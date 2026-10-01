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Otok ljubezni Adria - Drina in Valentin
Oddaje

Alisa šokirala z izbiro in razdrla enega najmočnejših parov v vili

M.S.
01. 10. 2026 12.09
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V šovu Love Island Adria je novo povezovanje poskrbelo za pravi šok. Alisa je dobila prednost pri izbiri partnerja in izbrala Valentina, s tem pa razdrla enega najmočnejših parov v vili ter Drino pustila brez besed.

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Alisa izkoristila svojo prednost in izbrala Valentina

V vili Love Island Adria je znova prišlo do velikega preobrata. Tokrat so pomembno vlogo odigrali tudi gledalci, ki so med novima bombshelloma izbrali svojega favorita in mu s tem podelili posebno prednost pri naslednjem povezovanju.

Love Island Adria.
Love Island Adria.FOTO: VOYO
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Še pred večernim povezovanjem so Islanderji poskrbeli za kar nekaj iskrenih in tudi nekoliko bolj pikantnih pogovorov. Alja je znova brez zadržkov povedala svoje mnenje o nekaterih fantih v vili. Med drugim je razkrila, zakaj je Luka ne prepriča, kritična pa je bila tudi do Roberta.

Alisa je s svojim izborom presenetila.
Alisa je s svojim izborom presenetila. FOTO: VOYO
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Love Island Adria se je komaj začel, pa so se že zgodili prvi razburljivi preobrati! Potem ko so se tekmovalci poparčkali, sta v hišo vstopili prvi dve vroči novinki in otočanom prekrižali načrte. Love Island Adria spremljajte od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO! Aplikacija Love Island Adria je že na voljo za prenos v trgovinah Play Store in App Store.

Pravo presenečenje pa je sledilo ob povezovanju. Tokrat so izbirala dekleta, še pred njihovimi odločitvami pa je voditeljica razkrila rezultat glasovanja gledalcev. Ti so med novima bombshelloma izbrali Aliso, ki je zato dobila pomembno prednost – partnerja je lahko izbrala prva.

Otok ljubezni Adria - Drina in Valentin
Otok ljubezni Adria - Drina in ValentinFOTO: VOYO
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Alisa je poudarila, da je kot bombshell pripravljena sprejemati tudi težke odločitve, nato pa izbrala Valentina. Njena odločitev je pomenila konec njegovega dosedanjega para z Drino. Valentin nad razpletom ni skrival presenečenja in priznal, da takšne odločitve ni pričakoval. Precej bolj mirna je bila Drina, ki je dejala, da je Alisino potezo pravzaprav pričakovala, Valentina pa opisala kot dobrega in pametnega fanta.

Alisa je Valentina povabila na zmenek.
Alisa je Valentina povabila na zmenek.FOTO: VOYO
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Ali se bo med Aliso in Valentinom razvilo kaj več in kaj njen izbor pomeni za Drino, bomo izvedeli že v naslednjih epizodah. Love Island Adria lahko od nedelje do petka ob 20. uri spremljate na VOYO.

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Love Island Adria VOYO resničnostni šov Alisa Valentin in Drina
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