, celoten videz pa dopolnila s sončnimi očali. Ob objavi je zapisala: "Pest solz, vreča smeha."

Fotografija je med njenimi sledilci požela veliko pozornosti, številni pa so v komentarjih poudarili, kako odlično je videti in kako sijoče deluje med poletnim dopustom.