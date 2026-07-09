Hrvaška estradnica pri 54 letih v kopalkah navdušuje sledilce

Hrvaška pevka Nina Badrić je po delovni pomladi spakirala kovčke in odpotovala v svojo hišo v Jelsi na Hvaru. Njen dopust prihaja po napornem obdobju, saj je februarja izdala nov studijski album z naslovom Moji ljudi, nato pa nizala uspešne nastope, med katerimi so posebej izstopali trije 'unplugged' koncerti v beograjskem Sava Centru, poroča 24sata.
Zdaj se je odločila, da je čas za 'polnjenje baterij' v družbi svojega štirinožnega prijatelja, psa Tota. Svojo strategijo za letošnje poletje je opisala preprosto: cilj je popolno in čim bolj učinkovito brezdelje v mirnem okolju, ki ji nudi zavetje pred medijskim hrupom.
"Moje počitnice se lahko začnejo! Počasi, nežno, v lagodnem tempu – in nato to ponavljam vsak dan, dokler ne izpopolnim umetnosti lenarjenja," je zapisala v objavi na družbenih omrežjih.
Čas si bo krajšala z branjem knjig
Poleg uživanja na soncu je Nina razkrila, da bodo njene popoldneve kratile številne knjige. Na vrhu njenega seznama se je znašel svetovni fenomen 12 pravil za življenje, ki ga je napisal kanadski psiholog Jordan B. Peterson. Gre za priročnik za samopomoč, ki išče red v kaosu sodobnega sveta, piše 24sata.
Za tiste, ki prisegajo na leposlovje, pa je Nina pripravila izbor, ki vključuje knjigi I nebom teku rijeke turške avtorice Elif Shafak ter Svježa voda za cvijeće francoske pisateljice Valérie Perrin, ki sta postali globalni uspešnici, razkriva na družbenih omrežjih.
Večkrat delila fotografije v kopalkah
Nina Badrić sicer na svojih družbenih omrežjih večkrat deli utrinke iz svojega življenja. Med njimi se pogosto znajdejo dopustniške fotografije, na katerih pozira v kopalkah in tako navdušuje svoje sledilce, saj je pri svojih 54 letih še vedno videti več kot odlično.
Vir: 24sata.hr
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV