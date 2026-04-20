Ana Praznik vabi oboževalce k sodelovanju v novem izzivu

Ana Praznik z ganljivo pobudo po prenovi Društva Hospic
V pretekli oddaji Delovne akcije smo spremljali prenovo Društva Hospic v Slovenj Gradcu, ki s svojim delom pomaga ljudem v najtežjih življenjskih trenutkih. Prav ta izkušnja pa je voditeljico Ano Praznik še posebej ganila. Svojim sledilcem je prek Instagram zgodbe delila veselo in navdihujočo novico.
Poudarila je, kako srečna in hvaležna je, da so lahko skupaj z ekipo pomagali društvu, obenem pa izpostavila srčnost ljudi, ki tam delujejo. Po njenih besedah jo je najbolj prevzelo, koliko svojega prostega časa namenjajo pomoči drugim ter kako nesebično stojijo ob strani tistim, ki jih najbolj potrebujejo.
Ta izkušnja jo je spodbudila k razmisleku, da se takšne zgodbe ne bi smele končati zgolj z eno oddajo. Ob pogovoru ob kavi je prišla na idejo, da lahko prav vsak izmed nas naredi nekaj dobrega. Zato je svoje sledilce izzvala, naj izkoristijo trenutek in delijo eno lepo, zahvalno misel ter s tem širijo pozitivno energijo naprej. Ob tem je poudarila, da bo še posebej vesela, če se bo pobuda razširila in postala trend, saj v času številnih negativnih dogodkov takšna dejanja še toliko bolj štejejo.
