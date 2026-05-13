Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Alenka Weiss
Intervju

Alenka Weiss po Kmetiji: 'Ne smem postavljati drugih pred sebe'

M.S.
13. 05. 2026 15.44
0

Alenka Weiss se ozira nazaj na svojo izkušnjo v letošnji sezoni šova Kmetija. S svojo iskrenostjo, delavnostjo in vztrajnostjo je navdušila številne gledalce ter osvojila drugo mesto na lestvici najbolj priljubljenih tekmovalcev letošnje sezone. V pogovoru razkriva, kako je premagovala osebne stiske, gradila odnose s sotekmovalci in spoznala, kako pomembno je, da sebe in svoje potrebe postavi na prvo mesto.

Kako bi opisala svojo celotno pot v letošnji sezoni Kmetije?

"Moja celotna pot v Kmetiji je bila zabavna in poučna. Sotekmovalce sem veliko naučila. Pot je bila pestra in polna smeha ter dobre volje, a seveda tudi polna drame."

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV
Alenka Weiss o elektronskih zabavah: 'Vedno se dobro počutim v svojem stilu'
Preberi še
Alenka Weiss o elektronskih zabavah: 'Vedno se dobro počutim v svojem stilu'

Kaj je bila zate največja preizkušnja in kaj največja zmaga?

"Najtežje mi je bilo to, da sem bila toliko časa stran od svojega fanta, ker sva vsak dan skupaj. To je bil najtežji del. Največja zmaga je bila to, da sem sploh prišla tako daleč. Preden sem prišla v Kmetijo, sem mislila, da bom ostala največ dva tedna, morda en mesec, potem pa sem ostala skoraj do konca. Če bi zmagala, bi bilo še bolje, ampak sem zadovoljna tudi z majhnimi zmagami."

Prečudovita Alenka je s svojim trdim delom in predanostjo osvojila srca gledalcev.
Prečudovita Alenka je s svojim trdim delom in predanostjo osvojila srca gledalcev.FOTO: POP TV
Alenka bo v areno poslala Jana – za koga navijate?
Preberi še
Alenka bo v areno poslala Jana – za koga navijate?

Kako bi opisala svoj odnos s Francem?

"Midva s Francem imava odličen odnos. Danes sva se slišala. Vidiva se, ko imava oba čas. On ima zdaj veliko dela s košnjo, tako da se poskušava uskladiti."

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV
Franc ji krije hrbet: 'Alenka mi je kot hčerka'
Preberi še
Franc ji krije hrbet: 'Alenka mi je kot hčerka'

Veljala si za eno najbolj delavnih tekmovalk letošnje sezone Kmetija. Kako si doživljala to, da si pogosto nosila velik del bremena, medtem ko nekateri drugi niso prispevali toliko?

"Jaz sem se čisto normalno počutila. Če mene vprašaš, na Kmetiji ni treba biti nekaj ful delaven, da si priden, sploh če si navajen dela. Meni je bilo zabavno, zamotila sem se z delom in tako mi je čas hitreje šel naprej."

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV
Ema po Kmetiji: z Janom srečna in zaljubljena
Preberi še
Ema po Kmetiji: z Janom srečna in zaljubljena

Kakšni so bili tvoji prvi občutki po odhodu iz Kmetije?

"Samo razmišljala sem, kdaj bom videla svoje domače. Ko so me prišli iskat, sem pričakovala samo svojega fanta, ampak je prišla cela družina s petimi avti, tako da je bil to kar šok. Veselje."

Prečudovita Alenka ni mogla skriti svojih čustev in je planila v jok.
Prečudovita Alenka ni mogla skriti svojih čustev in je planila v jok.FOTO: POP TV
Žiga Florjan Sedevčič: 'Vedno se je vredno boriti za pravico'
Preberi še
Žiga Florjan Sedevčič: 'Vedno se je vredno boriti za pravico'

Kako si doživela prihod Tilna in Tima? Kako gledaš na to, da sta s svojimi potezami pomembno vplivala na to, da si pristala v areni in nato zaključila svojo pot?

"Tilen mi je zelo v redu, tudi Tim je, ko sem ga kasneje spoznala, ampak je poln svojih muh. Nimaš kaj, Tim je tak. Tako kot se je odvilo, se je. Mogoče je bila moja napaka, da sem na koncu začela taktizirati. Škoda, da nisem vzela Žana. Mogoče bi bil Žan prvi, ampak nimaš kaj, tako je prišlo."

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV
Dejan odkrito po Kmetiji: 'Franc laže'
Preberi še
Dejan odkrito po Kmetiji: 'Franc laže'

Kdo te je med sotekmovalci najbolj presenetil?

"Najbolj me je presenetila Pia. Jaz sem ji vedno želela samo dobro, ona pa je imela svoje dneve in je včasih obsojala, ampak nimaš kaj."

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV
La Toya Lopez: 'Ženska vidi v ženski konkurenco'
Preberi še
La Toya Lopez: 'Ženska vidi v ženski konkurenco'

Kaj je letošnjo sezono naredilo posebno?

"Letošnjo sezono so zagotovo zaznamovali drama, teliček in naša Urška, ki je zanosila."

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV
Carmen Osovnikar: 'Najbolj me je izigral Gregor'
Preberi še
Carmen Osovnikar: 'Najbolj me je izigral Gregor'

Kaj si iz te izkušnje odnesla zase?

"Naučila sem se, da ne smem drugih dajati pred sabo. To je govoril tudi Franc in delam na tem, da sebe postavim v ospredje."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Oddaje
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Alenka Weiss Kmetija resničnostni šov osebna rast intervju oddaje POP TV
Intervju

Juš Čop dokazal, da tudi mestni fant zmore vse: 'Ponosen sem nase'

Intervju

Tako je videti Nušino življenje v Dubaju

24ur.com Judith Hoersch o vlogi Lene Lorenz: Kričala sem od veselja
Zadovoljna.si Carmen Osovnikar: 'Šibki ljudje se bojijo močnih ljudi'
Zadovoljna.si Alenka Weiss: "Bila bom to, kar sem"
Vizita.si Izpoved priljubljene žirantke: Sovražim dneve brez treme
Moskisvet.com Ana Klašnja: Starejša kot sem, bolj me je strah
Zadovoljna.si Aleksandra April: "Ne maram laganja in zaprtih ljudi"
24ur.com Maja o Sanjskem moškem Hrvaške: Prižgal je plamen, ne le iskrico
Priporoča
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 01
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 02
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 03
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 04
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 05
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 06
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 07
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 08
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1729