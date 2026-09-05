V zadregi na rdeči preprogi, video je obkrožil svet

Na 80. beneškem filmskem festivalu je igralka Nina Dobrev pozirala fotografom ob premieri filma Ink. Oblečena je bila v bleščečo kreacijo modne hiše Armani Privé, videz pa je dopolnila z zelenim ogrinjalom.
Med fotografiranjem se ji je približal član varnostne službe in ji nakazal, da mora zapustiti prostor za fotografiranje. Kot poroča hrvaški portal Net.hr, je bila igralka ob tem videti presenečena.
Nepričakovan trenutek na rdeči preprogi
Na posnetku, ki se je hitro razširil po družbenih omrežjih, je mogoče videti, kako Dobrevova najprej nejeverno pogleda sogovornika, nato pa se obrne proti fotografom. Kmalu zatem je do nje pristopila še neznana ženska, ki ji je omogočila nekaj dodatnih trenutkov pred objektivi, vendar je morala igralka kmalu zatem vseeno zapustiti rdečo preprogo.
Posnetek sprožil val odzivov
Video je med uporabniki družbenih omrežij povzročil pravo razpravo. Mnogi so stopili na stran igralke in izrazili mnenje, da je bilo ravnanje varnostnega osebja neprimerno. Med najbolj všečkanimi komentarji se je znašel zapis uporabnika, ki je dejal, da bi ob takšni obravnavi sam takoj odšel domov, piše Net.hr. Tudi številni drugi pa so poudarili, da je bila situacija videti zelo neprijetna in da je bila igralka očitno v zadregi.
Ena najbolj prepoznanih gostij festivala
Številni oboževalci so izpostavili tudi dejstvo, da je Nina Dobrev ena najbolj prepoznavnih gostij festivala, zato jih je ravnanje osebja še toliko bolj presenetilo. Posnetek je v le nekaj urah zbral veliko ogledov in sprožil številne razprave o tem, kako stroga so lahko pravila na največjih filmskih dogodkih.
Kdo je Nina Dobrev?
37-letna Nina Dobrev je svetovno slavo dosegla z vlogo Elene Gilbert v priljubljeni seriji Vampirski dnevniki (The Vampire Diaries). Pozneje je nastopila tudi v številnih filmih in televizijskih projektih, redno pa se pojavlja na največjih filmskih in modnih dogodkih po svetu.
Vir: Net.hr
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