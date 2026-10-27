Pri 55 letih obnorel oboževalke: To je najbolj seksi moški na svetu

"Mislil sem, da gre za potegavščino. Niti v milijon letih si nisem predstavljal, da bi mi pripadla takšna čast," je povedal v intervjuju za revijo People.

Sprva ni verjel, da gre za resnično informacijo

Wyle je priznal, da ga je novica o izboru presenetila. Pri sprejemanju naziva mu je pomagala tudi žena Sara, ki je bila nad priznanjem navdušena. Po njegovih besedah meni, da si priznanje zasluži tudi zaradi tega, kakšen človek, oče in mož je. "Zelo ji je bilo všeč, da to dobro odraža njen okus," se je pošalil igralec. Wyle je v intervjuju spregovoril tudi o odzivih svojih otrok. Njegov sin je v novici najprej videl predvsem razlog za prihodnje zbadanje, starejša hči pa mu sprva sploh ni verjela. Igralec se je pošalil, da ga bo verjetno dražila še naslednjih 50 let.

icon-expand noah wyle FOTO: Profimedia

Od zvezdnika Urgence do uspeha s serijo The Pitt

Noah Wyle je širšo prepoznavnost dosegel v devetdesetih letih z vlogo dr. Johna Carterja v priljubljeni zdravniški seriji Urgenca (ER). Takrat je postal eden najbolj prepoznavnih obrazov televizijskih bolnišničnih dram. V zadnjih letih je njegovo kariero znova zaznamovala serija The Pitt, v kateri igra zdravnika Michaela Robbyja Robinavitcha. Zgodba spremlja zdravstvene delavce na urgentnem oddelku, kjer se vsak dan soočajo z zahtevnimi primeri, napornimi izmenami in čustvenimi preizkušnjami. Serija je igralcu prinesla nov val priljubljenosti in številna priznanja. Za vlogo je osvojil tudi emmyja za najboljšega glavnega igralca v dramski seriji, in sicer dve leti zapored.

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Ni mu tuje niti gospodinjenje

Oboževalke pa niso navdušene le nad njegovim videzom in igralskim talentom. Wyle je v intervjuju razkril tudi nekaj podrobnosti iz zasebnega življenja. Med drugim je povedal, da doma rad pripravlja zajtrk za ženo in hčer, se trudi redno gibati ter skrbi za gospodinjska opravila. Jaz sem mojster pomivanja posode. Pomivalno korito je moje področje, je povedal in dodal, da bi se tega opravila moralo lotiti več moških, saj je lahko zelo sproščujoče. Z ženo Saro, s katero se je poročil leta 2014, ima hčerko Frances, iz prejšnjega zakona s Tracy Warbin pa še sina Owena in hčerko Auden.

icon-expand Noah s soprogo Saro. FOTO: Profimedia

Priznanje, ki ga ni pričakoval

Izbor revije People velja za eno najbolj odmevnih vsakoletnih hollywoodskih razglasitev. Lani je naziv najbolj seksi moškega na svetu prejel igralec Jonathan Bailey, letos pa je krono prevzel Wyle. Čeprav se igralec ob novem nazivu še vedno nekoliko nerodno počuti, je jasno, da je s svojo vlogo v seriji The Pitt znova osvojil občinstvo. In če vprašamo njegove oboževalke, je bilo to priznanje očitno že dolgo pričakovano.

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