Aljaž Golčer
Oddaje

To je novi obraz, ki bo okrepil POP TV

POP TV
21. 01. 2026 10.54
0

Športna redakcija POP TV prestavlja v višjo prestavo. Ekipa se bo okrepila z izkušenim novinarjem in komentatorjem Aljažem Golčerjem, enim bolj prepoznavnih poznavalcev dirkaškega sveta pri nas. Aljaž bo v prihajajoči sezoni komentiral najprestižnejše, najhitrejše in tehnološko najbolj dovršeno dirkaško tekmovanje na svetu – formulo 1, ki jo bodo gledalci lahko spremljali na Kanalu A in VOYO.

Aljaž Golčer, ki diha z dirkanjem že vrsto let, je že v štartni poziciji, da v začetku marca sezono, polno adrenalina, rivalstev in milisekundnih odločitev, pospremi z natančnimi analizami in zgodbami iz zakulisja.

Aljaž Golčer
Aljaž Golčer FOTO: 24ur.com

"Pred vsako dirko bomo pripravili studijski program z ekskluzivnimi zgodbami iz zakulisja. Obiskali bomo tudi nekatera prizorišča, pripravljali podkaste in poskrbeli, da bodo ljubitelji formule 1 ta spektakel lahko spremljali na vseh naših platformah," pravi Golčer.

Komentiral bo najbolj dovršeno dirkaško tekmovanje na svetu – formulo 1

Formula 1 kot globalni športni fenomen združuje izjemno širok krog gledalcev. "Nekatere navdušujejo tehnične podrobnosti, kot so nastavitve prednjega krilca ali delovanje difuzorja, druge zanimajo zgodbe dirkačev, njihove spremljevalke in dogajanje v paddocku. Verjamem, da mora dober prenos ponuditi oboje – znanje in zgodbe. Ključen pa je občutek, kdaj in kako kaj povedati. Pri tem so izkušnje neprecenljive," dodaja.

Kdo je naslednji na tapeti? Peter Prevc in Modrijani
Kdo je naslednji na tapeti? Peter Prevc in Modrijani

"Še vedno se držim nasveta svojega prvega mentorja televizijskega komentiranja, ki mi je dejal: govori predvsem o tem, kar gledalci vidijo na zaslonu."

Z Aljažem Golčerjem za mikrofonom in celostnim spremljanjem na Kanalu A ter VOYO bo formula 1 v novi sezoni še bližje gledalcem – hitrejša, globlja in bolj razburljiva kot kdajkoli prej.

Aljaž Golčer šport komentator formula 1 novinar
