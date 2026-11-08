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Nina Dobrev in Paul Wesley
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Po ljubezenskem trikotniku zdaj sama osvajata gledalce

N. Č.
08. 11. 2026 04.00
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Priljubljena igralca Nina Dobrev in Paul Wesley, ki sta se v kultni seriji Vampirski dnevniki zapisala v srca gledalcev, sta po letih ponovno združila moči. Njuna vrnitev v novem projektu You Deserve to Know je med oboževalci po vsem svetu sprožila val prave nostalgije in navdušenja.

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Nina Dobrev in Paul Wesley, ki sta v priljubljeni nadnaravni uspešnici igrala enega najbolj priljubljenih televizijskih parov, sta po letih ponovno združila moči v novem projektu You Deserve to Know. Za oboževalce serije Vampirski dnevniki je to ena najlepših novic letošnjega leta.

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Novica je med oboževalci sprožila val navdušenja, saj sta igralca zaznamovala obdobje, ko so bili Vampirski dnevniki ena najbolj priljubljenih serij na svetu.

Ljubezenski trikotnik, ki je osvojil gledalce

Ko je leta 2009 na male zaslone prišla serija Vampirski dnevniki, je Nina Dobrev stopila v vlogo Elene Gilbert, najstnice, ki se znajde med dvema vampirskima bratoma. Na eni strani je bil plemeniti in zaščitniški Stefan Salvatore, ki ga je igral Paul Wesley, na drugi pa skrivnostni in uporniški Damon Salvatore, ki ga je upodobil Ian Somerhalder.

Nina Dobrev in Paul Wesley
Nina Dobrev in Paul Wesley FOTO: Profimedia

Prav ljubezenski trikotnik med Eleno, Stefanom in Damonom je postal ena osrednjih zgodb serije. Oboževalci so se razdelili na dva tabora: eni so navijali za Eleno in Stefana, drugi za Eleno in Damona.

Ljubezen se je preselila tudi v resnično življenje

Čeprav med Nino Dobrev in Paulom Wesleyjem nikoli ni bilo romantičnega razmerja, je igralka ljubezen našla drugje na prizorišču snemanja. Med snemanjem serije je namreč več let hodila z Ianom Somerhalderjem, ki je v seriji igral Damona. Njuna zveza je bila ena najbolj spremljanih televizijskih romanc tistega časa, oboževalci pa so bili navdušeni, ker je par skupaj tako na zaslonu kot zunaj njega.

Po več letih zveze sta se razšla, vendar sta ostala profesionalna sodelavca in do konca snemanja serije še naprej skupaj nastopala pred kamerami.

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Danes sta med najboljšimi prijatelji

Zanimivo je, da sta Nina Dobrev in Paul Wesley večkrat priznala, da se na začetku snemanja sploh nista najbolje razumela. "S Paulom se na začetku serije nisva dobro razumela," je razkrila Dobrevova v epizodi podkasta Directionally Challenged, ki sta ga leta 2018 začeli Candice King in Kayla Ewell. "Paula Wesleyja sem spoštovala, a ga nisem marala," je še dodala Nina v omenjenem podkastu.

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Sčasoma se je to popolnoma spremenilo. Danes sta med najboljšimi prijatelji, pogosto se družita tudi zasebno, skupaj snemata vsebine za družbena omrežja in drug o drugem govorita z veliko naklonjenostjo. Prav zato so bili oboževalci še toliko bolj navdušeni, ko je postalo jasno, da ju bodo po letih znova videli v istem projektu.

Ian Somerhalder in Nina Dobrev
Ian Somerhalder in Nina DobrevFOTO: Profimedia

Letos sta ponovno združila moči

V novem projektu You Deserve to Know sta igralca spet združila moči in obudila nostalgijo številnih gledalcev. Novica o njunem sodelovanju je hitro zaokrožila po družbenih omrežjih, kjer so oboževalci začeli deliti prizore iz Vampirskih dnevnikov in obujati spomine na čase, ko je bil Stefan Salvatore eden najbolj priljubljenih televizijskih junakov, njuna kemija pa je razveseljevala oboževalce po vsem svetu.

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Čeprav nova zgodba ni povezana s svetom vampirjev, je ponovno srečanje igralcev za mnoge dovolj velik razlog za ogled. Številni komentatorji so namreč zapisali, da jih je novica takoj vrnila v obdobje, ko so nestrpno čakali na vsako novo epizodo serije.

Nina Dobrev
Nina DobrevFOTO: Profimedia

Nostalgija, ki še vedno deluje

Čeprav od premiere serije mineva že več kot 15 let, je očitno, da zanimanje za Eleno, Stefana in Damona ni izginilo. Ravno nasprotno, vsaka nova skupna fotografija ali projekt nekdanjih zvezdnikov serije je dovolj, da oboževalci znova začnejo obujati spomine na eno najbolj priljubljenih fantazijskih serij preteklega desetletja.

Paul Wesley, Nina Dobrev in Ian Somerhalder
Paul Wesley, Nina Dobrev in Ian SomerhalderFOTO: Profimedia
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Nina Dobrev Paul Wesley Vampirski dnevniki You Deserve to Know Ian Somerhalder
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