Lepa Nuša ljubi žensko, priznala je, da so bili znaki prisotni že dolgo

Nuša Šebjanič je pred kratkim na družbenih omrežjih razkrila, da je zaljubljena. Mnoge sledilce pa je presenetilo predvsem dejstvo, da je njena nova izbranka ženska. Po številnih odzivih in vprašanjih se je odločila deliti še iskreno osebno izpoved, v kateri je spregovorila o poti do samosprejemanja, strahovih, s katerimi se je soočala, in razlogih, zakaj je svoja čustva dolga leta potiskala na stran.

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Vse se je začelo z vprašanjem sledilca, ki ga je zanimalo, kako to, da ima danes partnerico. Namesto kratkega odgovora je zapisala daljšo izpoved, v kateri je pojasnila, da o svojem razmerju sicer ne želi govoriti preveč podrobno, saj želi del zasebnega življenja ohraniti zase. Je pa pripravljena spregovoriti o sebi in o poti, ki jo je pripeljala do današnjega trenutka.

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Kaj je Nuša razkrila v objavi?

V daljšem zapisu je razkrila, da si še pred letom dni ni predstavljala, da bo o tem sploh kdaj javno govorila, a hkrati je priznala, da določeni občutki niso nekaj novega in da je znake opažala že vrsto let, vendar jih je uspešno ignorirala.

icon-expand Nušina Instagram zgodba FOTO: Instagram zgodba

"Znaki so bili prisotni že dolgo, dolgo časa, ampak sem jih zelo uspešno ignorirala. Ironično je, da je bil eden izmed njih tudi to, da sem imela vedno ogromno za povedati proti istospolnim zvezam." Kot je pojasnila, jo je misel, da bi jo lahko privlačila ženska, dolgo časa strašila. Prav zaradi tega je svoje občutke potiskala stran in jih skušala prezreti. Priznala je, da dolgo ni razumela svojih občutkov in pa da je verjela, da je težava v njej. "Vedno sem mislila, da je nekaj narobe z mano, ker mi nikoli ni bil nihče zares všeč," je povedala.

Dolgo ni našla sreče in izpolnjenosti, ki jo je iskala

Pravi, da se je poskušala najti v odnosih z moškimi, vendar v njih ni našla sreče in izpolnjenosti, ki jo je iskala. Dolgo časa ni razumela, zakaj se počuti drugače, šele pozneje pa je ugotovila, da odgovore išče na napačnem mestu. "Šele ko sem si dovolila čutiti svoje občutke, ne da bi jih obsojala, sem ugotovila, da mogoče nikoli ni bilo nič narobe z mano. Samo iskala sem na napačnih mestih," je povedala v zapisu.

Najtežji del ni bilo spoznanje

Čeprav bi marsikdo pomislil, da je bilo najtežje sprejeti lastno spolno usmerjenost, je zapisala, da je bil zanjo največji izziv nekaj povsem drugega. Strah jo je bilo odzivov okolice, mnenj drugih ljudi in tega, kako jo bodo sprejeli. "Mislim, da je bil ravno to najtežji del. Občutek, da moram skrivati del sebe, da bi me drugi sprejemali," pravi.

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Prav skrivanje pomembnega dela svoje identitete je opisala kot eno najtežjih obdobij v svojem življenju.

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Spregovorila je tudi zaradi drugih

Poudarila je, da njen zapis ni namenjen prepričevanju kogarkoli ali iskanju pozornosti. O temi se je odločila spregovoriti predvsem zato, ker verjame, da se tudi drugi soočajo s podobnimi občutki in vprašanji. Po njenem mnenju lahko že ena iskrena zgodba komu pomaga razumeti, da z njim ni nič narobe in da v svojih občutkih ni sam. "Če lahko s svojo izkušnjo vsaj eni osebi pomagam razumeti, da z njo ni nič narobe, potem je vredno spregovoriti," pravi.

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Ob koncu zapisa je sledilcem pojasnila tudi, da je danes neizmerno srečna v svojem novem razmerju.

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"Danes sem enostavno srečna. Z njo sem srečnejša, kot sem bila kadarkoli prej," je zapisala.

Njena iskrena izpoved je sprožila številne odzive in besede podpore. Mnogi sledilci so ji v komentarjih čestitali za pogum in iskrenost, njena zgodba pa je odprla tudi pogovor o samosprejemanju, osebni rasti in pomenu življenja v skladu s samim seboj.