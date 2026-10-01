Alisa šokirala z izbiro in razdrla enega najmočnejših parov v vili

Alisa izkoristila svojo prednost in izbrala Valentina
V vili Love Island Adria je znova prišlo do velikega preobrata. Tokrat so pomembno vlogo odigrali tudi gledalci, ki so med novima bombshelloma izbrali svojega favorita in mu s tem podelili posebno prednost pri naslednjem povezovanju.
Še pred večernim povezovanjem so Islanderji poskrbeli za kar nekaj iskrenih in tudi nekoliko bolj pikantnih pogovorov. Alja je znova brez zadržkov povedala svoje mnenje o nekaterih fantih v vili. Med drugim je razkrila, zakaj je Luka ne prepriča, kritična pa je bila tudi do Roberta.
Pravo presenečenje pa je sledilo ob povezovanju. Tokrat so izbirala dekleta, še pred njihovimi odločitvami pa je voditeljica razkrila rezultat glasovanja gledalcev. Ti so med novima bombshelloma izbrali Aliso, ki je zato dobila pomembno prednost – partnerja je lahko izbrala prva.
Alisa je poudarila, da je kot bombshell pripravljena sprejemati tudi težke odločitve, nato pa izbrala Valentina. Njena odločitev je pomenila konec njegovega dosedanjega para z Drino. Valentin nad razpletom ni skrival presenečenja in priznal, da takšne odločitve ni pričakoval. Precej bolj mirna je bila Drina, ki je dejala, da je Alisino potezo pravzaprav pričakovala, Valentina pa opisala kot dobrega in pametnega fanta.
Ali se bo med Aliso in Valentinom razvilo kaj več in kaj njen izbor pomeni za Drino, bomo izvedeli že v naslednjih epizodah. Love Island Adria lahko od nedelje do petka ob 20. uri spremljate na VOYO.
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