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Nina Badrić - ig
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Hrvaška estradnica pri 54 letih v kopalkah navdušuje sledilce

N. Č.
09. 07. 2026 04.00
7

Hrvaška zvezdnica Nina Badrić se je odpravila na zaslužen dopust v Jelso na Hvaru. Preverite, katere svetovne uspešnice in klasike je spakirala v svojo potovalno torbo.

Hrvaška pevka Nina Badrić je po delovni pomladi spakirala kovčke in odpotovala v svojo hišo v Jelsi na Hvaru. Njen dopust prihaja po napornem obdobju, saj je februarja izdala nov studijski album z naslovom Moji ljudi, nato pa nizala uspešne nastope, med katerimi so posebej izstopali trije 'unplugged' koncerti v beograjskem Sava Centru, poroča 24sata.

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Zdaj se je odločila, da je čas za 'polnjenje baterij' v družbi svojega štirinožnega prijatelja, psa Tota. Svojo strategijo za letošnje poletje je opisala preprosto: cilj je popolno in čim bolj učinkovito brezdelje v mirnem okolju, ki ji nudi zavetje pred medijskim hrupom.

"Moje počitnice se lahko začnejo! Počasi, nežno, v lagodnem tempu – in nato to ponavljam vsak dan, dokler ne izpopolnim umetnosti lenarjenja," je zapisala v objavi na družbenih omrežjih.

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Čas si bo krajšala z branjem knjig

Poleg uživanja na soncu je Nina razkrila, da bodo njene popoldneve kratile številne knjige. Na vrhu njenega seznama se je znašel svetovni fenomen 12 pravil za življenje, ki ga je napisal kanadski psiholog Jordan B. Peterson. Gre za priročnik za samopomoč, ki išče red v kaosu sodobnega sveta, piše 24sata.

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Za tiste, ki prisegajo na leposlovje, pa je Nina pripravila izbor, ki vključuje knjigi I nebom teku rijeke turške avtorice Elif Shafak ter Svježa voda za cvijeće francoske pisateljice Valérie Perrin, ki sta postali globalni uspešnici, razkriva na družbenih omrežjih.

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Večkrat delila fotografije v kopalkah

Nina Badrić sicer na svojih družbenih omrežjih večkrat deli utrinke iz svojega življenja. Med njimi se pogosto znajdejo dopustniške fotografije, na katerih pozira v kopalkah in tako navdušuje svoje sledilce, saj je pri svojih 54 letih še vedno videti več kot odlično.

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Vir: 24sata.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Nina Badrić otok Hvar Jelsa poletno branje kopalke v kopalkah
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KOMENTARJI (7)

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inside1 09. 07. 2026 18.57
1 0
nil posebnega ni, nikol ni bila, samo vrtnarja rabi, da bi jo zalival....
ODGOVORI
sherlock2 09. 07. 2026 14.13
1 0
Traktorček
ODGOVORI
Morgoth 09. 07. 2026 12.58
3 0
V bikiniju naj se slika pa da jo vidimo, če res tako dobro izgleda😉 Enodelne kopalke marsikaj skrijejo...
ODGOVORI
Buča hokaido 09. 07. 2026 12.25
1 1
Imam 69 let in nisem nič bistveno slabša. Delo na vrtu, dva vnuka, sploh zdaj, ko so počitnice, starša pa v službi.
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golika 09. 07. 2026 10.56
1 1
Pa obvezno cucki zraven
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sabro4 09. 07. 2026 10.38
2 0
Hrvaška estradnica pri 52 letih osupnila s fotografijo v kopalkah,,,24ur feb/2025, vsako leto isti naslov....bo pa drugo leto imela že 55 let inše vedno bo zlezla v iste kopalke, ne zamudite tega pomembnega dogodka!
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športnik66 09. 07. 2026 08.36
7 1
Bajsika...
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