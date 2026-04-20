Ana Praznik vabi oboževalce k sodelovanju v novem izzivu

M.S.
20. 04. 2026 14.24
0

Ana Praznik je po obisku Društva Hospic v oddaji Delovna akcija svojim sledilcem delila ganljiv izziv. Izkušnja jo je spodbudila k razmisleku o tem, kako lahko vsak izmed nas prispeva k več dobrega. Zato je sledilce pozvala k preprostemu dejanju prijaznosti in hvaležnosti. Preberite, kako lahko že z majhnimi gestami polepšate dan ljudem okoli sebe.

Ana Praznik z ganljivo pobudo po prenovi Društva Hospic

V pretekli oddaji Delovne akcije smo spremljali prenovo Društva Hospic v Slovenj Gradcu, ki s svojim delom pomaga ljudem v najtežjih življenjskih trenutkih. Prav ta izkušnja pa je voditeljico Ano Praznik še posebej ganila. Svojim sledilcem je prek Instagram zgodbe delila veselo in navdihujočo novico.

Ana Praznik
Ana PraznikFOTO: POP TV
Delovna akcija se vrača z novo sezono
Poudarila je, kako srečna in hvaležna je, da so lahko skupaj z ekipo pomagali društvu, obenem pa izpostavila srčnost ljudi, ki tam delujejo. Po njenih besedah jo je najbolj prevzelo, koliko svojega prostega časa namenjajo pomoči drugim ter kako nesebično stojijo ob strani tistim, ki jih najbolj potrebujejo.

Ana Praznik
Ana Praznik FOTO: POP TV
Jaka Mehle: 'Na snemanju smo bili kot prava družina'
Ta izkušnja jo je spodbudila k razmisleku, da se takšne zgodbe ne bi smele končati zgolj z eno oddajo. Ob pogovoru ob kavi je prišla na idejo, da lahko prav vsak izmed nas naredi nekaj dobrega. Zato je svoje sledilce izzvala, naj izkoristijo trenutek in delijo eno lepo, zahvalno misel ter s tem širijo pozitivno energijo naprej. Ob tem je poudarila, da bo še posebej vesela, če se bo pobuda razširila in postala trend, saj v času številnih negativnih dogodkov takšna dejanja še toliko bolj štejejo.

Ana Praznik
Ana PraznikFOTO: Delovna akcija
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Ana Praznik Delovna akcija Društvo Hospic dobrodelnost pozitivna energija
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

