Prva ženska žirantka oddaje Slovenija ima talent je Alya

POP TV
13. 04. 2026 07.00
0

Nova sezona oddaje Slovenija ima talent dobiva novo energijo – in novo žirantko. Na žirantski stolček prihaja priljubljena pevka Alya, ki se bo v novi sezoni za žirantsko mizo pridružila Borutu Pahorju.

Alya je ime, ki ga slovensko občinstvo zelo dobro pozna. Energična, vedno nasmejana in karizmatična glasbenica je lani praznovala 25 let kariere, v kateri je ustvarila številne uspešnice, med njimi Fluid, A veš in Tvoja, ki jih poznajo generacije poslušalcev.

Nastopala je na številnih odrih doma in v tujini. Leta 2015 je pela na otvoritvi Svetovnega prvenstva v rokometu v Katarju, istega leta pa poskrbela tudi za nenavaden glasbeni podvig, skupaj z legendarnim glasbenikom Massimom Savićem je izvedla koncert kar v potniškem letalu več kot 4000 metrov nad tlemi.

Alya.FOTO: POP TV
Zdaj jo čaka čisto nova vloga, vloga žirantke v najbolj priljubljeni oddaji pri nas.

"Povabila sem bila zelo vesela, saj že vrsto let delam z mladimi. Imam tudi svojo glasbeno šolo, kjer mladim predajamo vse svoje znanje in jim dajemo možnost, da postanejo profesionalci. Zato bom z največjim veseljem del top ekipe, ki bo iskala nove talente in jim odpirala poti," se veseli Alya.

Alya.FOTO: POP TV
Iz zabave zraste nekaj najlepšega

Dodaja, da si želi, da bi se čim več ljudi opogumilo in stopilo na veliki oder. "Prijavite se za zabavo, ker iz zabave vedno zraste nekaj najlepšega, včasih celo zmaga!" Tistim, ki jih morda skrbi nastop pred žirijo, pa sporoča: "Vsi se zelo veselimo in obljubljamo, da bomo prijazni, zanimivi in zabavni. Brez strahu, ne grizemo, sicer smo pa vsi nekoč bili na začetku."

Alya.FOTO: POP TV
Pri ocenjevanju bo pozorna predvsem na tisto posebno iskro. "Iščem nekaj, kar zažari drugače. Nekaj, kar ima karakter in edinstvenost," pravi Alya.

Alya.FOTO: POP TV
Nova sezona oddaje Slovenija ima talent bo tako prinesla precej novosti. Na odru bomo spremljali tudi nov voditeljski par – to bosta Melani Mekicar in Sašo Stare. Kdo pa bo poleg Alye in Boruta Pahorja še sedel v žiriji, bo POP TV razkril kmalu. Do takrat pa velja povabilo vsem talentom: prijave za novo, 11. sezono so odprte še do konca aprila.

