Letošnja sezona MasterChefa se bliža vrhuncu. V boju za prestižni pokal ostajata le še Dominik in Tadej, tik pred velikim finalom pa se od tekmovanja poslavlja Ajda Osta, ki je s svojimi jedmi, umirjenostjo in srčnostjo navduševala tako sodnike kot gledalce.

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Tik pred finalom se poslavlja ena največjih favoritinj

Ajda je skozi celotno sezono dokazovala, da spada med najmočnejše tekmovalce letošnjega MasterChefa, zato je njena uvrstitev med najboljšo trojico velik uspeh. Po izpadu je za naš portal spregovorila o svoji izkušnji, največjih izzivih in ljudeh, ki so ji med tekmovanjem najbolj ostali v spominu.

icon-expand MasterChef Slovenija 2026 FOTO: POP TV

MasterChef ji je dal več, kot si je predstavljala

Čeprav danes priznava, da je bila odločitev za prijavo ena najboljših v njenem življenju, pred začetkom poti ni vedela, kaj jo pravzaprav čaka. "Težko rečem, da sem vedela, kaj pričakovati, preden sem prišla v MasterChef. Res je šlo korak za korakom. Od prve avdicije do druge avdicije in potem do odločitve, da se res podam v to zgodbo," nam je povedala.

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Dodaja, da je bila skozi celoten proces previdna in da ni imela velikih pričakovanj. "Zelo sem tipala. Na koncu pa mi je MasterChef dal še več, kot sem si lahko predstavljala ali želela," pove Ajda.

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Nosečnost ni bila ovira, ampak prednost

Gledalci so skozi sezono z velikim zanimanjem spremljali tudi njeno nosečnost, zato se je marsikdo spraševal, ali je bila prav ta največji izziv tekmovanja. Ajda na to odgovarja presenetljivo. "Nosečnost sem videla kot svojo supermoč. S tem sem delala skozi celotno tekmovanje," pravi nasmejana Ajda. Po njenih besedah največji izzivi sploh niso bili povezani s kuhanjem ali fizičnimi napori. "Najtežje mi je bilo prvič stopiti v kuhinjo. Tudi vse avdicije in vsi ti koraki v neznano. To so bili zame najtežji trenutki," pravi.

icon-expand Nasmejana Ajda v MasterChefu. FOTO: POP TV

Razkrila, kateri sodnik jo je najbolj presenetil

Pred vstopom v tekmovanje si je o sodnikih ustvarila določena pričakovanja, a se je izkazalo, da realnost ni bila povsem takšna. "Zdelo se mi je, da bi bila po vrednotah in pogledu na življenje najbližje Luku," priznava.

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A med snemanjem je najbolj pozitivno presenetil nekdo drug. "Zelo me je presenetil Mojmir. Vedno se je trudil poiskati najboljše v nas in to tudi znal izvleči," priznava. Ravno zato si ga bo, kot pravi, zapomnila v posebej lepi luči.

Nastala so prijateljstva, ki trajajo še danes

MasterChef ni le tekmovanje, ampak tudi izkušnja, ki med tekmovalci ustvari posebne vezi. Tudi Ajda po koncu snemanja ostaja v stikih s številnimi sotekmovalci. Med dekleti se največ druži s Tanjo, pogosto pa ostaja v stiku tudi z Ano in Valentino. "Med puncami absolutno Tanja, pa Ana in Valentina. Slišimo se na vsake toliko časa," pravi in dodaja, da je tudi med fanti spletla več lepih prijateljstev. "Med fanti pa sigurno Tilen, Tadej, Gregor in Jure," pove za Zadovoljna.si.

icon-expand Masterchef tekmovalci 2026 FOTO: 24ur.com

Odhaja kot tretjeuvrščena, a z občutkom zmage

Čeprav si je želela stopiti še korak dlje in se boriti za naslov MasterChef Slovenije, Ajda svojo pot zaključuje ponosna na vse, kar je dosegla in verjame, da bo tudi tretje mesto v šovu dobro izkoristila.

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V tekmovanje je vstopila brez velikih pričakovanj, iz njega pa odhaja bogatejša za neprecenljivo izkušnjo, nova prijateljstva in številne nepozabne spomine. Predvsem pa je dokazala, da lahko tudi v enem najzahtevnejših televizijskih tekmovanj ostaneš zvest samemu sebi.