To se je zgodilo z Anamarijo in Nikolo po koncu šova

V šovu Love Island Adria sta se povezala skoraj takoj po prihodu v vilo, zdaj pa je fotografija, objavljena na družbenih omrežjih, namignila, da se njuna ljubezenska zgodba nadaljuje tudi po koncu snemanja.

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Ljubezenska zgodba se očitno nadaljuje tudi zunaj vile

Medtem ko se v Love Island Adria razmerja pogosto spreminjajo iz dneva v dan, se zdi, da se je med Anamarijo in Nikolo spletla posebna vez. Oba sta v vilo vstopila kot t. i. 'bombshell' tekmovalca, kmalu našla skupni jezik in postala par.

icon-expand Anamarija Kastelic. FOTO: VOYO

Njuna zgodba pa se očitno ni končala z odhodom iz šova. Potem ko je Anamarija zapustila vilo, je bil kmalu izločen tudi Nikola. Mnogi gledalci so se spraševali, ali se bo njuna romanca prenesla tudi v resnično življenje.

Love Island Adria spremljajte od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO! Aplikacija Love Island Adria je že na voljo za prenos v trgovinah Play Store in App Store.

Fotografija, ki je navdušila oboževalce

Odgovor bi se lahko skrival v objavi, ki jo je na družbenih omrežjih delila Anamarija. Objavila je fotografijo, na kateri se z Nikolo poljubljata zunaj vile, ob njej pa zapisala pomenljivo sporočilo: "Pravi moški, ki te ljubi, bo prišel pote." Objava je hitro pritegnila pozornost sledilcev in oboževalcev šova, ki so v komentarjih izrazili navdušenje nad možnostjo, da sta svojo zvezo nadaljevala tudi po koncu snemanja.

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Sta našla ljubezen tudi po šovu?

Čeprav zaljubljenca uradno še nista razkrila podrobnosti o svojem odnosu, omenjena fotografija namiguje, da med njima še vedno obstaja močna povezanost. Gledalci, ki so ju spremljali v šovu, upajo, da sta med redkimi pari, ki jim je uspelo svojo ljubezensko zgodbo prenesti tudi v resnično življenje.

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icon-expand Nikola in Anamarija v Love island vili. FOTO: VOYO

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