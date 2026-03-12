Zadovoljna.si
Skupaj sta preživela noč, jutro ji je prineslo vrtnico

N. Č.
12. 03. 2026 15.35
0

Tako Anastasia kot Helena sta se odločili, da bosta izkoristili ključ ter preživeli noč v vili svojih izbrancev. Kaj vse se je dogajalo ponoči? Je morda prišlo do poljuba?

Po noči, preživeti v vili sanjskega moškega, bo vzdušje med dekleti bolj napeto kot kdaj koli prej. Medtem ko bo Petar zadovoljen s svojo odločitvijo, bodo v vili zavladali ljubosumje, opravljanje in ostri komentarji. "Sprejel sem pravo odločitev, ko sem njej dal ključ," bo priznal Petar, medtem ko bodo imela dekleta v vili povsem drugačen pogled na situacijo.

Petar, vidno zadovoljen s svojo odločitvijo, bo Anastasiji poklonil vrtnico. Oba se zavedata, da bo zanjo vrnitev v vilo zelo težka, a Petar verjame, da je Anastasia dovolj močna, da bo prenesla pritisk ostalih deklet. Tudi sama ve, da bo zmogla, a prizna, da se vrnitve v vilo ne veseli in da bi veliko raje ostala z njim na samem.

Anastasia in Petar
Anastasia in PetarFOTO: VOYO
Kako bodo odreagirale dekleta ob vrnitvi Helene in Anastasije?

Medtem ko bodo nekatere poskušale ostati mirne, druge ne bodo skrivale jeze. "Dekleta so preveč jezna, grizejo vse," bo komentirala ena od kandidatk, druga pa bo še ostrejša: "Reva, bednica."

Napetosti bodo še dodatno narasle, ko se bosta v zgodbo ponovno vključila Petar in Karlo, stari odnosi in simpatije pa bodo postavljeni na preizkušnjo. Bo kdo zamenjal stran, kdo komu bolj zaupa – in kdo je pravzaprav iskren?

Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški HrvaškeFOTO: RTL
Najnovejša epizoda vas čaka na VOYO!

Novice

Slovenec se je prelevil v znano pevko in navdušil občinstvo

Novice

Ta model superg bo letos povsod!

