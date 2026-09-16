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Alja - ig
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Nova zvezda Otoka ljubezni? Slovenka Alja je v hipu pritegnila vso pozornost

N. Č.
16. 09. 2026 11.41
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V vili šova Love Island Adria se zadnje dni največ govori o novi tekmovalki Alji. Modrooka Slovenka je vstopila samozavestno, poskrbela za nekaj odmevnih trenutkov že ob prvem izzivu, zdaj pa se zdi, da je med otočani postala ena najbolj opaznih tekmovalk.

Alja ni pritegnila pozornosti le zaradi svoje neposrednosti, temveč tudi zaradi svoje športne postave in samozavestnega nastopa. Gledalci so jo spoznali kot energično in odločno mladenko, ki dobro ve, kaj išče, in se svojih odločitev ne boji pokazati.

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Njena samozavest je prišla do izraza že takoj po prihodu v vilo. Ko je dobila priložnost izbrati otočana, ki bi ga rada bolje spoznala, ni dolgo oklevala. Njena izbira je bil Anthony, s čimer je takoj sprožila val ugibanj o tem, kako bo to vplivalo na odnose v vili.

Anthony in Alja med poljubljanjem.
Anthony in Alja med poljubljanjem.FOTO: VOYO

V središču pozornosti

Čeprav je v vilo prišla šele pred kratkim, je Alja hitro postala ena najbolj izpostavljenih tekmovalk sezone. Številni gledalci so na družbenih omrežjih že začeli ugibati, ali bi prav ona lahko postala ena ključnih igralk v nadaljevanju šova.

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Njena odločitev, da bolje spozna Anthonyja, ni ostala neopažena. Anthony je namreč v zadnjih dneh pokazal zanimanje za Laro, zato se številni sprašujejo, ali Aljin prihod pomeni začetek nove ljubezenske zgodbe ali celo ljubezenskega trikotnika.

Anthony in Lara med poljubljanjem.
Anthony in Lara med poljubljanjem.FOTO: VOYO

Ne bo ostala v ozadju

Za razliko od nekaterih tekmovalcev, ki potrebujejo več časa, da se odprejo, je Alja že v prvih dneh pokazala, da se ne namerava skrivati v ozadju. Prav zato bi lahko v prihodnjih epizodah postala ena osrednjih osebnosti dogajanja v vili.

Alja Šlebnik.
Alja Šlebnik.FOTO: VOYO

Bo uspela osvojiti Anthonyjevo srce ali pa bo njun flirt ostal le kratkotrajna epizoda? 

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alja otok ljuebzni love island adria slovenka
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Ljubezenski trikotnik na vidiku? Prihod vroče Slovenke je vse obrnil na glavo

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