Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Otok ljubezni Slovenija ima talent Ljubezen po domače Kmetija
Nuša - ig
Trači

Lepa Nuša ljubi žensko, priznala je, da so bili znaki prisotni že dolgo

N. Č.
17. 10. 2026 04.00
0

Slovenska vplivnica Nuša Šebjanič je s svojimi sledilci delila izjemno osebno izpoved. Potem ko je javno razkrila, da je v zvezi z žensko, je pojasnila tudi, zakaj je dolga leta skrivala svoje občutke in zakaj je nekoč celo nasprotovala istospolnim zvezam. Njena iskrena objava je na družbenih omrežjih sprožila številne odzive.

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Nuša Šebjanič je pred kratkim na družbenih omrežjih razkrila, da je zaljubljena. Mnoge sledilce pa je presenetilo predvsem dejstvo, da je njena nova izbranka ženska. Po številnih odzivih in vprašanjih se je odločila deliti še iskreno osebno izpoved, v kateri je spregovorila o poti do samosprejemanja, strahovih, s katerimi se je soočala, in razlogih, zakaj je svoja čustva dolga leta potiskala na stran.

Sta prevelika konkurenca? Nuša o tem, zakaj sta z Anastasio bili tarča drugih deklet
Preberi še
Sta prevelika konkurenca? Nuša o tem, zakaj sta z Anastasio bili tarča drugih deklet

Vse se je začelo z vprašanjem sledilca, ki ga je zanimalo, kako to, da ima danes partnerico. Namesto kratkega odgovora je zapisala daljšo izpoved, v kateri je pojasnila, da o svojem razmerju sicer ne želi govoriti preveč podrobno, saj želi del zasebnega življenja ohraniti zase. Je pa pripravljena spregovoriti o sebi in o poti, ki jo je pripeljala do današnjega trenutka.

Iz največjih sovražnic v sostanovalki! Tega po Kmetiji ni pričakoval nihče
Preberi še
Iz največjih sovražnic v sostanovalki! Tega po Kmetiji ni pričakoval nihče

Kaj je Nuša razkrila v objavi?

V daljšem zapisu je razkrila, da si še pred letom dni ni predstavljala, da bo o tem sploh kdaj javno govorila, a hkrati je priznala, da določeni občutki niso nekaj novega in da je znake opažala že vrsto let, vendar jih je uspešno ignorirala.

Nušina Instagram zgodba
Nušina Instagram zgodba FOTO: Instagram zgodba

"Znaki so bili prisotni že dolgo, dolgo časa, ampak sem jih zelo uspešno ignorirala. Ironično je, da je bil eden izmed njih tudi to, da sem imela vedno ogromno za povedati proti istospolnim zvezam." 

Kot je pojasnila, jo je misel, da bi jo lahko privlačila ženska, dolgo časa strašila. Prav zaradi tega je svoje občutke potiskala stran in jih skušala prezreti. Priznala je, da dolgo ni razumela svojih občutkov in pa da je verjela, da je težava v njej.

"Vedno sem mislila, da je nekaj narobe z mano, ker mi nikoli ni bil nihče zares všeč," je povedala.

Dolgo ni našla sreče in izpolnjenosti, ki jo je iskala

Pravi, da se je poskušala najti v odnosih z moškimi, vendar v njih ni našla sreče in izpolnjenosti, ki jo je iskala. Dolgo časa ni razumela, zakaj se počuti drugače, šele pozneje pa je ugotovila, da odgovore išče na napačnem mestu.

"Šele ko sem si dovolila čutiti svoje občutke, ne da bi jih obsojala, sem ugotovila, da mogoče nikoli ni bilo nič narobe z mano. Samo iskala sem na napačnih mestih," je povedala v zapisu.

Najtežji del ni bilo spoznanje

Čeprav bi marsikdo pomislil, da je bilo najtežje sprejeti lastno spolno usmerjenost, je zapisala, da je bil zanjo največji izziv nekaj povsem drugega. 

Strah jo je bilo odzivov okolice, mnenj drugih ljudi in tega, kako jo bodo sprejeli. "Mislim, da je bil ravno to najtežji del. Občutek, da moram skrivati del sebe, da bi me drugi sprejemali," pravi.

Nuša po oddaji razkrila, da bi raje izbrala Petra
Preberi še
Nuša po oddaji razkrila, da bi raje izbrala Petra

Prav skrivanje pomembnega dela svoje identitete je opisala kot eno najtežjih obdobij v svojem življenju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Spregovorila je tudi zaradi drugih

Poudarila je, da njen zapis ni namenjen prepričevanju kogarkoli ali iskanju pozornosti. O temi se je odločila spregovoriti predvsem zato, ker verjame, da se tudi drugi soočajo s podobnimi občutki in vprašanji.

Po njenem mnenju lahko že ena iskrena zgodba komu pomaga razumeti, da z njim ni nič narobe in da v svojih občutkih ni sam. "Če lahko s svojo izkušnjo vsaj eni osebi pomagam razumeti, da z njo ni nič narobe, potem je vredno spregovoriti," pravi.

To je Kaja povedala o odnosu z Nušo
Preberi še
To je Kaja povedala o odnosu z Nušo

Ob koncu zapisa je sledilcem pojasnila tudi, da je danes neizmerno srečna v svojem novem razmerju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Danes sem enostavno srečna. Z njo sem srečnejša, kot sem bila kadarkoli prej," je zapisala.

Njena iskrena izpoved je sprožila številne odzive in besede podpore. Mnogi sledilci so ji v komentarjih čestitali za pogum in iskrenost, njena zgodba pa je odprla tudi pogovor o samosprejemanju, osebni rasti in pomenu življenja v skladu s samim seboj.

Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Nuša Šebjanič osebna izpoved samosprejemanje istospolna zveza LGBT
Trači

Po šovu sta sprejela veliko odločitev: od vile do skupnega doma

Oddaje

Lepa Beograjčanka že dviguje temperaturo

24ur.com Zmagovalka Vanja ostro o Šimetu: Prosim, ne povezujte me več z njim
Zadovoljna.si Ob teh fotografijah se je Tanja Ribič ozrla 30 let nazaj
Zadovoljna.si Carmen Osovnikar: 'Šibki ljudje se bojijo močnih ljudi'
Vizita.si Tina (Sanjski moški): 'V nekaj tednih sem ostala povsem sama'
Zadovoljna.si "Še danes ne morem verjeti": Tamara iskreno o zaroki, ki je ni pričakovala
Zadovoljna.si Katarina Benček razkrila, da pričakuje deklico
24ur.com Meghan Markle razburila: Tik pred porodom 'twerkala'
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2008