Hrvaška estradnica pri 54 letih v kopalkah navdušuje sledilce

Hrvaška pevka Nina Badrić je po delovni pomladi spakirala kovčke in odpotovala v svojo hišo v Jelsi na Hvaru . Njen dopust prihaja po napornem obdobju, saj je februarja izdala nov studijski album z naslovom Moji ljudi , nato pa nizala uspešne nastope, med katerimi so posebej izstopali trije 'unplugged' koncerti v beograjskem Sava Centru, poroča 24sata.

Zdaj se je odločila, da je čas za 'polnjenje baterij' v družbi svojega štirinožnega prijatelja, psa Tota. Svojo strategijo za letošnje poletje je opisala preprosto: cilj je popolno in čim bolj učinkovito brezdelje v mirnem okolju, ki ji nudi zavetje pred medijskim hrupom.

"Moje počitnice se lahko začnejo! Počasi, nežno, v lagodnem tempu – in nato to ponavljam vsak dan, dokler ne izpopolnim umetnosti lenarjenja," je zapisala v objavi na družbenih omrežjih.