Usodna arena na Kmetiji: Alenka klonila pod težo pritiska

N. Č.
12. 05. 2026 23.26
0

Alenka zapušča Kmetijo po porazu v igri Natančni trojček. Jan Zore ostaja v tekmovanju, medtem ko Igor Mikič prejema strateško prednost, ki lahko spremeni potek polfinala - zlato jajce.

Napetost na posestvu Kmetije je dosegla vrelišče, ko se je družina soočila z neprizanesljivo kritiko gospodarice Nade. Glavni razlog za nezadovoljstvo je bila popolna odpoved pri pripravi načrtovane veselice, saj tekmovalci niso uspeli postaviti niti osnovnih stojnic.

Gospodarica Nada ni skrivala svojega ogorčenja nad pasivnostjo moškega dela ekipe, ki kljub fizični moči ni bil sposoben opraviti preprostih tesarskih del. "Naredili so ležeče stojnice," je sarkastično pripomnila Nada, ki je takoj ocenila, da pogojev za slavje preprosto ni. Njeno nezadovoljstvo je dodatno podžgala odločitev Aleksandre April, ki je kot glava družine predčasno obupala nad nalogo, kar je sprožilo vprašanja o dejanski avtoriteti in odgovornosti znotraj skupine.

Alenka bo v areno poslala Jana – za koga navijate?

Kritikam Nade ni bilo videti konca

Gospodaričine kritike pa se niso ustavile le pri nedokončanih stojnicah. Pravcati šok je sledil, ko je Nada pregledala rezultate predelave jabolk. Od pričakovanih 100 litrov soka, ki bi jih morali pridobiti iz 200 kilogramov sadežev, je tekmovalcem uspelo iztisniti le pičlih 44 litrov.

Dvoboj, ki bo presenetil prav vse

Kar je še huje, zavrgli so tropine, namesto da bi jih uporabili za pripravo kisa ali žganja, kar v svetu kmetovanja velja za nedopustno potratnost.

Dvoboj med Janom in Alenko

V areni je nato prišlo do neizbežnega obračuna med Alenko Weiss in Janom Zoretom v spretnostni igri, imenovani Natančni trojček. Prvi del preizkušnje je predstavljal Drvarski stolp, kjer sta tekmovalca drug za drugim polagala drva v višino. Čeprav sta bila oba izjemno osredotočena, je bil Jan hitrejši, njegov stolp pa je bil višji. Alenka pa je izgubila tudi v drugi igri, izdali pa so jo živci.

Ob izbiji parov izbruhne pravi vihar

Alenka je zapustila Kmetijo

Po porazu je Alenka priznala, da so njeno zmogljivost spodkopali nakopičeni stres in odhodi bližnjih sotekmovalcev, kot sta bila Gregor in Urška. "Mene so živci izdali," je objokana priznala.

Kljub temu Alenka zapušča šov z dvignjeno glavo, polna hvaležnosti za izkušnjo, v kateri je spoznala raznolike karakterje in pokazala, da je delavna ter pridna oseba. Jan pa po drugi strani z novim zagonom stopa v naslednjo fazo tekmovanja.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
KOMENTARJI (0)

