Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Otok ljubezni Slovenija ima talent Ljubezen po domače Kmetija
wyle noah
Trači

Pri 55 letih obnorel oboževalke: To je najbolj seksi moški na svetu

S.B.
27. 10. 2026 12.38
0

Hollywood ima novega najbolj seksi moškega na svetu! Revija People je razkrila letošnjega zmagovalca prestižnega izbora, naziv pa je pripadel 55-letnemu igralcu Noahu Wylu, ki ga številni poznajo iz kultne serije Urgenca in uspešnice The Pitt. Igralec je s tem priznanjem znova osvojil pozornost občinstva, sam pa je priznal, da sprva sploh ni verjel, da je novica resnična.

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

"Mislil sem, da gre za potegavščino. Niti v milijon letih si nisem predstavljal, da bi mi pripadla takšna čast," je povedal v intervjuju za revijo People.

Sprva ni verjel, da gre za resnično informacijo

Wyle je priznal, da ga je novica o izboru presenetila. Pri sprejemanju naziva mu je pomagala tudi žena Sara, ki je bila nad priznanjem navdušena. Po njegovih besedah meni, da si priznanje zasluži tudi zaradi tega, kakšen človek, oče in mož je.

"Zelo ji je bilo všeč, da to dobro odraža njen okus," se je pošalil igralec.

Wyle je v intervjuju spregovoril tudi o odzivih svojih otrok. Njegov sin je v novici najprej videl predvsem razlog za prihodnje zbadanje, starejša hči pa mu sprva sploh ni verjela. Igralec se je pošalil, da ga bo verjetno dražila še naslednjih 50 let.

noah wyle
noah wyleFOTO: Profimedia

Od zvezdnika Urgence do uspeha s serijo The Pitt

Noah Wyle je širšo prepoznavnost dosegel v devetdesetih letih z vlogo dr. Johna Carterja v priljubljeni zdravniški seriji Urgenca (ER). Takrat je postal eden najbolj prepoznavnih obrazov televizijskih bolnišničnih dram.

V zadnjih letih je njegovo kariero znova zaznamovala serija The Pitt, v kateri igra zdravnika Michaela Robbyja Robinavitcha. Zgodba spremlja zdravstvene delavce na urgentnem oddelku, kjer se vsak dan soočajo z zahtevnimi primeri, napornimi izmenami in čustvenimi preizkušnjami.

Serija je igralcu prinesla nov val priljubljenosti in številna priznanja. Za vlogo je osvojil tudi emmyja za najboljšega glavnega igralca v dramski seriji, in sicer dve leti zapored.

Svit Stefanija je najbolj seksi Slovenec leta 2025
Preberi še
Svit Stefanija je najbolj seksi Slovenec leta 2025

Ni mu tuje niti gospodinjenje

Oboževalke pa niso navdušene le nad njegovim videzom in igralskim talentom. Wyle je v intervjuju razkril tudi nekaj podrobnosti iz zasebnega življenja. Med drugim je povedal, da doma rad pripravlja zajtrk za ženo in hčer, se trudi redno gibati ter skrbi za gospodinjska opravila.

Jaz sem mojster pomivanja posode. Pomivalno korito je moje področje, je povedal in dodal, da bi se tega opravila moralo lotiti več moških, saj je lahko zelo sproščujoče.

Z ženo Saro, s katero se je poročil leta 2014, ima hčerko Frances, iz prejšnjega zakona s Tracy Warbin pa še sina Owena in hčerko Auden.

Noah s soprogo Saro.
Noah s soprogo Saro.FOTO: Profimedia

Priznanje, ki ga ni pričakoval

Izbor revije People velja za eno najbolj odmevnih vsakoletnih hollywoodskih razglasitev. Lani je naziv najbolj seksi moškega na svetu prejel igralec Jonathan Bailey, letos pa je krono prevzel Wyle.

Čeprav se igralec ob novem nazivu še vedno nekoliko nerodno počuti, je jasno, da je s svojo vlogo v seriji The Pitt znova osvojil občinstvo. In če vprašamo njegove oboževalke, je bilo to priznanje očitno že dolgo pričakovano.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: People

Noah Wyle najbolj seksi moški Urgenca People magazine hollywoodske zvezde
Otok ljubezni

Dominantna Hrvatica je ukradla vse poglede

Trači

Podaril ji je torto z napisom "Zapuščam te", zdaj sta uradno ločena

24ur.com Najbolj seksi moški leta 2026 je igralec Noah Wyle
24ur.com Je namesto Jima Carreyja res nastopil njegov klon?
Moskisvet.com Eden največjih zapeljivcev ima zdaj 59 let, ga prepoznate?
Zadovoljna.si Slavni igralec šokiral s svojim videzom
Moskisvet.com Ne boste verjeli, kako je ta slavni igralec videti danes
24ur.com Jim Carrey šokiral oboževalce: je to sploh on?
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2008