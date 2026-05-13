Alenka Weiss po Kmetiji: 'Ne smem postavljati drugih pred sebe'

Kako bi opisala svojo celotno pot v letošnji sezoni Kmetije?

"Moja celotna pot v Kmetiji je bila zabavna in poučna. Sotekmovalce sem veliko naučila. Pot je bila pestra in polna smeha ter dobre volje, a seveda tudi polna drame."

Kaj je bila zate največja preizkušnja in kaj največja zmaga?

"Najtežje mi je bilo to, da sem bila toliko časa stran od svojega fanta, ker sva vsak dan skupaj. To je bil najtežji del. Največja zmaga je bila to, da sem sploh prišla tako daleč. Preden sem prišla v Kmetijo, sem mislila, da bom ostala največ dva tedna, morda en mesec, potem pa sem ostala skoraj do konca. Če bi zmagala, bi bilo še bolje, ampak sem zadovoljna tudi z majhnimi zmagami."

Prečudovita Alenka je s svojim trdim delom in predanostjo osvojila srca gledalcev.

Kako bi opisala svoj odnos s Francem?

"Midva s Francem imava odličen odnos. Danes sva se slišala. Vidiva se, ko imava oba čas. On ima zdaj veliko dela s košnjo, tako da se poskušava uskladiti."

Veljala si za eno najbolj delavnih tekmovalk letošnje sezone Kmetija. Kako si doživljala to, da si pogosto nosila velik del bremena, medtem ko nekateri drugi niso prispevali toliko?

"Jaz sem se čisto normalno počutila. Če mene vprašaš, na Kmetiji ni treba biti nekaj ful delaven, da si priden, sploh če si navajen dela. Meni je bilo zabavno, zamotila sem se z delom in tako mi je čas hitreje šel naprej."

Kakšni so bili tvoji prvi občutki po odhodu iz Kmetije?

"Samo razmišljala sem, kdaj bom videla svoje domače. Ko so me prišli iskat, sem pričakovala samo svojega fanta, ampak je prišla cela družina s petimi avti, tako da je bil to kar šok. Veselje."

Prečudovita Alenka ni mogla skriti svojih čustev in je planila v jok.

Kako si doživela prihod Tilna in Tima? Kako gledaš na to, da sta s svojimi potezami pomembno vplivala na to, da si pristala v areni in nato zaključila svojo pot?

"Tilen mi je zelo v redu, tudi Tim je, ko sem ga kasneje spoznala, ampak je poln svojih muh. Nimaš kaj, Tim je tak. Tako kot se je odvilo, se je. Mogoče je bila moja napaka, da sem na koncu začela taktizirati. Škoda, da nisem vzela Žana. Mogoče bi bil Žan prvi, ampak nimaš kaj, tako je prišlo."

Kdo te je med sotekmovalci najbolj presenetil?

"Najbolj me je presenetila Pia. Jaz sem ji vedno želela samo dobro, ona pa je imela svoje dneve in je včasih obsojala, ampak nimaš kaj."

Kaj je letošnjo sezono naredilo posebno?

"Letošnjo sezono so zagotovo zaznamovali drama, teliček in naša Urška, ki je zanosila."

Kaj si iz te izkušnje odnesla zase?

"Naučila sem se, da ne smem drugih dajati pred sabo. To je govoril tudi Franc in delam na tem, da sebe postavim v ospredje."

