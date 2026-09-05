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Nina Dobrev - beneški filmski festival.
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V zadregi na rdeči preprogi, video je obkrožil svet

N. Č.
05. 09. 2026 09.11
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Igralka Nina Dobrev se je na beneškem filmskem festivalu znašla v neprijetni situaciji, ki je hitro zaokrožila po družbenih omrežjih. Posnetek z rdeče preproge je sprožil burne odzive, številni pa menijo, da si takšnega ravnanja ni zaslužila.

Na 80. beneškem filmskem festivalu je igralka Nina Dobrev pozirala fotografom ob premieri filma Ink. Oblečena je bila v bleščečo kreacijo modne hiše Armani Privé, videz pa je dopolnila z zelenim ogrinjalom. 

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Med fotografiranjem se ji je približal član varnostne službe in ji nakazal, da mora zapustiti prostor za fotografiranje. Kot poroča hrvaški portal Net.hr, je bila igralka ob tem videti presenečena.

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Nepričakovan trenutek na rdeči preprogi

Na posnetku, ki se je hitro razširil po družbenih omrežjih, je mogoče videti, kako Dobrevova najprej nejeverno pogleda sogovornika, nato pa se obrne proti fotografom. Kmalu zatem je do nje pristopila še neznana ženska, ki ji je omogočila nekaj dodatnih trenutkov pred objektivi, vendar je morala igralka kmalu zatem vseeno zapustiti rdečo preprogo.

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Posnetek sprožil val odzivov

Video je med uporabniki družbenih omrežij povzročil pravo razpravo. Mnogi so stopili na stran igralke in izrazili mnenje, da je bilo ravnanje varnostnega osebja neprimerno. Med najbolj všečkanimi komentarji se je znašel zapis uporabnika, ki je dejal, da bi ob takšni obravnavi sam takoj odšel domov, piše Net.hr. Tudi številni drugi pa so poudarili, da je bila situacija videti zelo neprijetna in da je bila igralka očitno v zadregi.

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Ena najbolj prepoznanih gostij festivala

Številni oboževalci so izpostavili tudi dejstvo, da je Nina Dobrev ena najbolj prepoznavnih gostij festivala, zato jih je ravnanje osebja še toliko bolj presenetilo. Posnetek je v le nekaj urah zbral veliko ogledov in sprožil številne razprave o tem, kako stroga so lahko pravila na največjih filmskih dogodkih.

Nina Dobrev - beneški filmski festival.
Nina Dobrev - beneški filmski festival.FOTO: Profimedia
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Kdo je Nina Dobrev?

37-letna Nina Dobrev je svetovno slavo dosegla z vlogo Elene Gilbert v priljubljeni seriji Vampirski dnevniki (The Vampire Diaries). Pozneje je nastopila tudi v številnih filmih in televizijskih projektih, redno pa se pojavlja na največjih filmskih in modnih dogodkih po svetu.

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Ne glede na to, kaj se je v resnici dogajalo v zakulisju dogodka, je njen presenečeni izraz obraza poskrbel za trenutek, o katerem danes govori velik del spleta.

Nina Dobrev - fotografi so kljub vsemu uspeli dobiti nekaj odličnih fotografij.
Nina Dobrev - fotografi so kljub vsemu uspeli dobiti nekaj odličnih fotografij.FOTO: Profimedia
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Vir: Net.hr

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Trači

Ob prihodu so se vsi obračali za njo

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