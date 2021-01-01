Tega nocoj ne smete spregledati
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši božični prazniki
December brez filma Sam doma ni pravi december
Tedenski horoskop: Levi ne iščejo potrditve, tehtnice uživajo v praznični energiji
Se spomnite, kateri Slovenci so pristali na žaru?Če ste mislili, da ste se ob oddaji Na žaru že dodobra nasmejali, je čas za novo dozo smeha! Na VOYO vas čaka bogata zbirka preteklih oddaj, v katerih brez dlake na jeziku na vročem stolu pristanejo številni znani Slovenci. V nadaljevanju razkrivamo, kdo vse se je znašel na tapeti, kateri gostje so poskrbeli za najbolj žgečkljive pripombe in zakaj se ti trenutki še danes uvrščajo med najbolj nepozabne. Pripravite se na obujanje najbolj žgečkljivih trenutkov! Najnovejši žar z Magnificom je bil izjemno dobro sprejet, v prihodnjem letu pa prihajajo nove oddaje, ki obljubljajo še več smeha in presenečenj.
December brez filma Sam doma ni pravi decemberZadnji dnevi pred božičem so kot nalašč za tiste večere, ko se svet upočasni, v domovih zasijejo praznične lučke in si brez slabe vesti privoščimo čas zase. In kaj sodi k takšnemu večeru bolj kot kultni božični filmi Sam doma, ki že desetletja združujejo generacije pred televizijskimi zasloni. V prihajajočih večerih jih boste lahko spremljali na POP TV, ki bo poskrbel za še bogatejše praznično vzdušje.
Prve sezone šova Na lovu je konecV petek se je na POP TV v prazničnem duhu z dobrodelno noto zaključila prva sezona kviza Na lovu. To jesen se je 80 pogumnih tekmovalcev soočilo z neizprosnimi lovci, nekateri pa so navdušili s svojim znanjem in domov odnesli lep izkupiček. Slovenci pa smo dokazali, da imamo radi kvize, saj je Na lovu to jesen kraljeval kot najbolj gledana dnevna zabavna oddaja ter večere pred televizijskimi zasloni spremenil v napeto družinsko razvedrilo.
Rojstvo hčerke jima je polepšalo življenjePretekli teden se je zaključila pravljična sedma sezona oddaje Ljubezen po domače, ki je tudi letos poskrbela za številne zabavne, čustvene in nepredvidljive preobrate. Kako pa se je razpletla zgodba posameznih parov po koncu snemanja? Povzemamo razkritja in izjave, objavljene na 24ur.com.
Med božičnimi prazniki se zaljubi v vojaškega veteranaSveži in raznoliki filmski izbor od 19. decembra do 21. decembra vas vabi pred male ekrane! Ne zamudite kriminalk, komedij, akcij in družinskih filmov na treh najbolj priljubljenih slovenskih televizijskih postajah: POP TV, Kanal A in KINO
Znani obrazi zbirajo sredstva za družine v stiskiNe zamudite zadnje oddaje Na lovu! Tokrat bodo v božičnem duhu svoje znanje in pogum preverili Mojmir Šiftar, Sašo Stare, Ondina Kerec in Eva Boto, ki se bodo pomerili z enim izmed lovcev.
Zadnja priložnost za sodelovanje v nagradni igri Na lovuSamo še danes imaš čas za sodelovanje! Na našem Instagram in TikTok profilu se zaključuje nagradna igra, v kateri lahko osvojiš namizno različico priljubljenega kviza Na lovu. Ne odlašaj, morda bo prav danes sreča na tvoji strani.
Božični filmi, ki si jih preprosto morate ogledatiVOYO je pripravil izbor najboljših božičnih filmov, ki bodo pričarali pravo praznično vzdušje. Od romantičnih komedij do družinskih klasik, odkrijte popolne zgodbe za tople zimske večere.
To je bila najbolj gledana vsebina v letu 2025VOYO predstavlja izbor najboljših serij, filmov in oddaj, ki so zaznamovale leto 2025. Izbirate lahko med napetimi dramami, romantičnimi zgodbami in zabavnimi resničnostnimi šov.
Koliko so zbrali v dobrodelni oddaji Na lovu?Za oddajo 24UR na POP TV je minilo 30 let informiranja, zabave in strasti. Poglejte, kaj so ob tej priložnosti povedali voditelji informativne oddaje in koliko denarja je drugim znanim obrazom POP TV-ja uspelo zbrati v dobrodelni oddaji kviza Na Lovu.
Med pripravami na tekmovanje preskočijo iskreV prihajajočih 14 dneh nas na VOYO čaka pester nabor novosti. Za prijetne večere boste lahko uživali v številnih romantičnih filmih, ki bodo hladne zimske dni napolnili z ljubeznijo. Prav tako ne bo manjkalo akcije, saj nas čakajo tudi številni razburljivi športni dogodki.
