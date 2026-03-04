Zadovoljna.si
Nina Osenar Kontrec
Trači

Znana Slovenka pokazala, kako je videti popolnoma brez ličil

N. Č.
04. 03. 2026 04.00
0

Nina Osenar Kontrec je pred kratkim na družbenih omrežjih objavila fotografijo brez ličil in navdušila svoje oboževalce.

Nina Osenar Kontrec je pred kratkim s svojimi sledilci delila fotografijo, ki je hitro obkrožila splet in pritegnila veliko pozornosti. Na fotografiji je voditeljica, avtorica in podjetnica popolnoma brez ličil in brez kakršnih koli filtrov.

Znana Slovenka objavila fotografijo brez ličil
"Brez ličil. Brez filtrov. Brez skrbi. Samo narava," je v angleščini pripisala v objavi pod fotografijo, za katero je prejela več kot 1000 všečkov in številne pozitivne komentarje.

To je moški, ki je Nini Osenar rešil življenje
Številni pozitivni komentarji pod fotografijo

Nina je na fotografiji videti spočita, sveža in mladostna, njen naraven videz pa je navdušil in navdihnil številne njene sledilke. "Lepa, naravna, kar siješ od znotraj navzven. Zelo ti pristoji," je zapisala ena izmed njenih sledilk, druga pa je dodala: "Zelo lepo te je videti brez ličil, ravno zato, ker takrat obraz najbolj zasije."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Borila se je z izgorelostjo

Nina je sicer pred leti zbolela za sindromom kronične utrujenosti. Bolezen je prišla nenadoma, toda Nina je leta 2023 v Popkastu s Polono Zojo Jambrek povedala, da lahko, ko se ozre nazaj v preteklost, opazi kar nekaj opozorilnih znakov, ki so ji na nek način hoteli povedati, da je prišel čas, da se malce ustavi, spočije in umiri.

Več si lahko preberete TUKAJ, celoten Popkast z Nino Osenar Kontrec in Polono Zojo Jambrek si lahko ogledate na strani 24ur.com.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Nina Osenar brez ličil naraven videz znana slovenka izgorelost
Trači

Za lepo obleko so porabili 300 ur ročnega dela

