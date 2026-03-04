Znana Slovenka pokazala, kako je videti popolnoma brez ličil

Nina Osenar Kontrec je pred kratkim s svojimi sledilci delila fotografijo, ki je hitro obkrožila splet in pritegnila veliko pozornosti. Na fotografiji je voditeljica, avtorica in podjetnica popolnoma brez ličil in brez kakršnih koli filtrov.
"Brez ličil. Brez filtrov. Brez skrbi. Samo narava," je v angleščini pripisala v objavi pod fotografijo, za katero je prejela več kot 1000 všečkov in številne pozitivne komentarje.
Številni pozitivni komentarji pod fotografijo
Nina je na fotografiji videti spočita, sveža in mladostna, njen naraven videz pa je navdušil in navdihnil številne njene sledilke. "Lepa, naravna, kar siješ od znotraj navzven. Zelo ti pristoji," je zapisala ena izmed njenih sledilk, druga pa je dodala: "Zelo lepo te je videti brez ličil, ravno zato, ker takrat obraz najbolj zasije."
Borila se je z izgorelostjo
Nina je sicer pred leti zbolela za sindromom kronične utrujenosti. Bolezen je prišla nenadoma, toda Nina je leta 2023 v Popkastu s Polono Zojo Jambrek povedala, da lahko, ko se ozre nazaj v preteklost, opazi kar nekaj opozorilnih znakov, ki so ji na nek način hoteli povedati, da je prišel čas, da se malce ustavi, spočije in umiri.
Več si lahko preberete TUKAJ, celoten Popkast z Nino Osenar Kontrec in Polono Zojo Jambrek si lahko ogledate na strani 24ur.com.
