Ljubezenski trikotnik na vidiku? Prihod vroče Slovenke je vse obrnil na glavo

Nova tekmovalka Alja je v vilo vstopila samozavestno in brez zadržkov. Že ob prvih izzivih je s svojo sproščenostjo in poljubi presenetila tako sotekmovalce kot voditeljico, njeno vedenje pa je hitro postalo ena glavnih tem pogovorov v vili.
Kaj se dogaja med Aljo in Anthonyjem?
Na začetku izziva so morali otočani z zavezanimi očmi ugibati, kdo jih poljublja, nove tekmovalke pa so hitro poskrbele za razburjenje. Po koncu igre je voditeljica Dragana Mićalović Alji in Mariji Terezi ponudila priložnost, da izbereta otočana, ki ga želita bolje spoznati.
Alja pri izbiri ni oklevala niti za trenutek. "Želela bi spoznati tebe, Anthony," je dejala, s čimer je med otočani sprožila številna ugibanja.
Ravno ko se je zbližal z Laro
Njena odločitev je še toliko bolj zanimiva, ker je Anthony trenutno edini otočan, ki ni uradno v paru, hkrati pa je prav tisti dan odšel na zmenek z Laro. Med pogovorom ji je priznal, da med njima že čuti posebno povezanost in da si težko predstavlja, da bi pozornost usmeril k drugemu dekletu.
Prihod Alje je situacijo nenadoma obrnil na glavo
Nova tekmovalka je namreč za svoje prvo spoznavanje izbrala prav Anthonyja, kar odpira vprašanje, ali bo med njima preskočila iskrica. Še pred njenim izborom so gledalci opazili, da je bila med njima prisotna sproščena energija, zato mnoge zanima, kako bo na vse skupaj reagirala Lara.
Se pripravlja nov preobrat?
Čeprav je Anthony do zdaj največ zanimanja kazal prav za Laro, je Aljin prihod v vilo vnesel povsem novo dinamiko. V Love Islandu se razmerja lahko spremenijo v hipu, zato ni izključeno, da bomo kmalu spremljali enega prvih ljubezenskih trikotnikov sezone.
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