Nova zvezda Otoka ljubezni? Slovenka Alja je v hipu pritegnila vso pozornost

Alja ni pritegnila pozornosti le zaradi svoje neposrednosti, temveč tudi zaradi svoje športne postave in samozavestnega nastopa. Gledalci so jo spoznali kot energično in odločno mladenko, ki dobro ve, kaj išče, in se svojih odločitev ne boji pokazati.
Njena samozavest je prišla do izraza že takoj po prihodu v vilo. Ko je dobila priložnost izbrati otočana, ki bi ga rada bolje spoznala, ni dolgo oklevala. Njena izbira je bil Anthony, s čimer je takoj sprožila val ugibanj o tem, kako bo to vplivalo na odnose v vili.
V središču pozornosti
Čeprav je v vilo prišla šele pred kratkim, je Alja hitro postala ena najbolj izpostavljenih tekmovalk sezone. Številni gledalci so na družbenih omrežjih že začeli ugibati, ali bi prav ona lahko postala ena ključnih igralk v nadaljevanju šova.
Njena odločitev, da bolje spozna Anthonyja, ni ostala neopažena. Anthony je namreč v zadnjih dneh pokazal zanimanje za Laro, zato se številni sprašujejo, ali Aljin prihod pomeni začetek nove ljubezenske zgodbe ali celo ljubezenskega trikotnika.
Ne bo ostala v ozadju
Za razliko od nekaterih tekmovalcev, ki potrebujejo več časa, da se odprejo, je Alja že v prvih dneh pokazala, da se ne namerava skrivati v ozadju. Prav zato bi lahko v prihodnjih epizodah postala ena osrednjih osebnosti dogajanja v vili.
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