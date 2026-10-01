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Nina Badrić - ig
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Hrvaška estradnica pri 54 letih v obleki, ki ne pristoji vsaki

N. Č.
01. 10. 2026 04.00
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Nina Badrić si je po uspešnem obdobju vzela nekaj časa zase in obiskala Pariz. Hrvaška pevka pa ni navdušila le s fotografijami iz francoske prestolnice, temveč tudi z modnimi kombinacijami, ki so prava inspiracija za prihajajoče jesenske dni.

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Pariz je znan kot ena od svetovnih prestolnic mode, hrvaška estradnica Nina Badrić pa je med sprehodi po njegovih ulicah dokazala, da obvlada umetnost brezčasnega oblačenja. Na družbenih omrežjih je delila več fotografij, na katerih nosi elegantne, a hkrati povsem nosljive jesenske kombinacije.

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Posebej je izstopala kombinacija rjave usnjene jakne, bele majice in temnih hlač širokega kroja. Gre za klasičen jesenski videz, ki združuje udobje, eleganco in sproščeno pariško estetiko. Stajling je dopolnila z modnimi dodatki, med katerimi sta največ pozornosti pritegnili velika rjava torbica Louis Vuitton in sončna očala.

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Modni kos, ki ga bomo to jesen videvali povsod

Ninin pariški videz je še en dokaz, da široke hlače ostajajo eden najmočnejših modnih trendov letošnje jeseni. Modne navdušenke jih obožujejo zaradi udobja in vsestranskosti, saj jih lahko kombinirajo tako z elegantnimi suknjiči kot tudi z usnjenimi jaknami.

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Prav ta kombinacija sproščenih kosov in premišljeno izbranih dodatkov je značilna za pariški slog oblačenja, ki nikoli ne deluje pretirano, a je vedno urejen.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Obleka, ki ne pristoji vsaki

Za večerni izhod v Parizu je Nina Badrić izbrala oprijeto črno obleko brez naramnic, ki je poudarila njeno postavo in pritegnila številne poglede. Posebnost kreacije je bila velika kovinska zaponka na predelu dekolteja, zaradi katere je sicer minimalistična obleka dobila bolj modni in prepoznaven značaj. 

Takšne oprijete obleke brez naramnic ne pristajajo vsaki postavi in zahtevajo precej samozavesti, zato jih številne ženske raje zaobidejo. Nina pa je dokazala, da je lahko tudi zelo preprost kroj videti izjemno elegantno, če je pravilno izbran in samozavestno nošen.

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Celoten videz je dopolnila z diskretnim nakitom, urejeno pričesko in večernim ličenjem, s čimer je ustvarila stajling, ki združuje preprostost, ženstvenost in pridih pariškega glamurja.

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V Pariz tudi zaradi Céline Dion

Po poročanju hrvaških medijev je bil eden glavnih razlogov za obisk Pariza koncert legendarne kanadske pevke Céline Dion

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"Na svetu obstaja nekaj edinstvenih glasov. Ne prav veliko. Glasov s tako izjemnimi interpretacijami, karizmo in osebnostjo. Pravih div pa ni več. Celine je nadaljevala niz velikih glasbenih div na sceni. In zdi se mi, da zanjo še vedno ni konkurence na obzorju," je zapisal ob videoposnetku iz koncerta, ki ga je objavila na družbenih omrežjih.

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Oboževalci navdušeni nad njenimi modnimi izbirami

Nina Badrić že vrsto let velja za eno najbolje oblečenih regionalnih zvezdnic. Tudi tokrat je navdušila z videzi, ki združujejo brezčasno eleganco in aktualne trende, od sproščene kombinacije usnjene jakne in širokih hlač do oprijete črne obleke, ki je pritegnila številne poglede. Pod objavami iz Pariza so se hitro zvrstili številni komplimenti, sledilci pa so znova pohvalili njen prepoznaven občutek za slog.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Nina Badrić modni trendi jesenska moda pariški slog oblačenje
Moda slavnih

Trend, ki je preplavil Pariz: bolj prosojno kot kadar koli prej

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